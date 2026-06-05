For å snakke om komplekser bruker hun en uventet metafor, og den fungerer.

På selfier eller gruppebilder gransker du alltid dine oppfattede feil. Et løshår, et lukket øye, en kvise du ikke la merke til i speilet ... resultatet etter blitzen lever aldri opp til forventningene dine. Så mye at du nå sørger for at du er på den andre siden av linsen. Likevel, med denne spesielt levende metaforen, kan du kanskje gjenoppdage gleden ved improviserte fotoshoots.

Solnedgangsmetaforen er veldig talende.

Du kjenner den følelsen altfor godt: skuffelsen over å se en selfie . I stedet for å komplimentere og berolige deg, fremhever bildet alt du misliker mest ved deg selv. Usikkerheten din blir blottlagt og stirrer deg rett i ansiktet. Det som var ment å være et minne om festlig sminke eller et gledelig øyeblikk, blir en kilde til selvkritikk. Du fokuserer på fysiske detaljer som dine kjære ignorerer, og fokuserer i stedet på følelsen du følte i det øyeblikket. Du synes kinnene dine er «for fyldige», munnen din «ikke symmetrisk nok», nesen din «for stor» eller «ikke oppbøyd nok». Dette bildet ser ut til å forsterke det du nøye unngår å se i speilet.

Dette ærlige portrettet, tatt i et øyeblikk av selvtillit, går rett i søpla og har ingen sjanse til å pryde Instagram-profilen din. Det fortjener ikke engang en flyktig historie. Du misunner alle de kvinnene som forblir fotogene selv i de minst flatterende situasjoner. Du er nesten misunnelig på dem for å opprettholde sjarmen sin med en diger, dryppende burger i hendene eller i en vind så sterk at den kan rufse havets pels.

Innholdsskaperen @jadebonneville fra Quebec har funnet de perfekte ordene for å reparere ditt knuste ego. Hun fremkaller en spesifikk situasjon, en som mange opplever på varme sommerkvelder. «Når du ser en solnedgang og tar et bilde, er den aldri så vakker som i virkeligheten. Det er det samme for deg», sier hun, akkompagnert av skumringen. Med utgangspunkt i en delt opplevelse, minner hun oss om at et øyeblikksbilde bare er et flyktig glimt av virkeligheten, ikke et bevis på vår verdi.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jade Bonneville | Personlig merkevarebygging og tankesettcoach (@jadebonneville)

En måte å erstatte det negative med det positive på

Positivitet er en sinnstilstand, til og med en livsfilosofi. Imidlertid reagerer hjernen av natur mer intenst på negative stimuli. Dette er en nevrovitenskapelig observasjon. Likevel er det fullt mulig å dyrke en positiv holdning og introdusere den til relativismens kunst. Og den personlige utviklingscoachen endrer forsiktig din tankegang med denne metaforen, som resonerer som en ode til deg selv, til nåtiden.

Bilder fanger et ansikt, men de avslører ikke hva som ligger bak. De viser ikke ditt indre lys, ditt smittende smil som kan høres på kilometers avstand, din strålende sjel som tiltrekker seg selv de mest sky dyrene, din uuttømmelige energi som har kraften til å motivere selv de mest sløve folkemengdene. Disse selfiene er ikke engang en smakebit på personligheten din, men bare et «skjul». Gjennom metaforen om en solnedgang inviterer denne ambassadøren for vennlighet deg til å se forbi det ytre, til å betrakte ditt fysiske utseende som ett element av din identitet, ikke hele bildet.

Indre skjønnhet, ikke verdsatt nok

I et samfunn der alt bedømmes etter noen få sekunders skrolling, har vi endt opp med å forveksle utseende med personlig verdi. Et vellykket bilde ser nesten ut til å ha blitt et bevis på sosial legitimitet. Vi måler vår attraktivitet etter antall «publiserbare» bilder, den flatterende belysningen, den rette vinkelen, den perfekte symmetrien. Og når bildet ikke lever opp til forventningene våre, vakler selvtilliten vår også.

Likevel er det ikke nødvendigvis de som virkelig etterlater et varig inntrykk, de som mestrer venstreprofilen sin best eller instinktivt vet hvor de skal plassere haken foran kameraet. Det er ofte de som utstråler noe udefinerbart: en beroligende tilstedeværelse, en latter som umiddelbart slapper av atmosfæren, et varmt blikk, en energi som får deg til å ville bli litt lenger. Ting som er umulige å fange i et fotogalleri.

Kanskje det virkelige problemet ikke er ansiktet ditt på bildene, men det nådeløse blikket du kaster på det. Og kanskje det er på tide å slutte å søke bekreftelse i hvert mislykkede bilde. Tross alt mister noen av de vakreste tingene i verden noe av magien sin når de først er fanget. Det gjør dem ikke mindre ekstraordinære. Solnedgangsmetaforen illustrerer dette perfekt.