Hvorfor bruker noen alltid de samme smykkene?

En ring på fingeren hver morgen, et kjede hun har brukt i årevis, øredobber som har blitt nesten usynlige ... for noen følger de samme smykkene ethvert antrekk uten unntak. Langt fra å være en enkel vane, forteller dette valget ofte en historie om selvtillit og tilknytning til seg selv.

Et smykke som blir en forlengelse av en selv

Over tid overskrider noen smykker sin rolle som bare tilbehør. Når de bæres dag etter dag mot huden, blir de kjente, nesten en annen natur. Deres tilstedeværelse er betryggende, mens fraværet kan skape en merkelig følelse av tap. Det er litt som et klesplagg vi føler oss spesielt komfortable i: det følger bevegelsene våre, dagene våre og måten vi bebor kroppene våre på. Vårt favorittsmykke velges ikke lenger nødvendigvis foran et speil; det blir et daglig anker, en detalj som reflekterer hvem vi er.

En liten gjenstand som fremmer selvtillit

Smykkene vi verdsetter kan også spille en rolle i sinnstilstanden vår. Noen gjenstander er assosiert med glade minner, en viktig person eller en tid da vi følte oss spesielt sterke og i harmoni med oss selv. Forskere har studert gjenstander som anses som lykkeamuletter og deres innflytelse på selvtillit. En studie publisert i 2010 i tidsskriftet Psychological Science observerte at deltakere som hadde lykkeamulettet med seg før en oppgave, presterte bedre.

Forfatterne forklarte denne effekten med følelsen av mestringstro: objektet har ingen spesiell kraft, men det kan forsterke ens tillit til egne evner. Disse resultatene bør imidlertid tolkes med forsiktighet, ettersom andre vitenskapelige analyser ikke har funnet nøyaktig den samme effekten. Dette setter ikke spørsmålstegn ved den personlige tilknytningen hver person kan føle: noen ganger hjelper et objekt oss rett og slett å gjenopprette kontakten med positiv energi eller et hyggelig minne.

Smykker fylt med følelser og minner

Et smykke kan være så mye mer enn bare en vakker gjenstand. En ring gitt som gave til en spesiell anledning, et anheng gitt i arv fra en du er glad i, eller et armbånd kjøpt for å feire en milepæl blir sanne tidskapsler av minner. Å bruke dem er noen ganger en måte å holde en del av ens historie nær. Disse gjenstandene fremkaller en forbindelse, en personlig vekst eller en versjon av seg selv som man er stolt av. De ledsager forandring uten å miste sin emosjonelle verdi.

En personlig signatur som hyller stilen hennes

Å alltid bruke de samme smykkene betyr ikke at du mangler fantasi. Tvert imot kan det være en måte å uttrykke identiteten din på . I likhet med en favorittfrisyre eller hårfarge bidrar et signaturplagg til bildet du ønsker å projisere. Det blir et stilelement som fremhever personligheten din, snarere enn bare et objekt som matcher dagens trender. Å velge det du virkelig elsker lar deg også dyrke et mer positivt forhold til utseendet ditt: du prøver ikke stadig å forandre deg, du setter pris på det som passer deg.

Færre valg, mer trygghet

Å beholde de samme smykkene har også en veldig praktisk fordel: det unngår en mengde små daglige avgjørelser. Som en garderobe bygget rundt smykkene du elsker, kan denne enkelheten gi en følelse av letthet.

Til syvende og sist er det ofte smykkene vi bruker og aldri tar av oss som best gjenspeiler hvem vi er. De gir komfort, minner, personlig uttrykk og selvtillit , og minner oss om at en enkelt detalj kan spille en betydelig rolle i hvordan vi føler oss bra i kroppen vår og i hverdagen.