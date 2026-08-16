Disse små utfordringene bidrar til å øke troen på ens egne evner.

Hva om ideen om å måtte «bli et nytt menneske» for å få mer selvtillit var et krav du kunne klare deg uten? Denne konstante søken etter transformasjon, som er så utbredt i personlig utvikling, kan til slutt føre til følelsen av at du aldri er «god nok» slik du er. Imidlertid kan noen få enkle utfordringer være nok til å endre perspektivet ditt. Ideen: å mangedoble små, positive opplevelser for å minne deg selv konkret på at du er i stand til å gå videre, våge og utvikle deg.

Begynn i det små, men begynn veldig smått.

Selvtillit er ikke en superkraft forbeholdt de som alltid virker selvsikre. Den bygges også opp gjennom hverdagserfaringer. Ved å ta fatt på en oppnåelig utfordring sender du en verdifull beskjed til hjernen din: «Jeg klarte det. Så jeg kan gjøre det igjen.» Dette er prinsippet om mestringsfølelse, et konsept utviklet av psykologen Albert Bandura : å lykkes med selv små oppgaver fremmer gradvis troen på ens egne evner. Så det er ingen grunn til å sikte mot månen først mandag morgen. Start med et lite skritt.

Utfordring nr. 1: Gjør noe du har utsatt

Har du en samtale du må ta, en fil du må starte på, eller en oppgave du har utsatt i flere dager? Dette er ditt første spillfelt. Gi deg selv bare 10 eller 15 minutter til å komme i gang. Målet er ikke å fullføre alt, men å gå fra «Jeg må gjøre det» til «Jeg gjør det». Denne forskjellen kan virke liten, men den forvandler utsettelse til handling. Og en fullført handling blir ytterligere bevis på dine evner.

Utfordring nr. 2: Registrer tre små seire

Hver kveld i en uke, ta noen minutter til å skrive ned tre ting du kan være stolt av. Det kan være noe veldig enkelt: å ha turt å si din mening, å ha fullført en oppgave, å ha tatt seg tid til deg selv, å ha satt en grense, eller rett og slett å ha holdt ut da dagen var vanskelig.

Målet er ikke å lage en «spektakulær liste over prestasjoner». Det handler mer om å trene deg selv til å anerkjenne suksessene dine, inkludert de du pleier å anse som «normale». Å anerkjenne fremgangen og styrkene dine er en av praksisene som kan støtte selvtillit og selvtillit.

Utfordring nr. 3: Erstatt selvkritikk med en oppmuntrende setning

Lytt til din indre stemme. Hva forteller den deg når du gjør en feil? Hvis den umiddelbart sier: «Jeg er så mislykket», prøv å formulere det annerledes: «Jeg lyktes ikke denne gangen, men jeg kan forstå hva som gikk galt.» Dette handler ikke om å fortelle deg selv historier. Det handler om å lære å snakke til deg selv med mer vennlighet og realisme. En feil definerer ikke din verdi eller ditt potensial for vekst. Du kan til og med spørre deg selv: «Hva ville jeg sagt til en du er glad i i samme situasjon?» Og deretter gi deg selv det samme svaret.

Utfordring nr. 4: Å gå litt utenfor komfortsonen din

Du trenger ikke å bestille et fallskjermhopp for å utfordre deg selv. Oppdraget ditt kan være mye mer jordnært: si ifra i et møte, spørre om noe du trenger, starte en samtale eller prøve en ny aktivitet. Velg en litt ubehagelig, men rimelig oppnåelig situasjon. Tanken er å gå fremover i små skritt i stedet for å ta et stort sprang. Positive opplevelser og realistiske mål kan bidra til å gradvis bygge opp selvtilliten.

Utfordring nr. 5: Husk en tidligere suksess

Hukommelsen din har noen ganger en merkelig måte å fungere på: den kan omhyggelig bevare feilene dine mens den lar suksessene dine samle støv. Snu denne trenden. Tenk på en situasjon du er stolt av.

Gå deretter lenger enn bare å huske: spør deg selv hvilke egenskaper du brukte. Utholdenhet? Kreativitet? Mot? Organisering? Tålmodighet? Du husker ikke bare en suksess: du identifiserer ressursene du allerede har og kan gjenbruke.

Utfordring nr. 6: Ta imot et kompliment uten å bagatellisere det

Er ditt første instinkt å svare «Å, det var ingenting» når noen gir deg et kompliment? Denne gangen kan du bare prøve: «Takk, det var veldig snilt av deg.» Det er alt. Å motta et kompliment uten å avvise det, gjør at du lettere kan gjenkjenne dine styrker og innsats. Du trenger ikke å rettferdiggjøre deg selv for å ha rett til å sette pris på en prestasjon.

Utfordring nr. 7: Gjør status over din egen fremgang

På slutten av uken, ta fem minutter og still deg selv tre spørsmål:

Hva har jeg turt å gjøre denne uken?

Hva har jeg lært om meg selv?

Hvilken liten ting vil jeg prøve neste gang?

Du vil kanskje oppdage at selvtilliten din ikke har økt dramatisk. Og det er helt normalt. Den utvikler seg ofte gradvis: én handling, så en annen, og så ytterligere bevis på at du kan gå videre.

La oss være tydelige: å tro mer på deg selv betyr ikke at du aldri må tvile igjen. Det handler mer om å lære å gå videre selv når tvilen dukker opp. Så velg bare én utfordring i dag. Den enkleste. Den som virker nesten for enkel. Lykkes, nyt den, og gjør det igjen i morgen. For innerst inne forteller hver lille seier den samme historien: du er i stand til mye mer enn din indre kritiker noen ganger prøver å fortelle deg.