Å ha et «invertert smil»: når ansiktsuttrykk påvirker selvtilliten

Keira Knightley og Kristen Stewart er deres beste ambassadører. I stedet for å bøye seg oppover, bøyer munnene seg nedover, noe som gir dem en unik sjarm. Det inverterte smilet, som ikke følger det vanlige mønsteret, blir likevel mislikt i skjønnhetsverdenen. Selv om presseartikler presenterer denne funksjonen som en feil som må korrigeres og anbefaler ansiktsøvelser for å fikse den, er det noen tips for å feire dette unike smilet.

Et spørsmål om ansiktsanatomi, ikke humør

Akkurat som hengende øyelokk, blir det inverterte smilet ofte misforstått og stigmatisert. I motsetning til hva mange tror, er ikke et invertert smil et tegn på vedvarende tristhet eller kronisk ulykkelighet. Ansiktet har ikke fått sorgens eller depresjonens rynke; det har alltid vært slik. Og i en verden der munner stadig endres og modifiseres av kosmetisk kirurgi, er dette inverterte smilet nesten en kuriositet.

Dette er imidlertid først og fremst en naturlig plassering av ansiktsmusklene, spesielt depressor anguli oris-musklene, som hos noen kan utøve et lite nedadgående trekk, selv i hvile. Alle disse tekniske begrepene betyr ganske enkelt at dette inverterte smilet ikke er en naturfeil, og heller ikke en «feil» fra foreldrenes side, men et særtrekk.

Kjeveform, muskeltonus og genetiske faktorer spiller alle en viktig rolle i dette utseendet. Derfor er ikke et invertert smil et «problem» som må korrigeres, men et naturlig uttrykk, like nøytralt som øyenfarge eller neseform.

Når standarder påvirker tillit

Å leve med et invertert smil kan påvirke selvtilliten , ikke på grunn av selve ansiktet, men på grunn av ytre reaksjoner. Å bli sett på som en «trist» eller «kald» person kan til syvende og sist skape et gap mellom hva du føler og hva du tror du projiserer.

Noen kompenserer ved å overdrive smilene sine, tvinge frem ansiktsuttrykkene, noe som kan bli slitsomt. Og på nett ser kosmetiske inngrep ut til å være den eneste løsningen for å forsone seg med speilbildet sitt. Media oppfordrer oss til å løfte de hengende øyelokkene våre, gjøre ansiktslinjene smalere med solpudder og endre nesen vår gjennom kunsten å konturere.

Ikke overraskende oppfordrer de oss til å rette opp smilene våre på riktig måte, som om jordens fremtid avhengte av det. Men hvorfor bare være en kopi av diktater når du kan være original? Dette inverterte smilet er ikke en byrde, og det har mye mer å si enn dysterhet. Et uttrykksfullt ansikt er ikke begrenset til munnen. Øynene, stemmen, holdningen, gestene kommuniserer mye. Mange mennesker med inverterte smil utstråler en mildhet eller dybde som sier mer enn formen på leppene deres.

Hvordan elske dette inverterte smilet og gjøre det om til en styrke

Hva om vi, i stedet for å prøve å «korrigere» dette inverterte smilet, lærte å se det annerledes? For et ansikt er ikke ment å fryses fast i et reklameuttrykk. Det avslører en personlighet, en følsomhet, en tilstedeværelse i verden. Og denne typen smil, langt fra å være en feil, kan bli en ekte signatur.

For det første gir det en spesiell aura. Mennesker med et invertert smil utstråler ofte noe dypt, rolig, nesten mystisk. Ansiktet deres avslører ikke alt umiddelbart, noe som skaper en slags magnetisme. Der noen ansikter virker glatte og utskiftbare, har dette karakter. Og karakter, når det gjelder sjarm, er verdt mye mer enn perfeksjon.

Dessuten skaper dette smilet en slående kontrast når du smiler ekte. Nettopp fordi ditt hvileuttrykk er mer nøytralt eller seriøst, fremstår dine virkelige smil lysere, mer oppriktige og mer minneverdige. De går ikke ubemerket hen. De har en naturlig og uanstrengt «wow»-effekt.

I stedet for å prøve å fikse smilet ditt, ta utfordringen med å bare være deg selv. Det er mye mindre utmattende enn å prøve å tilpasse seg standarder. Med fremveksten av kosmetisk kirurgi er det å holde ansiktet intakt både en handling av motstand og selvrespekt.