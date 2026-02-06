«Jeg hater å lage mat»: hva dette avslører i dybden

For deg er ikke matlaging en hyggelig tidsfordriv; det er et ork. Du vil mye heller legge beina opp enn å stå på kjøkkenet. Når du har gjester, gjør du en overmenneskelig innsats for å tilberede måltider, enten det tar 20 minutter eller tre timer. Det er rett og slett bortkastet tid. Hvis du tar deg selv i å si «Jeg hater å lage mat» hver gang du tar på deg forkleet, er det ikke mangel på viljestyrke eller et tegn på latskap.

Et tegn på høyt indre stress

Det finnes de som lever av matlaging, og andre som sukker ved tanken på å plukke opp en kjele eller en tresleiv. Når du lager mat, plystrer du ikke den glade melodien eller svaier til musikken slik som på film; du sukker fortvilet. Du drømmer om en robot i «Black Mirror»-stil som ville frigjøre deg fra denne utakknemlige oppgaven og sette en stopper for det endeløse spørsmålet : «Hva blir det til middag?»

Faktisk blir du jevnlig kritisert for din kulinariske latskap, som om vi alle var født med Cyril Lignacs kulinariske talent. Mens matlaging for noen er en kunst, er det for deg en svakhet. Og bare av den grunn føler du deg unormal. Hvorfor virker det så uakseptabelt å hate matlaging når det å hate strikking eller yoga er helt normalt? Sannsynligvis fordi det å ha matlagingsferdigheter innebærer en viss uavhengighet og en sunn livsstil.

Å lage et balansert måltid som både er visuelt tiltalende og deilig, samtidig som man sjonglerer timeplaner og alles kostholdspreferanser, kan fort bli en stressende øvelse. Denne aversjonen er ikke bare et spørsmål om smak; den gjenspeiler en vanskelighet med å håndtere stresset forbundet med huslige plikter. Ifølge psykologer kan det å nekte å lage mat være en ubevisst måte å beskytte seg mot angst eller mental overbelastning. Å avvise denne oppgaven blir et signal: kroppen og sinnet sier «stopp» før aktiviteten genererer frustrasjon eller en følelse av å mislykkes.

Et spørsmål om barndom og læring

Som du sikkert vet, lærer barn ved å imitere og kopierer atferden til de rundt seg. Hvis moren din ga deg et nesten kommersielt bilde av denne hobbyen, har du sannsynligvis bare beholdt positive minner. Hvis du derimot så henne klage over gryter og panner og over matlagingen til hvert måltid, er det stor sjanse for at du arvet frustrasjonen hennes og frykten for å gå bak disken.

En barndom der matlaging ble sett på som et ork, eller et familiemiljø der måltider var en kilde til konflikt eller fordømmelse, kan sette dype spor. Dermed uttrykker ikke en person som hater matlaging bare en nåværende preferanse, men kan ubevisst gjenskape emosjonelle opplevelser fra fortiden. Kjøkkenet blir da et symbolsk rom, ladet med forventninger og minner, snarere enn et øyeblikk med glede. Dette gjelder spesielt når familiekjøkkenet har vært åsted for krangler, irettesettelser eller utgangspunktet for spiseforstyrrelser.

Koblingen mellom kreativitet og perfeksjon

Å hate å lage mat gjenspeiler også et sterkt behov for selvkontroll. Fordi matlaging innebærer et element av risiko: det er ikke alltid en eksakt vitenskap. Noen ganger går ting galt: Tarte Tatin er et godt eksempel, og likevel har den blitt en kultklassiker. Du er redd for å ikke oppnå det fotogene resultatet som er lovet i kokeboken, for å bruke for mye eller for lite salt, for å skuffe smaksløkene dine. Du frykter å mislykkes som om du deltok i et show som «MasterChef». Til syvende og sist ødelegger andres meninger gleden.

Teste en oppskrift, justere smaker, improvisere med ingredienser ... Selv om dette er stimulerende for dyktige kokker, misliker noen denne friheten, ikke på grunn av mangel på talent, men fordi de føler press for å være perfekte. En aversjon mot matlaging kan da gjenspeile en latent perfeksjonisme, en frykt for å gjøre feil eller ikke leve opp til forventningene, enten de er reelle eller innbilte.

Et delikat forhold til seg selv

Å lage mat for andre representerer en kolossal mental byrde. Under slike omstendigheter har du dine unnskyldninger. Du vil ikke være hushjelp og ta deg av ukens meny. Noe som er forståelig i en verden som beveger seg i halsbrekkende fart og hvor tid nesten er en luksus. På den annen side er det annerledes å lage mat bare for seg selv. Å hate å lage mat, selv når det er til eget forbruk, signaliserer en indre konflikt. Du sliter med å prioritere dine egne behov. Enda verre, du føler deg skyldig når du vier tid til deg selv.

Å lage et måltid krever egenomsorg, og å forutse ens egne ernæringsmessige og emosjonelle behov. I denne forstand kan det å si «Jeg hater å lage mat» gjenspeile vår evne til å ta vare på oss selv og finne en balanse mellom forpliktelser og glede.

For noen er matlaging en tilflukt fra kaoset, en verdifull meditativ aktivitet etter en lang dag. For andre er det en konfrontasjon med traumer, frykt og den vedvarende stanken av indre uro.