Å ikke kunne ta av seg t-skjorten på stranden: millioner av kvinner føler det på samme måte

Selvtillit
Anaëlle G.
Freepik Picture

Sommeren kommer. Havet glitrer. Og et sted på den stranden beholder en kvinne t-skjorten sin på. Ikke fordi hun fryser. Fordi hun er redd. Redd for hvordan andre vil se henne. Redd for sitt eget speilbilde. Redd for å eksistere i en kropp hun har blitt lært opp til å synes er utilstrekkelig.

Hvis du noen gang har opplevd den lille nølende gesten, den t-skjorten du drar ned i stedet for å ta av, så vit at du ikke er alene. Langt ifra.

Et globalt problem, ikke en personlig svakhet

Tallene er slående, og de kommer fra hele verden. Ifølge en IFOP- studie utført for Flashs magazine sier 67 % av kvinnene at de ikke føler seg komfortable i strandtøyet sitt . Dette tallet har til og med økt de siste ti årene, siden det i 2013 var 61 %.

I USA avslørte en undersøkelse utført av Voda Swim i 2025 at mer enn 95 % av kvinner føler seg usikre på stranden .

Og hva med verden? I 2024 gjennomførte Dove den største studien som noen gang er utført av et skjønnhetsmerke: 33 000 personer ble spurt i 20 land , fra Argentina til Kina, fra Storbritannia til Saudi-Arabia. Resultatet: 1 av 3 kvinner over hele verden ville være villige til å ofre et helt år av livet sitt for å oppnå kroppen de anser som «perfekt». Én av tre. Dette er ikke lenger bare et individuelt anliggende. Det er en stille epidemi.

Hvor kommer denne stemmen som sier «ikke deg» fra?

Svaret er klart, og det kommer ikke fra deg. Det kommer fra flere tiår med partiske fremstillinger. Ifølge Doves studie fra 2024 føler kvinner i dag seg mindre selvsikre på kroppen sin enn de gjorde for ti år siden , til tross for tjue år med kroppspositivitetsbevegelsen. Og sosiale medier bærer et tungt ansvar: 1 av 3 kvinner føler press for å endre utseendet sitt på grunn av det de ser på nettet (selv når de vet at bildene er retusjert eller AI-generert).

Klinisk psykolog Phillippa Diedrichs, fra Appearance Research Centre ved University of the West of England, bekrefter dette: «Til tross for tjue års arbeid med å utvide definisjonene av skjønnhet, føler kvinner seg mindre selvsikre i kroppen sin enn de gjorde for et tiår siden.»

Hva psykologer anbefaler og hva som faktisk fungerer

Det skjer ikke over natten. Men her er hva ekspertene sier:

Omarbeid din indre dialog. Erstatt « lårene mine er forferdelige» med «beina mine bærer meg hver dag». Nøytralitet desarmerer den emosjonelle ladningen.

Rydd opp i det digitale livet ditt. Å slutte å følge kontoer som får deg til å føle deg utilstrekkelig er ikke et tegn på svakhet. Det er mental hygiene. Studier viser at det å redusere tiden din på sosiale medier forbedrer kroppsbildet og reduserer angst.

Eksponer deg gradvis. En svømmetur med venner, en mindre folksom strand, og så litt etter litt. Hver vellykket eksponering beviser for hjernen din at den innbilte faren ikke eksisterer.

Det virkelige spørsmålet

Den t-skjorten du har på deg beskytter ikke kroppen din. Den beskytter et sår: såret av å ha lært, siden barndommen, at kroppen din måtte fortjene solen.

Han trenger ikke å fortjene det. Han har rett til det. Du har rett til det .

I sommer, kanskje ikke på den første dagen. Kanskje ikke uten litt frykt. Men en dag vil den t-skjorten bli værende i vesken din. Ikke fordi kroppen din vil være «perfekt». Men fordi du har bestemt deg for at den ikke trenger å være det.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Denne enkle frasen avbryter ethvert forsøk på nedverdigelse

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

