Å bruke stilige briller: en detalj som kan endre selvbildet ditt

Selv om briller har blitt mer et stiluttrykk enn et helsetilbehør, mangler de ofte dristighet og originalitet. Innfatninger som sitter på nesetippen følger trender og gjenspeiler sjelden personligheten vår. Enkle, generiske og gjennomsiktige, forsvinner de nesten inn i midten av ansiktet. Likevel kan det å bruke iøynefallende briller som trosser pålagte moteregler være svært gunstig for selvfølelsen. Det frisker opp utseendet (og selvtilliten).

Briller: et verktøy for å uttrykke din personlighet

Briller, ofte en kilde til usikkerhet og en magnet for latterliggjøring på skolen, forsvinner ofte i bakgrunnen. Mange, etter å ha måttet utholde uvennlige kallenavn og uvennlige sammenligninger, søker diskrete modeller, uten ekstravaganse eller fargeklatter. De ønsker et «kameleon»-par som blander seg sømløst med ansiktstrekkene deres og følger nøye «morfologiske» råd, i håp om å oppnå en fysisk fordel.

I barndommen er brilleinnfatninger gledelige, glitrende og livlige. De har sjarmerende små detaljer som dyr og er fulle av fantasi. Glassene er innrammet i form av kronblader, katteører eller hjerter, slik at barn kan se på seg selv med stjerner i øynene hver morgen. Fordi det å ta på seg briller ikke bør være en kilde til skam, men til stolthet og et løft av selvtillit . Med disse uhemmede innfatningene, som feirer individualitet der voksne foretrekker generaliseringer og plagg som hylles av emneknagger, utvikler barn et sunt syn på seg selv.

Men den lille gnisten falmer med alderen. I hyllene med briller for voksne er innfatningene mer formelle og konservative, som om innfall var et tegn på umodenhet, en karrierehindring eller en lidenskapsdreper. Selv når briller har som mål å fylle et tomrom eller fullføre et utseende, mislykkes de konsekvent i sitt formål. Enten det er vintage- eller pilotstil, forblir de nøytrale. Likevel tilfører innfall sjel, skiller deg ut fra mengden og er en form for selvuttrykk. Og som alle vet, tiltrekker positivitet positivitet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Ama (@amascriver)

Å bryte med klassiske estetiske standarder for å finne seg selv

Disse brillene, som praktisk talt er en del av anatomien vår, tjener et visuelt formål, men oppfyller også estetiske krav. Generelt ser vi etter flatterende modeller som forbedrer utseendet vårt. Det er imidlertid vanskelig å velge dem bevisst når vi er blindet av dikterte og hypnotisert av influenceres virale moteoppskrifter. Når vi velger dem, ser vi ikke etter innfatninger som hjelper oss å akseptere oss selv, men for å være «akseptable» i samfunnet.

Likevel er et par briller like intime og personlige som et smykke eller en parfyme. Det er en forlengelse av vår identitet, det ytre symbolet på vår pulserende indre verden. Og Elton John er absolutt det fineste eksemplet på denne bevegelsen mot aksept. Overdimensjonerte innfatninger, massevis av strass, prangende farger ... brillene hans ble raskt en signatur, et varemerke. Du trenger ikke å være et moteikon, en disruptiv designer eller en elitefigur for å hengi deg til disse oftalmologiske eksentrisitetene. Å velge briller som gjenspeiler hvem vi er, med lunefullhet og utsmykninger, betyr å stoppe selvbedraget og omfavne vår unike natur.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Anna OBrien (@glitterandlazers)

Nyhetsbriller for å slutte å ta deg selv for høytidelig

Verden er altfor dyster til å være fornøyd med beskjedne, strenge innfatninger. Fasjonable briller, utover å bare friske opp triste antrekk, former en holdning og fungerer som et kick for selvtilliten. De gir et energiutbrudd og fremkaller vitende smil på gaten. De skal forme det krydder er for matlaging.

Tanken er ikke å tvinge seg selv til å være lunefull, men rett og slett å gi det mer plass og lære å slippe taket i butikken. Dessuten finnes ikke lunefullhet bare i Lady Gaga-aktige innfatninger med neonkonturer og ultragrafiske kanter. Det kan noen ganger finnes i et subtilt leopardtrykk, en dristig silhuett eller en skimrende fargetone. Uansett er det umulig å se dyster ut når man står overfor dette paret, som er full av vitalitet og poesi. Det er en invitasjon til hverdagslykke.

Og hvis vi ikke er helt klare til å bruke asymmetriske briller eller futuristiske åttekantede innfatninger, kan vi bringe det snevet av galskap på andre måter, med flerfargede perlekjeder eller skulpturelle stenger som ser ut som kunstverk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Carol Morais (@cazevedor)

Det fantastiske prinsippet med "dopamindressing"

Bak dette noe gåtefulle begrepet ligger en enkel idé: å kle seg (og bruke tilbehør) for å føle seg bra. «Dopamin-klesplagg» innebærer å velge plagg som stimulerer glede, vekker sansene og forbedrer humøret. Og stilige briller passer perfekt inn i denne filosofien.

Lyse farger, originale former, uventede detaljer … disse innfatningene går ikke ubemerket hen, og det er nettopp det som gjør dem så kraftfulle. De tilfører en dose munterhet til hverdagen, som et lite visuelt løft som er i stand til å forvandle en vanlig dag til et lysere øyeblikk.

I motsetning til nøytrale tilbehør, som har som mål å gli inn i bakgrunnen, tiltrekker briller med spesielle trekk oppmerksomhet og skaper interaksjon. De blir et utgangspunkt for komplimenter, samtaler og noen ganger til og med møter. Og dette ytre, ofte positive, blikket fungerer som et flatterende speil.

Den kraftigste effekten forblir imidlertid intern. Å bruke noe som morer oss, som reflekterer hvem vi er, eller som er utenom det vanlige, sender et klart signal til hjernen: Jeg tillater meg selv å være meg selv. Og denne enkle triggeren kan være nok til å endre holdningen vår, måten vi presenterer oss selv for verden på.

Å bruke briller med spesielle trekk er derfor mye mer enn et estetisk valg. Det er en personlig mikrorevolusjon. En skånsom, men likevel selvsikker måte å ta tilbake kontrollen over imaget ditt og gi det litt mer glede. Ideelt for (endelig) å se deg selv gjennom rosenrøde briller og korrigere det synsproblemet (ikke relatert til øyelegen din). Spoiler-alarm: det fungerer også med solbriller.