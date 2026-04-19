Denne enkle frasen avbryter ethvert forsøk på nedverdigelse

Når vi blir møtt med kritikk eller mobbing, trekker vi oss ofte tilbake til stillhet. Vi foretrekker å tie heller enn å gjengjelde med klønete ord eller stammende setninger. Vi har alltid blitt lært at det å ignorere noen er den beste responsen på verbale angrep. Likevel tilbyr en psykolog oss en smart, men virkningsfull frase for å høflig motangripe og gjenoppta respekten der den har blitt krenket.

Kunsten å avlede kritikk på en sunn måte

Uoppfordret og grunnløs kritikk skader selvfølelsen. Enten den kommer fra en narsissistisk kollega, en tyrannisk sjef eller et moraliserende familiemedlem, undergraver den spontant selvtilliten vår og fremkaller selvtvil, uansett hvor unødvendig den måtte være.

De får oss til å tvile på vår egen verdi, og når de skjer, føler vi oss hjelpeløse, fanget. Noen ganger mister vi all fatningen og sliter med å forsvare oss selv: vi leter etter ord, mangler et kjapt kvikksinn og rettferdiggjør oss selv når vi ikke har feil. Svarene og punchlinene kommer for sent, etter at skaden er skjedd. Det er først i sengen at ordforrådet vårt vender tilbake, og vi spiller scenen på nytt, denne gangen får vi overtaket.

For å bedre utruste deg mot en passiv-aggressiv kollega eller en sjef med overlegenhetskompleks, kan du forberede et verbalt overlevelsessett og ha nøkkelfraser lett tilgjengelig. Den gode nyheten er at disse selvsikre og raffinerte frasene ikke kan slå tilbake eller føre deg til HR-kontoret. Dette unngår kompromitterende, stormfulle reaksjoner. De kommer fra beretningen «Selvtillit ifølge Carl», en gullgruve for å øke selvtilliten din og holde den sterk uansett hva.

Nøkkelfraser å huske

Mellom å ignorere problemet og å reagere impulsivt, finnes det mange måter å sette klare grenser på uten å bryte høflighetsreglene. Coachen for personlig utvikling skisserer tre. Det er ikke nødvendig å pynte på utsagnet ditt eller bruke overdreven formalitet. Det enkleste svaret er noen ganger det mest effektive. Du kan si, i en rolig og behersket tone: «Jeg setter ikke pris på den kommentaren.» På denne måten uttrykker du ubehaget ditt samtidig som du gir rom for diskusjon. I stedet for å la deg bli overkjørt , tar du et skritt fremover. Ifølge Carl er det en måte å gi den andre personen en sjanse på.

En annen setning å huske på i tilfelle fordømmelse eller sårende vitser: «Jeg stopper deg der og da. Jeg synes ikke det er passende i denne sammenhengen.» På denne måten avbryter du dette personlige angrepet og hevder deg rolig, uten å helle bensin på bålet. Målet? Å provosere frem en erkjennelse hos plageånden din, som kanskje ikke engang innser at de blir mobbet i akkurat det øyeblikket.

Den tredje frasen du bør notere ned, som en jukselapp et sted på en klistrelapp, er: «Jeg fortsetter gjerne, men uten personangrep.» Ved å si dette setter du i gang en tilbakevending til ro og vennlighet. Du legger til en viktig betingelse om gjensidig respekt i disse utvekslingene. Videre viser du din gode tro uten å være overbærende.

Hvorfor fungerer disse setningene hver gang?

Når du er målet for en mobber i bedriften, vet du ikke alltid hvordan du skal reagere. Bør du tie stille for å unngå å lage oppstyr, eller bør du ta igjen for å unngå å bli stemplet som en underdanig, ryggradsløs ansatt? I virkeligheten er det best å finne en mellomvei: reagere, ja, men med hodet, ikke følelsene dine. Disse setningene er gode alternativer fordi de har fordelen av å være konsise, ærlige og utvetydige.

I stedet for å vifte til flammene, lindrer de dem og oppmuntrer til forståelse snarere enn malplassert rivalisering. I stedet for å eskalere situasjonen og skape blindveier, demonstrerer du profesjonalitet og emosjonell modenhet. Disse setningene «lar deg sette grenser uten å involvere deg i en maktkamp. Du prøver ikke å ha rett, men å gjenopprette et rammeverk», forklarer Carl i videoen sin.

Når noen prøver å sette deg ned eller få deg til å tvile på deg selv, er taushet ikke alltid det beste alternativet. Uten inngripen fra deg, validerer du ubevisst deres foraktelige holdning. Med disse frasene kan du imidlertid snu situasjonen til din fordel og prioritere ditt eget velvære. De er ikke "slag-slag"-fraser, men når du sier dem, føler samtalepartneren din seg dum, til og med forvirret.