Det er ikke uunngåelig å føle seg usynlig: regelen som virkelig hjelper

Noen ganger, i sosiale situasjoner, føler vi at vi blander oss inn i bakgrunnen og er usynlige. Vi føler oss mikroskopiske, ubrukelige og ubetydelige. Vi forteller oss selv at vår tilstedeværelse ikke er nødvendig, at den ikke tilfører noe til gruppen. Når disse tankene tar overhånd, sløyfer de uendelig i hodene våre som det hjemsøkende refrenget i «Baby Shark». På sine sosiale medier tilbyr psykolog Julie Smith en taktikk for å motvirke denne bivirkningen av vår mangel på selvtillit.

Hvor kommer følelsen av å være usynlig fra?

Det er en følelse som får oss til å tvile på hele oss selv. Når vi har lav selvtillit, møter vi det ofte. Det er dager hvor vi lurer på hva vi gjør på jorden, hva vårt oppdrag er. Og det er ikke et eksistensielt spørsmål, bare en refleksjon av en sviktende selvtillit. Da begynner vi å sette oss ned, å spy ut stille selvkritikk , å forbanne oss selv for å være så «kjedelige», en kunst vi utmerker oss i. Kort sagt, vi setter oss selv gjennom en virkelig indre prøvelse. Det er ganske enkelt: vi føler oss som et vandrende spøkelse, en ren skygge, en statist. Som en dråpe vann i et hav. Vi kunne vært gjemt under et laken eller pyntet med Harry Potters usynlighetskappe, det ville være det samme.

Denne overveldende følelsen, som nesten får oss til å føle oss skyldige for å være der vi er og overvelder oss med negative adjektiver, oppstår noen ganger uten forvarsel, etter et møte der vi ikke turte å si ifra. Den dukker opp igjen i sosiale situasjoner, når vi blir dyttet for langt på vei på offentlig transport, stoppet i kø eller avbrutt på fester.

Som forskeren Rodney Luster skriver for Psychology Today : «Denne følelsen oppstår noen ganger når vi psykologisk kobler fra vår identitet, mister kontakten med hvem vi er og vår evne til å handle. Denne formen for selvusynlighet er eksistensiell og subtil.» Med andre ord, vi forsvinner ikke bare i andres øyne. Vi kan også forsvinne internt. Den gode nyheten er at denne følelsen ikke er uunngåelig. Og det finnes en veldig enkel, nesten matematisk regel for å sette ting i perspektiv.

52-kortsregelen: en svimlende påminnelse

Vi er kjent med positive affirmasjoner, erklæringer om egenkjærlighet foran speilet og klistrelappteknikken, men psykolog Julie Smith har et annet middel for selvtillit, og det kommer i en eske. Se for deg en klassisk kortstokk. 52 kort. Ingenting kunne vært mer ordinært. «Det er bare en vanlig kortstokk. Den inneholder 52 kort, det er alt», sier spesialisten. Og likevel.

Hvis du stokker disse 52 kortene, er det statistisk sett svært usannsynlig at den resulterende rekkefølgen noen gang har eksistert før i universets historie. Aldri. Fordi antallet mulige kombinasjoner er astronomisk, et 68-sifret tall. Større enn antallet atomer på jorden. Ideen er ikke å distrahere tankene dine og stilne den gnagende indre stemmen ved å improvisere et raskt spill med Battleship. Nei, denne kortstokken er et «bilde». Det er en genial måte å huske at vi har tusen fasetter.

Det fascinerende er at hvert kort er fullstendig gjenkjennelig. En kløver ni. En hjerter dame. Ikke noe ekstraordinært tatt individuelt, men arrangementet er enestående. Julie Smith oppsummerer denne ideen med en setning som klinger sant: «Det vil aldri være noen som deg.»

En vakker metafor for singularitet

Vi blir ofte fristet til å bagatellisere det som gjør oss til dem vi er. «Jeg er ikke så spesiell», «Andre gjør det bedre», «Jeg er ikke noe spesielt.» Men hvis 52 kort er nok til å skape et uendelig antall unike kombinasjoner, hva med et menneske? Du er ikke laget av 52 elementer, men av millioner: minner, sår, latter, musikksmak, barndomsdufter, fiaskoer, hemmelige drømmer, avgjørende vennskap, innflytelsesrike bøker, modige valg, formative feil.

Individuelt sett er ingenting av dette sjeldent. Mange har opplevd et brudd. Mange elsker kaffe eller hater å snakke offentlig. Men den nøyaktige kombinasjonen av alt som gjør deg til den du er? Den er radikalt unik. Å føle seg usynlig betyr ofte å glemme denne enkle kombinasjonen. Det betyr å tro at man er utbyttbar. 52-kortsregelen minner oss om det motsatte: det ordinære kan produsere det unike.

Målet er ikke å bære rundt på en kortstokk, men heller å huske denne regelen som et trøstende mantra. Det er en god livline når selvtilliten din svikter.