Search here...

Sier folk at du ber for mye om unnskyldning? Her er hva det kan avsløre.

Selvtillit
Léa Michel
Freepik

Å si «unnskyld» er en vanlig sosial refleks, men for noen blir det å be om unnskyldning nesten et tic. De ber om unnskyldning for alt: å være to minutter for sent ute, en triviell bemerkning, eller til og med når de ikke har gjort noe galt. Som psykolog Yves-Alexandre Thalmann forklarer, ifølge magasinet Psychologies , har denne tendensen ofte sine røtter i barndommen.

Et følelsesmessig tomrom å fylle

Ifølge psykoanalytikeren Pascal Neveu kan konstante unnskyldninger være et tegn på narsissistisk sårbarhet. De som er berørt sliter med å føle seg elsket for den de er; de søker å opprettholde andres hengivenhet gjennom unnskyldningene sine. Som barn kan de ha blitt overbeskyttet eller, omvendt, manglet bekreftelse, noe som har innprentet i dem ideen om at de må «fortjene» andres kjærlighet.

Et tyrannisk superego

Psykoanalysen fremkaller også forestillingen om superegoet, denne indre moralske autoriteten som dikterer hva man «burde» gjøre. Et altfor strengt superego fører til uberettigede unnskyldninger, som om enhver «uperfekt» tanke eller ønske var en feil. Disse individene lever i en konstant spenning mellom ønsket om å være fri og frykten for å være forkastelig.

En illusjon av kontroll

Til slutt, ifølge Yves-Alexandre Thalmann, kan det å tilby unnskyldninger uten begrunnelse gi en paradoksal form for makt: ved å erklære seg ansvarlige for alt, forblir disse individene i sentrum av situasjonen. Det er en ubevisst måte å berolige seg selv på, å gi mening til det de ikke kan kontrollere.

Hvordan bryte syklusen

Psykologer anbefaler å lære å bekrefte legitimiteten til unnskyldningene dine. Før du sier «unnskyld», spør deg selv: «Såret jeg virkelig noen?» eller «Er jeg ansvarlig for det som skjedde?» Hvis svaret er nei, er det ikke nødvendig å be om unnskyldning. Å bryte seg løs fra denne vanen betyr også å frigjøre seg fra overdreven selvdømmelse – og lære seg å være like snill mot seg selv som man er mot andre.

Å si «unnskyld» er ikke iboende dårlig, men når det å be om unnskyldning blir automatisk, avslører det ofte en dypere ubehag, drevet av en frykt for å mishage andre, overdrevne indre krav eller et ubevisst behov for kontroll. Å bli bevisst på denne mekanismen er allerede det første skrittet mot forandring.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Sminke seg mens man bruker krone: Det overraskende trikset som øker selvtilliten

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sminke seg mens man bruker krone: Det overraskende trikset som øker selvtilliten

Ved starten av året dukker det stadig opp ett nytt nyttårsforsett, og for én gangs skyld er det...

Glem utseendet: disse personlighetstrekkene får alle til å smelte.

I en tid der utseende er den absolutte prioritet, overser vi ofte sjelens egenskaper, de som ingen kirurgi...

«I år velger jeg meg selv»: nyttårsforsettet som dukker opp overalt i 2026

Tre ord, ett løfte og et friskt pust for å starte året. Hvis du har skrollet gjennom sosiale...

Hvis du er usedvanlig snill, har du sannsynligvis disse tre hemmelige egenskapene.

De kjennetegnes av sin naturlige mildhet, sin evne til å lytte og den roen de utstråler. Sann vennlighet...

Å si ja bare for å glede andre? En psykolog forklarer hvorfor du ikke kan sette grenser.

Hodet ditt tenker «nei», men munnen din sier «ja». Det er ikke bare høflighet eller gode manerer. Det...

Med Downs syndrom og som bystyrerepresentant sprer hun glede i byen sin.

Éléonore Laloux, som har vært aktiv i politikken i Arras siden 2020, beviser at «umulig» ikke er et...

© 2025 The Body Optimist