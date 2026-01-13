Sier folk at du ber for mye om unnskyldning? Her er hva det kan avsløre.

Å si «unnskyld» er en vanlig sosial refleks, men for noen blir det å be om unnskyldning nesten et tic. De ber om unnskyldning for alt: å være to minutter for sent ute, en triviell bemerkning, eller til og med når de ikke har gjort noe galt. Som psykolog Yves-Alexandre Thalmann forklarer, ifølge magasinet Psychologies , har denne tendensen ofte sine røtter i barndommen.

Et følelsesmessig tomrom å fylle

Ifølge psykoanalytikeren Pascal Neveu kan konstante unnskyldninger være et tegn på narsissistisk sårbarhet. De som er berørt sliter med å føle seg elsket for den de er; de søker å opprettholde andres hengivenhet gjennom unnskyldningene sine. Som barn kan de ha blitt overbeskyttet eller, omvendt, manglet bekreftelse, noe som har innprentet i dem ideen om at de må «fortjene» andres kjærlighet.

Et tyrannisk superego

Psykoanalysen fremkaller også forestillingen om superegoet, denne indre moralske autoriteten som dikterer hva man «burde» gjøre. Et altfor strengt superego fører til uberettigede unnskyldninger, som om enhver «uperfekt» tanke eller ønske var en feil. Disse individene lever i en konstant spenning mellom ønsket om å være fri og frykten for å være forkastelig.

En illusjon av kontroll

Til slutt, ifølge Yves-Alexandre Thalmann, kan det å tilby unnskyldninger uten begrunnelse gi en paradoksal form for makt: ved å erklære seg ansvarlige for alt, forblir disse individene i sentrum av situasjonen. Det er en ubevisst måte å berolige seg selv på, å gi mening til det de ikke kan kontrollere.

Hvordan bryte syklusen

Psykologer anbefaler å lære å bekrefte legitimiteten til unnskyldningene dine. Før du sier «unnskyld», spør deg selv: «Såret jeg virkelig noen?» eller «Er jeg ansvarlig for det som skjedde?» Hvis svaret er nei, er det ikke nødvendig å be om unnskyldning. Å bryte seg løs fra denne vanen betyr også å frigjøre seg fra overdreven selvdømmelse – og lære seg å være like snill mot seg selv som man er mot andre.

Å si «unnskyld» er ikke iboende dårlig, men når det å be om unnskyldning blir automatisk, avslører det ofte en dypere ubehag, drevet av en frykt for å mishage andre, overdrevne indre krav eller et ubevisst behov for kontroll. Å bli bevisst på denne mekanismen er allerede det første skrittet mot forandring.