Føler du at du kjenner noen selv om du aldri har sett dem? Det kan være en grunn.

Har du noen gang følt deg merkelig nær noen du aldri har møtt? Et ansikt du ser regelmessig, en stemme du hører ofte, en tilstedeværelse du følger på en skjerm ... Denne følelsen er ikke merkelig eller overdrevet. Den sier mye om hjernen din, følsomheten din og vår menneskelige måte å få kontakt med andre på i dag.

Når fortrolighet blir en form for tilknytning

Den menneskelige hjernen er dypt tiltrukket av det som ofte dukker opp igjen i dens persepsjonsfelt. Jo mer du ser et ansikt, hører en stemme eller leser et navn, desto mer assosierer sinnet ditt det med noe trygt, komfortabelt og ikke-truende. Dette fenomenet, kjent i sosialpsykologi som «bare eksponeringseffekten», forklarer hvorfor repetisjon skaper en følelse av fortrolighet.

Med andre ord tolker hjernen din regelmessighet som en forbindelse. Den skiller ikke alltid mellom en forbindelse bygget gjennom samhandling og en bygget gjennom vane. Og dette gjelder også oppfatningen av kropper: å regelmessig se en person i all sin fysiske mangfoldighet, i sine naturlige uttrykk, kan generere en form for tilknytning.

Enveisrelasjoner i den digitale tidsalderen

Med sosiale medier forsterkes denne mekanismen ti ganger. Videoer, historier, podkaster og innlegg gir tilgang til intime fragmenter av hverdagslivet: øyeblikk med glede, tvil, slitne eller strålende kropper, suksesser så vel som sårbarheter. Du observerer en person som lever, utvikler seg, uttrykker seg, noen ganger viser seg selv som de virkelig er, uten overdrevne filtre.

Slik oppstår såkalte «parasosiale» forhold . Du føler at du er en del av noens liv, at du forstår følelsene deres, forholdet til kroppen deres, bildet deres, opplevelsene deres. Denne opplevde nærheten kan være veldig sterk, til det punktet at den genererer en ekte følelse av støtte eller komfort, selv uten direkte interaksjon.

Hvorfor er dette inntrykket så sterkt?

Flere elementer forsterker denne følelsen av intim kunnskap. For det første, personlig historiefortelling: når noen snakker om følelsene sine, forholdet sitt til kroppen sin, usikkerhetene sine eller seirene sine, føler du at du forstår dem dypt. For det andre, tid: å følge noen over tid skaper kontinuitet, nesten en delt historie.

Til slutt spiller opplevde likheter en nøkkelrolle: samme verdier, samme kamper, samme positive og inkluderende syn på kroppen. Disse fellestrekkene fremmer en følelse av identifikasjon. Du ser ikke lenger bare en person, men også en delvis refleksjon av deg selv.

Å holde seg jordet uten å fornekte følelsene sine

Å føle denne nærheten er sunt og dypt menneskelig. Det demonstrerer din evne til å føle, å knytte bånd og å anerkjenne skjønnheten og legitimiteten til ulike kropper og livsstier. Det er imidlertid viktig å opprettholde en viss grad av klarhet. En medietilstedeværelse forblir et utvalg av utvalgte øyeblikk. Dine virkelige forhold, noen ganger ufullkomne, noen ganger mindre polerte, er like dyrebare. De fortjener den samme ømhet, den samme fysiske og emosjonelle vennligheten som du tilbyr andre.

Kort sagt, det å føle at du kjenner noen uten å ha sett dem er verken en svakhet eller en skammelig illusjon. Det gjenspeiler et grunnleggende behov for tilknytning, autentisitet og anerkjennelse. Omfavn denne følelsen med ømhet, samtidig som du fortsetter å pleie gjensidige bånd, forankret i virkeligheten, der hver kropp, hver stemme og hver historie har sin rettmessige plass.