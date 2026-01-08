Etter ettbarnspolitikken prøver Kina å øke fødselstallene.

Førtifem år etter å ha innført en drastisk prevensjonspolitikk i landet, står Kina nå overfor en enestående utfordring: for få barn. Beijing, som er klar over den demografiske ubalansen som truer veksten og den sosiale stabiliteten, tar mange initiativer for å oppmuntre til fødsler. Denne helomvendingen virker imidlertid ganske forsinket og sliter med å overbevise en befolkning som er dypt forandret av flere tiår med streng prevensjon.

Fra overbefolkning til frykt for demografisk nedgang

Da ettbarnspolitikken ble innført i 1980, var Kina akkurat kommet ut av en periode med hungersnød og økonomisk ustabilitet. Deng Xiaopings regjering, ivrig etter å unngå en befolkningseksplosjon, rettferdiggjorde dette tiltaket som «et nødvendig skritt mot modernisering». Familier fikk da bare lov til å ha ett barn, under straff av bøter, administrative sanksjoner eller til og med tap av jobb.

Denne politikken var basert på analyser av ingeniør Song Jian, inspirert av Romaklubbens rapport, *Grensene for vekst* . Ifølge hans prognoser risikerte Kina å nå en uholdbar befolkning på lang sikt. Beijing valgte derfor å planlegge fødsler slik man ville forvalte en økonomisk ressurs.

I starten lønte denne strategien seg: befolkningsveksten kollapset og velstanden tok overhånd. Bak denne tilsynelatende suksessen lå imidlertid dype ubalanser – akselerert aldring, kjønnsubalanse og en langsiktig nedgang i befolkningen i arbeidsfør alder.

De alvorlige konsekvensene av prevensjon

Effektene av ettbarnspolitikken på det kinesiske samfunnet er betydelige. Millioner av «ikke-kvotebestemte» barn ble gjemt for å unngå straffer, levde uten dokumenter eller tilgang til utdanning eller helsetjenester. Samtidig har den tradisjonelle preferansen for gutter ført til utbredte kjønnsselektive aborter: antallet såkalte «overskuddsmenn» er nå anslått til nesten 30 millioner.

Fra og med 2000-tallet innså kinesiske demografer omfanget av katastrofen. Landet eldes raskere enn forventet, og befolkningen i arbeidsfør alder gikk ned. I 2013 begynte Beijing å lempe på politikken, først ved å tillate to barn, deretter tre fra 2021. Skaden var imidlertid skjedd: ifølge National Bureau of Statistics markerte 2023 allerede det andre året på rad med befolkningsnedgang, det første siden den store hungersnøden i 1960.

En fødselsrate som er vanskelig å gjenopplive.

I dag forsøker den kinesiske regjeringen å omskrive den nasjonale fortellingen rundt familien. Tidlig i desember 2025 ble det annonsert en skatt på 13 % på prevensjon og andre prevensjonsmetoder, samtidig som det tilbys skattelettelser, boligstøtte og subsidier til barnepass. Flere provinser tester lokale retningslinjer: utvidet foreldrepermisjon, fødselsbonuser og subsidiert boligbygging for store familier.

Disse tiltakene har imidlertid bare begrenset innvirkning. Nyere generasjoner, oppdratt med ideen om at ett barn er nok, er ikke villige til å gi avkall på sin materielle komfort eller profesjonelle frihet. Kvinner, mer utdannede og uavhengige enn noen gang, nekter ofte å ta på seg byrdene ved morsrollen, som de anser som for dyrt. Levekostnadene, presset med å oppdra barn og yrkesmessige ulikheter forklarer også denne motviljen mot å utvide familier.

En usikker demografisk fremtid

Til tross for sine anstrengelser klarer ikke Kina å snu trenden. Fruktbarhetsraten, som er anslått å falle til rundt 1,0 barn per kvinne innen 2025 , er godt under erstatningsnivået. Landet går inn i en fase med «omvendt demografisk overgang»: færre fødsler, flere pensjonister og en økonomi i faresonen for mangel på arbeidskraft og innovasjon.

Noen eksperter sammenligner nå Kinas situasjon med Japan eller Sør-Korea, som står overfor lignende utfordringer med fødselsraten, men med en enda brattere nedgang. Beijing vil sannsynligvis måtte gå lenger enn enkle økonomiske insentiver for å løse dette strukturelle problemet: å revurdere den sosiale modellen, genuint støtte familier og jobbe med den kollektive oppfatningen av foreldreskap.

Fra frykt for overbefolkning til frykt for tilbakegang har Kina opplevd to demografiske ytterpunkter på et halvt århundre. Ettbarnspolitikken, et instrument for rask modernisering, la til slutt grunnlaget for en varig nedgang i fødselsraten. I dag, til tross for stadig mer insisterende pro-natalistisk politikk, øker gapet mellom politisk vilje og samfunnsrealitet.