Som 17-åring beveger gesten hennes mot moren internettbrukere

Aman Duggal, en 17 år gammel britisk tenåring, skapte nylig overskrifter ved å betale ned hele familiens gjeld med penger tjent fra nettbutikken sin. Tidlig i januar 2026 la han ut en video på Instagram der han ga moren sin 10 000 pund i kontanter, omtrent 11 500 euro. Den rørende scenen gikk raskt viralt.

E-handel, en plattform for tidlig frigjøring

Fast bestemt på å ta kontroll over fremtiden sin, sluttet Aman på skolen for å vie seg til e-handel. Innen et år klarte han å generere nok inntekt til å avlaste familien for en tung økonomisk byrde. Denne symbolske, men konkrete gesten markerte et vendepunkt: Han tok nå over husholdningsregningene og snudde på tradisjonelle roller til familiens beste.

«Det er noe jeg har hatt lyst til å gjøre lenge.»

I videoen, med tårer i øynene, gir Aman pengebunken til moren sin: «Jeg elsker deg, dette er noe jeg har ønsket å gjøre lenge. Takk for alt du har gjort for meg. Du er den mest spesielle personen i livet mitt.» Moren hans, synlig overveldet, sliter med å finne ordene før hun klemmer sønnen sin. Dette øyeblikket, som ble delt på sosiale medier, rørte internettbrukere dypt.

En erklæring om kjærlighet og takknemlighet

I bildeteksten til innlegget sitt uttrykte Aman sin takknemlighet: «Moren min ga meg alt og var alltid der for meg. Jeg er så glad og stolt over endelig å kunne ta vare på henne. Ord kan ikke beskrive hvordan jeg føler meg.» Innlegget fikk over 600 000 likerklikk på bare noen få dager, noe som utløste en bølge av støtte og beundring fra hele verden.

En inspirasjonskilde for en hel generasjon

Reaksjonene strømmet raskt inn: «For en rørende video», «Du har inspirert meg til å gjøre det samme for foreldrene mine» og «Respekt, bror.» Handlingene hans er mye mer enn en enkel godhetshandling, og legemliggjør unge menneskers evne til å ta kontroll over sin egen skjebne og familiens, ofte i et vanskelig økonomisk klima.

Aman Duggals historie gir spesielt sterk gjenklang hos tenåringer som står overfor vanskelige tider. På bare ett år gikk han fra å være student til å forsørge familien, noe som beviste at nettbasert entreprenørskap kan være et verktøy for myndiggjøring.

Kort sagt, den unge Aman Duggals video sender et sterkt budskap: som 17-åring er det mulig å gjøre en forskjell, gi tilbake og bygge en solid fremtid. Det er en historie som kombinerer besluttsomhet, takknemlighet og håp – og en som inspirerer langt utover sosiale medier.