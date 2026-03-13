I London lærer et verksted fedre hvordan de skal style døtrenes hår.

Foreldrerollen
Å lære å flette eller knyte en hestehale kan virke enkelt, men for noen foreldre er ikke disse ferdighetene alltid en selvfølge. I London har et innovativt initiativ som mål å løse dette. På et verksted som ble holdt på en pub og delt mye på sosiale medier, lærte fedre det grunnleggende om hårstyling slik at de lettere kunne stelle barnas hår.

Et frisørkurs organisert på en pub

Arrangementet fant sted på Lucky Saint Pub i London. Rundt tretti fedre samlet seg der for å delta i en workshop kalt «Pints & Ponytails». Veiledet av fagfolk fra Braid Maidens-kollektivet, som spesialiserer seg på å lære bort frisyrer som fletter og fletter, oppdaget de deltakende fedrene ulike teknikker.

I omtrent to timer lærte de å lage enkle frisyrer som hestehaler, samt mer forseggjorte fletter. For å øve hadde hver deltakende pappa et utstillingsdukkehode og nødvendig utstyr: børster, strikk og klips.

Et initiativ som raskt vakte oppmerksomhet

Bilder fra arrangementet ble delt på sosiale medier og genererte raskt en rekke reaksjoner. Internettbrukere roste initiativet, og noen så det som «et symbol på at farsrollen er mer involvert i hverdagslige gjøremål». Videoene viser deltakerne fokusert på frisyrene sine, og utveksler tips og triks i en avslappet atmosfære.

Et prosjekt som går utover bare frisørfag

Arrangementet er en del av et større initiativ ledet av «Secret Life of Dads»-fellesskapet, en podkast og et kollektiv dedikert til moderne farskap. Målet deres er å skape rom der fedre kan dele sine erfaringer og diskutere utfordringene ved foreldreskap. I denne sammenhengen blir det å lære å flette hår også et påskudd for å ta opp bredere temaer, som fedres involvering i barns hverdag.

Fedrenes utviklende rolle

Forskere har observert et skifte i fedrenes rolle i familielivet i flere år. I mange land deltar de (endelig) mer i omsorgen for og de daglige aktivitetene til barna sine. Initiativer som disse workshopene illustrerer denne transformasjonen, og verdsetter ferdigheter som en gang primært var knyttet til mødre. For arrangørene bidrar disse samlingene også til å styrke båndene mellom foreldre og barn gjennom enkle, hverdagslige gester.

Til syvende og sist demonstrerer dette hårstylingsverkstedet for fedre hvordan tilsynelatende enkle aktiviteter kan bli øyeblikk for læring og deling. Utover fletter og hestehaler illustrerer arrangementet også en bredere utvikling i farskapsmodeller, der fedre (endelig) blir involvert i familielivets hverdagsoppgaver.

