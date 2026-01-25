Ved fødselen overrasket denne 6 kilo tunge babyen alle.

Blandine, opprinnelig fra Toulouse, fødte sitt andre barn, Émile, 6. november 2025. Babyen veide 6 kilo og målte 51 centimeter, nesten dobbelt så mye som gjennomsnittlig fødselsvekt i Frankrike (mellom 2,5 og 3,5 kg). Hans spektakulære ankomst gjorde et varig inntrykk på hele det medisinske teamet på klinikken, men fødselen forløp uten komplikasjoner.

En ultralydsskanning som allerede avslørte en «unormal» størrelse

To uker før termin anslo svangerskapstester Émiles vekt til omtrent 4,6 kg. Dette tallet kunne ha vært bekymringsfullt, men Blandine valgte å ikke informere gynekologen sin, til tross for at den voksende magen hennes ble vanskelig å bære. Fødselen ble til slutt igangsatt vaginalt. «Jordmoren kunne ikke tro det; hun fortalte meg at han så ut som en 6 måneder gammel baby», forteller moren.

En sjelden aktivitetsbølge på fødeavdelingen

Ved fødselen feide følelsene gjennom klinikken. «Alle kom for å se Émile», minnes Blandine med et snev av humor. Han var for stor til vanlige bleier, så han fikk umiddelbart på seg størrelse 6 måneder. Selv om vekten hans satte lokal rekord, var den nyfødte i perfekt form.

En utvikling som følges nøye, men uten alarm.

Siden fødselen har Émile fortsatt å vokse harmonisk. I midten av januar 2026 målte han allerede 61 cm, mens han opprettholdt sin opprinnelige vekt på 6 kg. Ingen tegn på svangerskapsdiabetes ble oppdaget hos moren, og årsakene til denne eksepsjonelle vekten er fortsatt uforklarlige. Dette tilfellet minner om en baby født i Texas i desember 2025 med en lignende vekt (5,9 kg), som også var i god form.

En naturlig fødsel ønsket velkommen av moren

«Jeg er glad jeg takket nei til keisersnitt, selv om det ikke var sikkert», sier Blandine, stolt av fødselsopplevelsen. I dag er Émile en livlig og nysgjerrig baby med god appetitt og regelmessig søvn. En mild kjempe som bringer glede til foreldrene sine.

Et sjeldent fenomen, men et som blir overvåket.

Babyer klassifisert som «makrosomer» (som veier over 4,5 kg) kan møte risikoer ved fødselen, som hypoglykemi eller luftveisproblemer. Émile trosser imidlertid all statistikk: han utvikler seg perfekt. Et sjeldent tilfelle, men et som minner oss om at naturen noen ganger byr på overraskelser, selv for de mest erfarne helsepersonellene.

Avslutningsvis vil Émiles fødsel for alltid bli husket som en ekstraordinær begivenhet, både for hans imponerende vekt og den smidige forløpet av fødselen. Utover nysgjerrigheten han vekker, vitner historien hans først og fremst om menneskekroppens evne til å overraske og viktigheten av oppmerksom medisinsk behandling. En eksepsjonell start på livet for en baby som allerede vekker beundring.