Hun deler poledans-treningene sine, og internettbrukerne er helt målløse.

Velvære
Fabienne Ba.
Chris Silya er en poledanser og luftakrobat som er aktiv på sosiale medier, hvor hun jevnlig legger ut videoer av treningsøktene og opptredenene sine. Praksisen hennes tiltrekker seg oppmerksomheten til et voksende fellesskap av følgere, imponert over hennes ferdigheter og kreativitet.

En delt lidenskap

På Instagram beskriver Chris Silya (@chris.silya) seg selv som en «luftakrobat og poledanser», som betyr at hun kombinerer dansetrinn på vertikal stang med elementer av luftakrobatikk. Instagram-kontoen hennes har nå flere tusen følgere som følger innleggene hennes, de spektakulære bevegelsene hennes og utviklingen av ferdighetene hennes.

Gjennom videoene sine viser hun ikke bare frem sluttresultatene sine; hun dokumenterer også treningsøktene sine, og viser fremgang, repetisjoner og noen ganger vanskelige eller intense øyeblikk. Det er nettopp denne åpenheten som appellerer til fellesskapet hennes: i stedet for bare spektakulært innhold, ser abonnentene hennes prosessen bak prestasjonen, noe som motiverer eller imponerer dem enda mer.

En krevende praksis

Poledance er en disiplin som kombinerer muskelstyrke, fleksibilitet, koordinasjon og koreografisk kreativitet. Langt fra klisjeene krever det grundig trening – noe Chris Silya illustrerer perfekt i videoene sine. Bevegelsene hun utfører involverer ofte komplekse bevegelser: å holde kroppen svevende, koble sammen langsomme eller raske rotasjoner, og veksle med elementer av uttrykksfull dans.

Denne tilnærmingen har skapt entusiastiske reaksjoner fra internettbrukere, som roser henne for hennes styrke, ynde og engasjement. Flere kommentarer fremhever ikke bare den estetiske appellen til videoene hennes, men også beundring for hennes disiplin og fremgang.

Et engasjert fellesskap

Chris Silya er en inspirerende figur innen fitness og poledans på sosiale medier. Måten han deler treningsøktene sine på skaper en autentisk forbindelse med følgerne hans, som ikke nøyer seg med å bare se på: mange kommenterer, liker og henter inspirasjon fra rutinene hans for sine egne treningsmål.

Til syvende og sist dukker Chris Silya (@chris.silya) også opp i diverse innhold – noen ganger relatert til andre bevegelses- eller luftdansdisipliner – noe som fremhever mangfoldet i hans praksis og hans evne til å utvikle seg i ulike stiler av fysisk fremføring.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Tar du varme dusjer om vinteren? Her er hva du trenger å vite
«Shinrin-yoku», en praksis som stammer fra Japan, lindrer stress uten medisiner.

