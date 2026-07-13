En mann trente bare én side av kroppen sin i 320 dager for å observere effektene

Velvære
Fabienne Baure
@thecrookedman10 / Instagram

I 320 dager bygde en innholdsskaper kjent som «Den skjeve mannen» muskler utelukkende på den ene siden av kroppen sin. Dette satiriske arbeidet har gitt resultater som har fascinert internettbrukere over hele verden.

En bevisst asymmetrisk opplevelse

Det var i 2024 at «The Crooked Man», den gang 19 år gammel, la ut på dette uvanlige eventyret. Utfordringen: å bygge muskler på bare én side av kroppen, og fokusere treningen primært på trapeziusmuskelen, én arm og én side av ryggen. For å oppnå dette unike resultatet strukturerte han treningsøktene sine rundt klassiske vektløftingsøvelser – skulderløft med manualer, markløft, pull-ups – men utførte dem på en bevisst ubalansert måte. En metodisk disiplin anvendt med en logikk invertert fra den vanlige treningsrutinen.

En satirisk reaksjon på looksmaxxing

Bak denne litt sprø tilnærmingen ligger det en veldig spesifikk intensjon. «The Crooked Man» forklarer at han ønsket å reagere på «looksmaxxing», en bekymringsfull trend som har spredt seg i flere år på sosiale medier, og som har presset mange unge menn til å endre sitt fysiske utseende i en obsessiv søken etter den «perfekte fysikken». Hammerslag mot kjeven, steroidbruk, ekstreme kroppsbyggingsrutiner: denne trenden, ofte assosiert med maskulinistiske bevegelser, skaper bekymring blant mange spesialister innen psykisk helse. «The Crooked Man» har valgt å ta den motsatte tilnærmingen, gjennom humor og absurditet.

«Utseendeminimerende», en motstrømstilnærming

For å oppsummere prosjektet sitt, skapte innholdsskaperen et nytt begrep: «looksminimizing». Denne satiriske frasen, i motsetning til looksmaxxing, innebærer å ikke prøve å optimalisere utseendet sitt – eller til og med transformere det på en bevisst kontraproduktiv måte. «Det er ganske enkelt. Jeg skrollet gjennom TikTok i Ferrarien min, og jeg kom stadig over looksmaxxing-videoer. De sa alle: 'Gjør dette, gjør det. Du vil bli mer attraktiv. Du vil tiltrekke deg flere kvinner',» forklarte han. Før han ironisk la til: «Og jeg tenkte for meg selv: har folk virkelig dette problemet? Jeg har det motsatte problemet.»

Et imponerende fysisk resultat

Etter 320 dager med trening er resultatet ubestridelig. På bilder som er delt på Instagram-kontoen hans, og som følges av omtrent 151 000 abonnenter, viser «The Crooked Man» en tydelig asymmetrisk fysikk: en spesielt velutviklet trapezius, skulder og arm på den ene siden, mens den andre halvdelen av kroppen hans forblir helt gjennomsnittlig. En slående visuell transformasjon som umiddelbart utløste en bølge av reaksjoner på sosiale medier.

Internettbrukere er splittet mellom beundring og uforståelse.

Ikke overraskende splittet prosjektet raskt internettbrukerne. Mens noen roste den unge mannens pågangsmot og utholdenhet – «En leksjon i disiplin», skrev en kommentator – slet andre med å forstå prosjektets formål. Mange derimot, gjenkjente det som satire og satte pris på den ironiske tilnærmingen. «Det gir absolutt ingen mening, jeg elsker det», reagerte en bruker. «Jeg elsker formen på trapesen hans så mye at jeg har begynt å trene mine én etter én», spøkte en annen. Bevis, om noen, var nødvendig, på at prosjektets humoristiske dimensjon ble godt mottatt av en stor del av fellesskapet hans.

Med sine 320 dager med strengt asymmetrisk trening lyktes «Den skjeve mannen» med målet sitt: å rette oppmerksomheten mot overdrivelsene ved utseendemaksimering og å oppmuntre til refleksjon over det økende presset som legges på menns utseende. Det er verdt å merke seg at trenere og fysiske trenere anbefaler balansert trening, der begge sider av kroppen trenes symmetrisk, for å bevare ledhelse og holdning på lang sikt. Dette er et åpenbart poeng, som gjentas her, men et som fortjener vektlegging i en tid der virtuelle utfordringer noen ganger fører til risikable øvelser.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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