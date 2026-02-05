Besteforeldre som er involvert med barnebarna sine kan være mindre utsatt for kognitiv svikt

Nyere forskning fremhever en sammenheng mellom besteforeldres engasjement i barnepass og bedre kognitiv helse i alderdommen. Ifølge denne studien kan det å være en omsorgsfull besteforelder bidra til å bevare visse hjernefunksjoner over tid.

En studie av tusenvis av besteforeldre

Funnene er basert på en analyse av data fra 2887 besteforeldre, alle over 50 år, med en gjennomsnittsalder på 67 år, fra den engelske longitudinelle studien av aldring . Deltakerne rapporterte om hyppigheten og typen omsorg de ga barnebarna sine, som å leke med dem, hjelpe til med lekser, lage måltider eller sørge for regelmessig barnevakt.

Bevarte kognitive funksjoner

Resultatene viser at besteforeldre som regelmessig tar vare på barnebarna sine, skårer høyere på hukommelses- og verbal flyttester enn de som ikke gjør det. Disse kognitive fordelene vedvarer selv etter at man har tatt hensyn til alder, helsetilstand og andre faktorer, noe som tyder på en robust sammenheng mellom familieinvolvering og hjernehelse.

Kvaliteten på engasjementet er viktigere enn hyppighet eller type omsorg

Forskere understreker at kvaliteten på besteforeldreopplevelsen ser ut til å være viktigere enn hyppigheten av barnepass eller spesifikke aktiviteter som utføres med barnebarna. Det er derfor ikke så mye antall timer brukt som den generelle typen engasjement som er knyttet til de observerte kognitive fordelene.

Effektene var mer uttalte hos bestemødrene.

Studien avslører også at kognitive fordeler er spesielt uttalte hos bestemødre, som viser en mindre markant nedgang i hukommelse og verbal flyt enn sine mindre engasjerte motparter.

Forskningens grenser og perspektiver

Studieforfatterne gjentar at disse resultatene ikke definitivt beviser en årsakssammenheng mellom barnebarnsomsorg og forebygging av kognitiv svikt. De understreker behovet for videre forskning for å bedre forstå de underliggende mekanismene og avgjøre om andre familie- eller kontekstuelle faktorer påvirker denne sammenhengen.

En gunstig aktiv sosial og mental rolle

Ifølge forskere representerer omsorgen for barnebarn en stimulerende form for sosialt engasjement som kan bidra til å opprettholde mentale evner hos eldre voksne. Denne studien supplerer annen forskning som tyder på at et aktivt sosialt liv og intergenerasjonelle interaksjoner kan bidra til sunnere kognitiv aldring.

Besteforeldres engasjement med barnebarna sine ser langt fra ut til å være en enkel løsning for barnepass for foreldre, men det ser ut til å være en reell driver for kognitiv velvære for eldre. Selv om det er behov for ytterligere studier, forsterker disse innledende funnene ideen om at bånd mellom generasjoner er en ressurs for alle generasjoner – en emosjonell, sosial og kanskje nevrobeskyttende fordel.