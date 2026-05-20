Mange fukter tannbørsten før de påfører tannkrem: hvorfor noen tannleger fraråder det

Nesten 70 % av folk skyller tannbørsten under vann før de påfører tannkrem, i den tro at det forbedrer pussingen. Flere tannleger advarer imidlertid om at denne vanen reduserer rengjøringseffektiviteten. En studie publisert i International Journal of Dental Hygiene bekrefter dette.

Vann fortynner de aktive ingrediensene i tannkrem.

Å fukte børstehårene endrer overflatespenningen deres, noe som reduserer tannkremens heft. Som et resultat skylles fluor, antibakterielle midler og slipemidler bort for raskt, og mister 20–30 % av effektiviteten sin, ifølge studien. Spytt er tilstrekkelig til å aktivere produktet – å forfukte det med vann sløser med hovedkomponentene.

Hårene blir myke, børstingen blir mindre effektiv.

Myke tannbørster anbefales allerede, og våte børstehår gjør dem enda mykere. Studien målte en reduksjon på 15 % i plakkfjerningskapasiteten. «Tørr» børsting (direkte påføring av tannkrem) fjerner rester bedre, spesielt på jeksler og tannkjøtt.

For raskt skummende = for tidlig skylling

Vannet lager umiddelbart mye skum. Vi spytter instinktivt ut produktet tidligere, noe som begrenser kontakttiden mellom fluoridet og emaljen (ideelt sett 2 minutter). Ikke skyll munnen etter tannpuss: la fluoridet virke i ytterligere 30 sekunder.

God, vitenskapelig validert rutine

Tørrbørste + tannkrem.

2 minutter, alle sider, myke og smidige.

Ingen umiddelbar munnskylling.

Børstehodet ned, tørker i 24 timer.

Å fukte tannbørsten før du påfører tannkrem kan virke hygienisk, men denne studien beviser det motsatte: fortynning, myke børstehår og tap av fluor. Puss tørt for optimal rengjøring – tannlegen din vil takke deg!