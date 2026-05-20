Mange fukter tannbørsten før de påfører tannkrem: hvorfor noen tannleger fraråder det

Velvære
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic/Freepik

Nesten 70 % av folk skyller tannbørsten under vann før de påfører tannkrem, i den tro at det forbedrer pussingen. Flere tannleger advarer imidlertid om at denne vanen reduserer rengjøringseffektiviteten. En studie publisert i International Journal of Dental Hygiene bekrefter dette.

Vann fortynner de aktive ingrediensene i tannkrem.

Å fukte børstehårene endrer overflatespenningen deres, noe som reduserer tannkremens heft. Som et resultat skylles fluor, antibakterielle midler og slipemidler bort for raskt, og mister 20–30 % av effektiviteten sin, ifølge studien. Spytt er tilstrekkelig til å aktivere produktet – å forfukte det med vann sløser med hovedkomponentene.

Hårene blir myke, børstingen blir mindre effektiv.

Myke tannbørster anbefales allerede, og våte børstehår gjør dem enda mykere. Studien målte en reduksjon på 15 % i plakkfjerningskapasiteten. «Tørr» børsting (direkte påføring av tannkrem) fjerner rester bedre, spesielt på jeksler og tannkjøtt.

For raskt skummende = for tidlig skylling

Vannet lager umiddelbart mye skum. Vi spytter instinktivt ut produktet tidligere, noe som begrenser kontakttiden mellom fluoridet og emaljen (ideelt sett 2 minutter). Ikke skyll munnen etter tannpuss: la fluoridet virke i ytterligere 30 sekunder.

God, vitenskapelig validert rutine

  • Tørrbørste + tannkrem.
  • 2 minutter, alle sider, myke og smidige.
  • Ingen umiddelbar munnskylling.
  • Børstehodet ned, tørker i 24 timer.

Å fukte tannbørsten før du påfører tannkrem kan virke hygienisk, men denne studien beviser det motsatte: fortynning, myke børstehår og tap av fluor. Puss tørt for optimal rengjøring – tannlegen din vil takke deg!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Avant l’été, ces réflexes simples peuvent vraiment aider votre peau face au soleil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Prosopagnosi»: hva er denne nevrologiske lidelsen som hindrer gjenkjenning av ansikter?

Det kan virke overraskende å ikke gjenkjenne ansiktet til en kollega, en du er glad i eller til...

«Sykdommen tok alt fra meg»: Denne utøveren åpner seg om kampen mot endometriose

«Det er ikke noe modig i å ignorere smerte.» Med denne frasen oppsummerte Svana Bjarnason 20 år med...

Å gå akkurat i dette øyeblikket kan være gunstig for kroppen

Hva om en av de enkleste hverdagshandlingene kunne hjelpe kroppen din med å håndtere energi bedre etter måltider?...

Denne pillen, som er ment å øke libido etter overgangsalderen, skaper kontrovers.

Mens menn har vært i stand til å øke lysten og utløse en seksuell respons i årevis med...

Hantavirus: hva er symptomene og hvordan overføres dette viruset?

I flere dager nå har navnet hantavirus sirkulert mye i media, spesielt etter kunngjøringen om det første bekreftede...

Den første «mannlige spiralen» kan snart revolusjonere prevensjon

Hva om prevensjon endelig ble et virkelig delt ansvar? I Lille jobber et team av forskere for tiden...