Denne livsstilen, som er populær blant trettiåringer, kan svekke den mentale helsen.

Å være singel lenger har blitt vanlig blant mange i trettiårene. Drevet av et ønske om uavhengighet, et fokus på karriere og personlig utforskning, er denne livsstilen tiltalende. Noe forskning tyder imidlertid på mer nyanserte effekter på mental velvære.

Langvarig sølibat, et stadig vanligere valg

I flere år nå har det å være singel blitt en fullt omfavnet livsstil. Begrepene autonomi, frihet og personlig oppfyllelse spiller en betydelig rolle i livsløpet. Begreper som «aleneliv» eller å betrakte seg selv som sin egen partner gjenspeiler denne utviklingen. Lengre studier, profesjonelle ambisjoner eller et ønske om større selvinnsikt: prioriteringene har endret seg.

En studie utført av Universitetet i Zürich , basert på mer enn 17 000 unge voksne i alderen 16 til 29 år som ble fulgt i Europa, viser at stadig flere utsetter sin første seriøse kjærlighetsaffære.

En velværetrend å følge med på

Ifølge denne forskningen kan det å være singel over lengre tid hos noen føre til en gradvis nedgang i livstilfredshet når de nærmer seg trettiårene. Forskere observerte også i noen tilfeller en økning i følelser av ensomhet. Dette fenomenet rammer både menn og kvinner, selv om hver enkelt persons opplevelse er unik.

Denne følelsen kan påvirkes av ulike faktorer: miljøet ditt, ditt sosiale nettverk eller til og med kulturelle normer. I en alder hvor forhold ofte fortsatt verdsettes, kan gapet mellom disse forventningene og virkeligheten noen ganger være en byrde.

Å inngå et forhold, én faktor blant andre

Forskning viser også at det å oppleve et første romantisk forhold ofte er forbundet med forbedringer i visse indikatorer på velvære, som livstilfredshet og følelser av tilknytning. Dette betyr imidlertid ikke at det å være singel «skader» mental helse, og heller ikke at det å være i et parforhold er en universell løsning.

Forskerne understreker et viktig poeng: dette er statistiske sammenhenger, ikke årsak-virkning-sammenhenger. Personlighet, vennskap, livsomstendigheter og emosjonell stabilitet spiller alle like viktige roller. Dessuten ser det ikke ut til at noen indikatorer, som depressive symptomer, endrer seg vesentlig når man inngår et forhold, noe som fremhever den multifaktorielle naturen til velvære.

Singel … og helt lykkelig på den måten

Det er viktig å huske: å være singel er verken problematisk eller skamfullt. Det er ikke en «forsinkelse», en mangel eller en feil som må rettes opp. Noen mennesker trives på egenhånd og finner en god balanse i vennskap, arbeid, lidenskaper og forhold til seg selv. Og dette fortjener like mye respekt som enhver annen livsstil.

Resultatene av denne forskningen skal på ingen måte tolkes som press for å inngå et forhold «for å føle deg bedre». Du har rett til å foretrekke å være singel, å velge det, å elske det, eller bare å føle deg bra med det på et bestemt tidspunkt i livet ditt. Din verdi, din balanse og ditt velvære avhenger ikke av din sivilstatus.

Det virkelige problemet: forhold, i alle former

Det disse studiene først og fremst fremhever er ikke en motsetning mellom å være singel og å være i et parforhold, men viktigheten av sosiale forbindelser. Langvarige følelser av ensomhet – enten det er singel eller i et forhold – kan påvirke velvære. Omvendt spiller det å føle seg omgitt, støttet og knyttet til andre en nøkkelrolle i emosjonell balanse. Dype vennskap, familiebånd, fellesskap og ekte utvekslinger: alle disse formene for tilknytning er viktige.

Et mangfold av livsstier

Livsstier utvikler seg, og det finnes ikke lenger én modell å følge. Langvarig singelliv er en del av disse transformasjonene, akkurat som andre måter å bygge livet sitt på. Noen mennesker finner verdifull frihet i det, andre går gjennom perioder med tvil: alle disse opplevelsene er gyldige.

Til syvende og sist fremhever denne forskningen ett viktig poeng: ditt velvære avhenger av en delikat balanse. Og blant disse balansene er den viktigste den som respekterer dine ønsker, ditt tempo og din unike måte å føle deg bra på i livet.