Myggstikk: disse tegnene indikerer at du kan være allergisk

Mygg, de små soveromsvampyrene som spiser blodet ditt og lager en uutholdelig kakofoni i trommehinnene, etterlater spor etter besøket sitt på huden din. Utover de kløende kulene som prikker kroppen din hele dagen, kan du oppleve mer dramatiske symptomer som krever din største oppmerksomhet. Du kan være allergisk mot bittene deres.

Myggstikk: ikke så ufarlige

Mygg , disse skadedyrene som forstyrrer dine fredelige netter og forvandler huden din til et stort felt av ujevnheter, er sommerens verste fiender. Disse insektene, jaget bort samlet med spray eller flip-flops, har ingen nåde med huden din, som fungerer som spiskammeret deres. Når en mygg stikker deg, fører den snabelen sin inn i huden din og suger direkte inn i blodåren din, som den kan oppdage veldig godt. «Under denne prosessen injiseres spytt som inneholder forskjellige stoffer, noe som forårsaker lokalbedøvelse og forhindrer at blodet koagulerer i snabelen. Det er stoffene i dette injiserte spyttet som forårsaker irritasjon», forklarer Rhône-Alpes Interdepartmental Mosquito Control Association (EID).

Spyttet til denne erfarne blodsugeren inneholder proteiner. Når disse proteinene beveger seg gjennom kroppen, går immunforsvaret i beredskap og signaliserer en unormal inntrenging. Det reagerer nesten spontant med histamin, som forårsaker kløe og små blemmer. Dette er en "godartet" reaksjon, en velsmurt beskyttelsesmekanisme i kroppen. Men noen ganger blir ting komplisert.

Når reaksjonen går utover den enkle knappen

For de fleste forårsaker et myggstikk en liten, kløende rød kul som varer i noen timer eller dager, ikke noe mer. Men for noen er kroppens reaksjon mye mer intens. Immunsystemet overreagerer på proteinene i myggens spytt, og forvandler et enkelt bitt til en fullverdig betennelsesepisode.

Huden kan da hovne dramatisk opp. Rødheten er ikke lenger begrenset til en liten, diskret sirkel: den sprer seg vidt rundt stikket, blir varm, smertefull og intenst kløende. Ifølge data rapportert i Réalités pédiatriques, kan noen lokale reaksjoner oppstå innen få minutter etter stikket og forårsake en rød flekk på flere centimeter i diameter. Andre reaksjoner er forsinkede: de oppstår flere timer senere, stivner og kan vedvare i flere dager eller til og med flere uker.

Dette er tegnene som bør varsle deg.

Midlertidig kløe er normalt etter et stikk. Imidlertid krever visse symptomer øyeblikkelig legehjelp, eller til og med et besøk på legevakten. Mediebyrået Santé Magazine lister opp symptomene som krever øyeblikkelig behandling og indikerer en unormal reaksjon:

plutselig hevelse i ansikt, lepper eller hals;

pustevansker eller en følelse av tetthet i brystet;

svimmelhet, ubehag eller følelse av svakhet;

plutselig kvalme;

høy feber;

alvorlig hodepine;

rødhet som sprer seg raskt eller tegn på infeksjon (varmt sår, væsking...).

Selv om det er sjeldent, kan en alvorlig allergisk reaksjon som anafylaksi forekomme. Det finnes også en mer dramatisk reaksjon kalt Skeeters syndrom, karakterisert ved:

omfattende inflammatorisk hevelse rundt stikket;

betydelig og smertefull rødhet;

noen ganger feber;

Hos noen barn kan det oppstå tilhørende respirasjonsproblemer.

Hvordan berolige en allergisk reaksjon på myggstikk?

Hvis reaksjonen forblir lokalisert, er det ofte første instinkt å kjøle ned området med en kald kompress eller en ispose pakket inn i et klede for å redusere kløe og betennelse. Når reaksjonen er mer alvorlig, kan leger foreskrive passende behandling: antihistaminer, topiske behandlinger eller, i noen tilfeller, kortikosteroidkremer.

Heldigvis har denne overfølsomheten ofte en tendens til å avta over tid. Mange utvikler gradvis en bedre toleranse for stikk over årene, selv om noen beholder en varig følsomhet.

Og siden den beste behandlingen noen ganger er forebygging, har klassiske tiltak fortsatt sin verdi: å dekke til klær når solen går ned, myggnett, passende myggmidler og økt årvåkenhet i områder som er invadert av tigermyggen, hvis bitt ofte beskrives som mer smertefulle og mer vedvarende.