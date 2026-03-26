Toalettet: et nytt rom for mental restitusjon?

Toalettet ser ut til å tjene bare ett formål: å forrette seg. Du skal ikke bli værende der (med mindre du har spist noe sterkt). Likevel fungerer de noen ganger som et tilfluktssted. Du vet at du kan finne fred der, så du blir værende på ubestemt tid. Toalettet, som fremmer intimitet og slipper løs, er, til tross for sitt begrensede sosiale aspekt, et privilegert rom for avslapning, en oase av ro. Men hvorfor har dette ganske lite glamorøse rommet samme effekt på deg som et spa?

Er det å oppholde seg på toalettet over lengre tid et spørsmål om mental overlevelse?

Du blir rasende på partneren din når de blir værende på badet, men du er den første som skynder seg dit selv for å finne fred og ro. Noen ganger bruker du en plutselig trang eller en kraftig menstruasjon som en unnskyldning for å isolere deg og nyte et øyeblikks hvile. Utover deres lite tiltalende primære funksjon, er badet ditt dekompresjonskammer, din stressfrie sone .

Selv om du praktisk talt sitter fast mellom fire vegger med knærne i vasken, opplever du endelig fred og ro . Noen ganger avbryter partneren din den improviserte meditasjonsøkten for å spørre hvor du har lagt grønnsaksriveren. Andre ganger er det barna dine som insisterende trykker på dørhåndtaket og spør deg om hvor treg du er. Men generelt er forstyrrelser sjeldne.

Når du er ferdig på toalettet, går du ikke derfra med en gang. Du forlenger gleden av ensomhet og absolutt stillhet . Med mindre du er klaustrofobisk og ikke tåler lukkede rom, er toalettet et utmerket sted å trekke seg tilbake når et måltid blir for stressende, eller når du er lei av kollegene dine. «Du kan låse døren, og ingen stiller spørsmål ved behovet ditt for privatliv. Denne følelsen av separasjon, både fysisk og symbolsk, lar oss ta en pause», forklarer psykoterapeut Jessica Hunt på sidene til PopSugar .

«Toalettcamping», en praksis som ikke er så anekdotisk

Selvfølgelig er ikke alle toaletter egnet til introspeksjon og mental stillhet. På motorveien er det ganske travelt: du klarer ikke å holde pusten i mer enn et minutt. På jobb vil du heller ikke bli beskyldt for å ha «utvunnet» stedet. På den annen side, når hygienen er anstendig, får dette rudimentære, enkelt innredede rommet en slags «personlig boble».

Ifølge en studie utført av OpinionWay bruker franskmenn i gjennomsnitt 45 minutter om dagen på badet, og dette er ikke bare et tegn på tarmproblemer eller en overaktiv blære. Mange bruker mye tid på badet for å klarne tankene (så vel som magen). «Det er en sosialt akseptabel måte å isolere seg på et øyeblikk, sjekke nyhetsstrømmen sin, puste eller rett og slett eksistere uten begrensninger», forklarer eksperten.

Du føler deg «urørlig» i dette trange, noen ganger svakt opplyste rommet. Som psykoterapeuten påpeker, selv om du er i en sårbar posisjon, bøyd over toalettet og forlater deg, drar du nytte av immuniteten i form av privatliv. Kort sagt, du trenger ikke å sette grenser når baderomsdøren er dobbeltlåst. Det er en verdifull barriere mellom din indre verden og omverdenen.

Å søke tilflukt på toalettet: hva det sier om din indre tilstand

På badet kan ingen forstyrre deg eller stresse deg. Du er ikke under press av en timer. Selv om toalettet tilbyr svært enkel komfort og de eneste distraksjonene er støvete blader, kryssord fra 2000-tallet og kunstige planter, føler du deg merkelig vel. Du sitter på tronen som på en terapeutsofa og kommer ut rolig. Kroppen din er imidlertid ikke helt enig. I denne noe påtvungne sittestillingen lider perineum i stillhet, og du øker risikoen for hemoroider ti ganger.

Utover disse ofte gjentatte medisinske faktaene, illustrerer denne noe ukonvensjonelle avslapningsvanen også et dypere problem. «Hvis badet er det eneste stedet hvor du føler deg i fred, kan det være på tide å dyrke den samme følelsen av ro og ensomhet andre steder i livet ditt», fortsetter eksperten. Dine fluktøyeblikk er ikke ment å være begrenset til dette angivelig feng shui-rommet. Hvis de er det, betyr det at du har latt andre komme foran deg, og din eneste flukt henger nå i en tynn tråd.

Å si «nei», gjøre seg utilgjengelig og hevde behovet for fred og ro er noen ganger like gunstig som å trekke seg tilbake på badet for å se kattevideoer. Du fortjener bedre enn et avslappende opphold omgitt av luftfrisker og våtservietter.