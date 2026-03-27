Å drive med sport i 40°C: denne nye trenden blir stadig mer populær

Fabienne Ba.
Svetter du voldsomt i et rom som er varmet opp til 40 °C? Ideen kan virke overraskende ... men likevel tiltrekker den seg stadig flere følgere. Mellom velvære, å presse personlige grenser og nye sensasjoner, dukker såkalte "hotte" disipliner opp som den nye treningsbesettelsen.

Når treningen går inn i "intens varme"-modus

Konseptet er enkelt: å utføre fysisk aktivitet i et rom som er varmet opp til mellom 35 og 40 °C. Dette formatet, som opprinnelig ble populært som «hot yoga», har blitt betydelig mer variert. I dag kan du prøve «hot pilates», muskelstyrking eller til og med infrarøde økter.

Spesielt i større byer øker antallet spesialiserte studioer, som utnytter ønsket om forskjellige sportsopplevelser. Og det må sies: trening i intens varme endrer følelsene fullstendig. Entusiaster beskriver ofte en følelse av dypere, nesten omsluttende innsats, samt total fordypning i treningen. Her er kroppen din i sentrum for opplevelsen, i all sin kraft og tilpasningsevne.

Hvilken varmeendringer i kroppen din

Det er ikke uten risiko å trene i varme omgivelser. Kroppstemperaturen stiger, noe som utløser en naturlig mekanisme: svetting. Det er slik kroppen din regulerer temperaturen. Denne temperaturøkningen kan også gi en følelse av smidigere muskler, noe som forklarer hvorfor disse øvelsene er spesielt attraktive for yoga- eller tøyingsentusiaster.

Vær imidlertid oppmerksom på misforståelser: å svette mer betyr ikke nødvendigvis å «eliminere flere giftstoffer». Det er først og fremst et tap av vann og mineraler. Med andre ord gjør kroppen din rett og slett jobben sin med å opprettholde balansen. Derfor det viktigste poenget: hydrering. Før, under og etter treningen er det ikke valgfritt å drikke vann; det er viktig.

En trend forsterket av sosiale medier

Den nåværende eksplosjonen i popularitet for disse disiplinene er ingen tilfeldighet. På TikTok og Instagram får videoer av «hete» treningsøkter mange visninger. Dempet belysning, kropper i bevegelse, glitrende svette: alt er der for å skape en moderne velværeestetikk. Dette innholdet fremmer en visjon om sport som er både intens og nesten meditativ.

Internettbrukere blir i økende grad tiltrukket av disse hybride opplevelsene, en blanding av fysisk anstrengelse og fritid. Sport handler ikke lenger bare om prestasjon: det blir også et rom for å gjenopprette kontakten med kroppen din, uten press, i ditt eget tempo.

Forholdsregler som ikke bør overses

Selv om trenden er tiltalende, passer den ikke for alle. Varmen kan utgjøre en ekstra utfordring for kroppen. Eksperter anbefaler å være spesielt forsiktig hvis du er følsom for varme eller har visse helseproblemer. I noen tilfeller kan medisinsk råd være nyttig før du starter.

Det er også viktig å starte gradvis. Det er ingen vits i å prøve å «presse seg gjennom det for enhver pris»: kroppen din er ikke en maskin, men en verdifull alliert. Å lytte til den er fortsatt den beste måten å komme seg trygt fremover. Uvanlig tretthet, svimmelhet eller følelser av ubehag er signaler å ta på alvor. Å justere intensiteten, ta pauser og være oppmerksom på kroppens signaler er avgjørende.

En ny måte å tenke velvære på

Utover varmen gjenspeiler denne trenden en bredere utvikling. I dag søker mange mennesker aktiviteter som kombinerer bevegelse, glede og velvære. «Hete» disipliner passer inn i denne dynamikken: de tilbyr en mer sensorisk, mer fordypende tilnærming, der kroppen din verdsettes for hva den er i stand til å føle og uttrykke. Det er ikke nødvendig å være perfekt eller ultra-høypresterende. Det som betyr noe er din opplevelse, dine følelser, din måte å bebo kroppen din på.

Til syvende og sist er det ikke obligatorisk å trene i 40 °C varme, og det er heller ikke en mirakelløsning. Det er ett alternativ blant mange, verdt å utforske hvis det appellerer til deg. Det viktigste er å velge en aktivitet som får deg til å føle deg bra, samtidig som du respekterer kroppen din og dens begrensninger.

Toalettet: et nytt rom for mental restitusjon?

Toalettet: et nytt rom for mental restitusjon?

Toalettet ser ut til å tjene bare ett formål: å forrette seg. Du skal ikke bli værende der...

Denne vanlige vanen kan påvirke hjernens helse

Søvn blir ofte presentert som en viktig alliert for ditt velvære, og det er sant. Imidlertid, ifølge noe...

Å drikke to til tre kaffekopper om dagen kan redusere risikoen for demens, ifølge en studie

Kaffe er en av de mest konsumerte drikkene i verden. Utover sine velkjente stimulerende effekter, kan den også...

Å gjøre hendene skitne: velværetrenden som skaper oppstyr

Naturen er utvilsomt den beste terapeuten på jorden. Etter å ha klemt trær i skogen, gått barbeint på...

«18:30-regelen» for å frigjøre stress: hvorfor genererer denne metoden så mye diskusjon?

I en verden der stress og uopphørlige tanker ofte trenge seg inn på kveldene, skiller «18:30-regelen» seg ut...

«Jeg tapte før jeg i det hele tatt gikk inn i ringen»: denne bokseren snakker om viktigheten av mental styrke

I idrett snakker vi ofte om styrke, utholdenhet eller teknikk. Men et annet element kan utgjøre hele forskjellen:...