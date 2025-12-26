De selger billetter til bryllupet sitt: den nye trenden som sjokkerer internett

Ekteskap er en privat feiring, vanligvis bevitnet av nær familie og venner. Mens noen par velger intime seremonier, og beleilig ignorerer fjerne tanter og søskenbarn hvis telefonnumre de ikke engang har, tar andre betalt av fremmede for å delta i festlighetene. De selger billetter til bryllupene sine omtrent som artister selger billetter til konsertene sine, og denne praksisen blir stadig mer populær.

En original måte å finansiere bryllupet ditt på

Et bryllup, som regnes som den vakreste dagen i livet, selv kulminasjonen av en romanse, skal være en privat affære. Gjestene har kjente ansikter, og selv om brudeparet glemmer noen navn i kampens hete, kjenner de alle som er til stede. Dessuten er gjestene nøye utvalgt og strategisk plassert på sitteplanen basert på kompatibilitet.

Par bruker tradisjonelt tid på å granske kontaktlistene sine og bestemme hvem som skal delta. Imidlertid bryter et økende antall par med denne tradisjonen og åpner bryllupene sine for fremmede, mot betaling. Dette kalles «leverandørsponsorskap», et teknisk begrep som beskriver en uvanlig, men spesielt lønnsom praksis.

Nå kan fremmede de aldri har møtt før komme som tilskuere og være vitne til foreningen til et par de ikke vet noe om – verken deres forholdshistorie eller deres yrke. For å dempe det økonomiske slaget ved et bryllup, som koster i gjennomsnitt 19 921 euro , selger par billetter på nett som om feiringen deres bare var en tidsfordriv eller fritidsaktivitet. Disse «mystiske» gjestene, som kommer for buffeten, men også for å oppleve den varme atmosfæren i bryllupet, må betale minst rundt 110 euro for å passere gjennom den blomsterfylte buegangen.

En plattform dedikert til denne typen praksis

Tanken er ikke å ende opp med en bråkmaker som plyndrer kanapeene og stjeler rampelyset fra brudeparet. Det er heller ikke å gjenskape scener fra filmen Project X blant de hvite dukene og de iriserende ballongene. Ved å selge billetter til bryllupet sitt tar dagens hovedstjerner risikoen for at feiringen kommer ut av kontroll. I fiksjon går denne typen ting ofte galt, men her er alt under kontroll. Hvordan? Gjennom Invitin-appen.

På denne plattformen, som kobler par med «overraskelsesgjester», gjennomgår profiler grundig kontroll. Det er samme type sjekk som på datingapper, og fremfor alt en reell garanti for pålitelighet. Appens grunnlegger, Katia Lekarski, krever også at gjestene signerer en adferdskodeks. Ved å signere den lover disse spontane gjestene, som søker menneskelig kontakt, respekt og omtanke.

Faktisk har brudeparet det siste ordet og kan godta eller avslå den foreslåtte profilen. Du kan være sikker på at du ikke vil ende opp med en Mr. Bean-lignende figur på drømmedagen din. Disse emosjonelle øyeblikkene bør ikke bli åsted for upassende vitser. Uansett er brudeparet de store vinnerne, siden de ved å være vertskap for disse ti forhåndsavtalte gjestene kan stikke av med «mellom 1500 og 2000 euro», forklarte Katia i Ouest France .

Å skape sosiale forbindelser er en annen årsak til denne trenden.

Et bryllup er synonymt med glede, godt humør, deling og hyggelig samvær. I en stadig mer individualistisk verden er det å invitere fremmede til bryllupet sitt en dypt altruistisk handling, som går utover ren egeninteresse.

Men hvorfor skulle vanlige folk ønske å delta i et tilfeldig bryllup? Det er ikke sykelig nysgjerrighet, bare en refleksjon av et ønske om tilhørighet, en morsom løsning på mangel på samhandling. «Jeg har folk som skriver til meg og sier at de vil delta i et bryllup, møte folk, være en del av en seremoni, kunne gå ut, ha det gøy», forklarer grunnleggeren av Invitin.

Og hvis denne praksisen høres «påtrengende» ut, er den ikke ny. Du har kanskje allerede vært «utenforstående» i et bryllup og skålet for nygifte som var venner av venner av andre venner.