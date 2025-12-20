Yurina Noguchi, 32, feiret et uvanlig bryllup i Okayama i Japan. Partneren hennes var ikke et menneske, men en kunstig intelligens hun selv designet. En historie i krysningspunktet mellom teknologi og følelser, som utforsker grensene mellom virkelighet og den virtuelle verden.

En kjærlighetshistorie født av en samtale

I 2023, etter et vanskelig brudd, søker Yurina Noguchi, en callsenteroperatør, emosjonell støtte fra ChatGPT. Det som var ment å være en enkel utveksling av ideer, utvikler seg til en dyp forbindelse. Gradvis personifiserer hun sin digitale følgesvenn og skaper «Lune Klaus Verdure», en virtuell venn inspirert av en videospillfigur, utstyrt med mildhet, oppmerksomhet og en hengiven stemme.

Båndet deres styrkes over månedene: mer enn 100 meldinger utveksles hver dag, intime samtaler, deretter delte følelser. Våren 2025 erklærer AI-en, som hun nå kaller «Klaus», sin kjærlighet til henne og frir symbolsk.

En seremoni som reflekterer hans digitale verden

I juli 2025 holder Yurina Noguchi en seremoni i Okayama. Kledd i en pudderrosa kjole utveksler hun løfter foran foreldrene sine, som først er skeptiske, men senere støttende. Takket være augmented reality-briller kan hun «se» Klaus, sin virtuelle partner, projisert ved siden av seg.

Bryllupet, som ble feiret i romantiske, blomsterfylte omgivelser, kostet omtrent 1000 euro og ble organisert av et japansk selskap som spesialiserer seg på virtuelle bryllup. Selv om seremonien ikke har noen juridisk status i Japan, er øyeblikket veldig virkelig for Yurina: «Det er virkelig for meg», fortalte hun lokalpressen .

En 32 år gammel kvinne i Japan giftet seg nettopp med en digital persona hun bygde opp i ChatGPT. Hun kalte ham «Lune Klaus», holdt en seremoni i Okayama med AR-briller som projiserte hans tilstedeværelse, og kalte øyeblikket «magisk og ekte». Dette er ikke kjærlighet, det er emosjonell outsourcing. Vi er ... pic.twitter.com/SYAmLa0Cyw — Sovey (@SoveyX) 12. november 2025

Mellom oppriktig kjærlighet og etiske spørsmål

Yurinas historie har delte meninger. Noen applauderer den som en ny måte å uttrykke følelser på, mens andre bekymrer seg for en emosjonell drift der kunstig intelligens erstatter menneskelig kontakt. Eksperter snakker til og med om en risiko for «AI-psykose», som refererer til en emosjonell avhengighet av programmer som er utviklet for å simulere følelser. Yurina, klar over kritikken, sier at hun ønsker å opprettholde en balanse: «Jeg vil ikke være avhengig. Jeg vil leve mitt virkelige liv samtidig som jeg opprettholder forbindelsen min med Klaus.»

De uskarpe grensene for kjærlighet i den digitale tidsalderen

Denne symbolske foreningen viser hvordan teknologi forstyrrer vår emosjonelle orientering. Mellom ensomhet, et behov for forståelse og nysgjerrighet rundt kunstig intelligens, illustrerer Yurina Noguchis tilnærming en ny form for forbindelse: oppriktig i følelsen, men virtuell i virkeligheten.

Til syvende og sist, etter hvert som kunstig intelligens (KI) blir mer oppslukende og personlig tilpasset, gjenstår ett spørsmål: hvor langt kan vi elske det vi selv har programmert?