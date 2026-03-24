Kvinner og menn som står overfor enslige liv: et gap i velvære som reiser spørsmål

Ifølge stereotypier føler kvinner seg tomme uten en partner, mens menn er selvforsynte og helt fornøyde med vennene sine (og et par halvlitere). En fersk studie har imidlertid avkreftet denne utdaterte klisjeen. Herrer, hør her! Kvinner takler det å være single bedre enn menn og omfavner denne romantiske statusen fullt ut.

Enslige kvinner sies å være mer fornøyde med livet sitt

I den kollektive fantasien drømmer kvinner om evig kjærlighet, ekteskap og felles prosjekter. Menn, derimot, er mer komfortable med sin uavhengighet , oppslukt av karrieren eller eventyrene sine.

Men dette synet holder ikke mål. En fersk studie har nettopp utfordret disse dypt inngrodde stereotypiene: enslige kvinner er i gjennomsnitt mer tilfredse i sin situasjon enn menn. Dette funnet inviterer oss til å revurdere hvordan vi ser på singellivet .

Disse funnene kommer fra forskning utført av psykologene Elaine Hoan og Geoff MacDonald ved University of Toronto.Studien , som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Social Psychological and Personality Science, undersøkte enslige menneskers velvære.

Forskerne analyserte data fra nesten 6000 personer på tvers av ti forskjellige studier. Deltakerne, med en gjennomsnittsalder på 32 år, var ikke i et forhold på tidspunktet for undersøkelsen. Utvalget inkluderte et nesten likt antall menn og kvinner, samt noen få ikke-binære individer.

Og resultatene er avgjørende: på nesten alle indikatorene som er studert, rapporterer kvinner at de er mer fornøyde med sin singelstatus enn menn. For dem er det å være singel ikke en svakhet, langt mindre en fiasko, men snarere en mulighet til introspeksjon.

Kvinnelig sølibat, et rom for frihet

I lang tid led single kvinner av en rekke stereotypier: den om spissmusen omgitt av kattene sine, den karrieredrevne ansatte, den «gamle piken». Sett på som et anomali i et samfunn som likestiller lykke med ekteskap og familie, hadde hun ikke et godt rykte.

Men i dag er det ikke lenger en kilde til skam eller et unntak å være en singel kvinne . Det er en tid for å gjenoppdage seg selv, for å hevde seg selv, utforske nye hobbyer, gå utenfor komfortsonen og lære mer om seg selv. Fra deres perspektiv har singellivet nesten en åndelig dimensjon. Menn kan imidlertid ikke si det samme. Singellivet er en stille tortur, og de tåler virkelig denne perioden med emosjonell inaktivitet.

Hvorfor denne forskjellen mellom menn og kvinner? Forskere foreslår flere hypoteser. Den første gjelder sosiale nettverk. Kvinner har ofte en tendens til å opprettholde flere og dypere støttende forhold utenfor romantiske forhold. Sterke vennskap, familiebånd, tillitssirkler: disse forbindelsene bidrar til å oppfylle noen av deres emosjonelle og affektive behov.

I denne sammenhengen er det å være i et par ikke lenger den eneste kilden til nærhet eller komfort. Derfor blir det å være singel ikke sett på som isolasjon, men som en annen måte å organisere sitt sosiale liv på.

En annen faktor som nevnes er at heterofile forhold fortsatt er preget av ubalanser. I mange par fortsetter kvinner å bære en betydelig del av huslige oppgaver og den mentale belastningen. Denne virkeligheten kan gjøre livet som par mindre tiltalende enn man skulle tro.

Mannlig sølibat, en mer diskret utfordring

For menn ser situasjonen ut til å være annerledes. Forskere påpeker at mange av dem er mer avhengige av sine romantiske forhold for å oppfylle sine emosjonelle behov. I noen tilfeller blir paret deres primære kilde til emosjonell støtte. Når dette forholdet er fraværende, kan følelser av ensomhet derfor være mer uttalte.

Dette betyr selvsagt ikke at alle menn sliter med å være single, og heller ikke at alle kvinner trives med det. Men den generelle trenden avslører en interessant forskjell i hvordan hver person konstruerer sin personlige likevekt. Til syvende og sist, hvis menn lider mer, er det fordi det å være i et par er deres eneste rom for selvutfoldelse. Og det er en tung arv fra patriarkatet, som i forsøket på å skape sterke menn har skapt traumer.

Kanskje den virkelige lærdommen fra denne studien ligger her: å være singel er ikke et venterom for kjærlighet. For mange er det rett og slett én livsstil blant mange. Og Bridget Jones var den første som beviste det.