«Alle eksene mine er gale»: kjærlighetsfaresignalet vi altfor ofte bagatelliserer

Hvis partneren din allerede har brukt adjektivet «gal» for å beskrive eksene sine og liker å fremstille dem som «psykologiske tilfeller», ligger problemet kanskje ikke hos dem. Å stemple ekser som ukontrollerbare nevrotikere eller hysterikere som hører hjemme på et asyl er en dårlig vane blant menn. Ifølge noen menns fortellinger etter brudd, kommer kvinner alltid verre ut og fortjener å bli satt i en tvangstrøye. Bak denne tårevåte bønnfallelsen ligger en kvinnefiendtlig diskurs.

Et rødt flagg som ofte går ubemerket hen

Det er nesten uunngåelig å snakke om ekser når man starter et nytt forhold. Uten nødvendigvis å gå i detalj, skisserer vi hovedpoengene i disse mislykkede romansene. Denne samtalen er ikke alltid hyggelig, og generelt prøver vi å være kortfattet. Likevel maler noen menn et detaljert psykologisk portrett av eksene sine, og bildet er noen ganger ganske dystert. For å høre dem fortelle det, levde de praktisk talt gjennom år med elendighet med noen som føltes som djevelen inkarnert.

De inntar offermentaliteten og kommer til den endelige konklusjonen: «alle eksene mine var gale», som om disse mennene rett og slett hadde vært uheldige i det romantiske lotteriet. Selv om kvinner kan vise nevroser og manipulerende atferd, er de i mindretall når det gjelder å bruke disse giftige metodene for emosjonell utpressing og nedverdigelse. Ifølge statistikk representerer narsissistiske kvinner omtrent 25 % av rapporterte tilfeller. Men hvis vi skal tro på ordene til noen menn, er denne statistikken for lav til å være sann. Selv om vi i prinsippet prøver å ikke overprise eksene våre, finnes det menn som reduserer dem til nedsettende adjektiver: «Overdrevne», «impulsive», «uhåndterlige», «uforutsigbare»... Det er praktisk talt en sak for psykiatrien. Og som en oppmerksom lytter, betinget av kvinnelig rivalisering, finner vi oss raskt på fortellerens side.

På sosiale medier er kvinner imidlertid enige: når en mann sier «alle eksene mine er gale», er det et rødt flagg. Men mange av oss går i fellen og ender opp med å forbanne dette utenom det vanlige. «I terapi snakker vi om 'eksternalisering': hele problemet legges på den andre personen, uten noen personlig selvrefleksjon», forklarer Laurane Wattecamps, sexolog og parterapeut hos Gael .

Den moderne versjonen av myten om den «hysteriske kvinnen»

Det nå vanlige uttrykket «eksene mine er gale» er fullt av sexistiske undertoner. Siden uminnelige tider har kvinner blitt tilskrevet alvorlige psykiske problemer når de er for høylytte, har en sterk personlighet eller uttrykker sin misnøye, som for å diskreditere ordene sine. Tidligere var dette en veletablert medisinsk-politisk taktikk.

Fra suffragettene til Virginia Woolf har mange kvinner blitt stemplet som hysteriske og utsatt for harde diagnoser av psykiske lidelser for opprør. «Det var et samlebegrep som lenge ble brukt for å diskvalifisere kvinner som ble ansett som for uttrykksfulle, for uavhengige eller ukonvensjonelle. På den tiden var det en måte å stilne dem på og holde dem under en viss grad av sosial kontroll», forklarer spesialisten.

Ved å si «eksene mine er gale», viderefører menn ideen om den «psykologisk ustabile kvinnen» og gir seg selv en følelse av overlegenhet. Kvinner, oppdratt til å være beskjedne og unngå å skape bølger, blir dømt som «overdrevne» eller anklaget for å «dramatisere» så snart de uttrykker sinne eller hever stemmen. Denne kjønnsnormen virker mot dem i samtaler etter brudd, og det som virker normalt for en mann, virker plutselig uforholdsmessig på en kvinnes skala.

En enkel unnskyldning for å bevare sitt image

Ved å fremstille eksene sine som gale, erklærer menn seg ikke skyldige og frikjenner seg selv for enhver potensiell forseelse i disse tidligere forholdene. Ved å anklage sine tidligere partnere for utroskap og presentere dem som utmerkede freudianske subjekter, opprettholder de sin aura av overlegenhet. Til syvende og sist, ved å endre fortellingen og overdrive virkeligheten kraftig, frikjenner de seg selv for alt ansvar. «I enhver situasjon er det alltid to sider av enhver historie. Å være så kategorisk i å si at den andre personen er 'gal' er ofte en nektelse å stille spørsmål ved seg selv», insisterer eksperten.

Ifølge henne gjenspeiler disse falske anklagene, utover å fremstille kvinner som noe de ikke er, en alvorlig mangel på emosjonell intelligens. Dette varsler allerede endeløse konflikter, meningsløse krangler og en manglende evne til å innrømme feil. Det er den samme typen ondsinnet partner som sier ting som: «Du overreagerer», «Du lager et fjell av en muldvarpehaug», «Du er for emosjonell», og som er rask til å si til folk at de skal «roe seg ned».

Uttrykket «eksen min er gal» antyder også at personen fortsatt er dypt såret av bruddet og ikke har gått videre. Det er malplassert bitterhet, de vedvarende effektene av indre uro. «Når den emosjonelle intensiteten fortsatt er så høy at du praktisk talt fornærmer ekspartneren din, sier det noe om et forhold som ikke er helt over ennå», konkluderer Laurane Wattecamps.

Hvis din forelskelse ytrer den skjebnesvangre frasen og sammenligner eksene sine med freudianske subjekter, lover det ikke godt for fremtiden. Demonene i historien deres er mest sannsynlig begravd dypt inni dem.