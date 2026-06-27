Denne vanen under VM kan være gunstig for paret

Akkurat nå dominerer VM-kamper kveldene og dukker nådeløst opp på skjermen, noe som forstyrrer rutinene til forelskede par. La oss være ærlige: det er ikke det mest romantiske programmet man kan tenke seg. Selv om denne sportsbegivenheten ofte splitter par, viser en fersk undersøkelse at den også kan bringe dem sammen og styrke båndet mellom dem. På én betingelse: at begge partnere er på samme side og støtter det samme laget.

Å støtte det samme laget som et par, en ode til kjærligheten

VM i fotball i 2026 snur opp ned på livene til mange par, med flagg som vaier i stedet for kos , og svaret på spørsmålet «Hva skal vi se i kveld?» er altfor enkelt. Én ting er sikkert: de bruker ikke lenger timer på å lete gjennom Netflix-katalogen etter en serie alle vil være enige om.

I en sterkt overdrevet beskrivelse slår mennene rot i sofaen med øl i hånden og blir oppslukt av den TV-sendte kampen som om fremtiden deres avhengte av den. Mens de roper om forseelser, krever straffe fra dommeren og beklager lagets handlinger, søker partnerne deres tilflukt i et annet rom for å beskytte trommehinnene sine. De håper i hemmelighet på strømbrudd slik at de endelig kan få litt fred og ro og tilbringe tid med partnerne sine.

Selv om noen kvinner er fullstendig uinteressert i sporten og ikke kjenner andre regler enn det røde kortet, er dette langt fra normen. I virkeligheten spiller mange par fotball sammen, bytter på å hoppe opp samtidig så snart ballen går i motstanderlagets mål. Dette er hva en undersøkelse utført av merket LELO blant 4600 fans avslørte. Ifølge resultatene ser 50 % av parene kampene hånd i hånd. Enda mer interessant er det at 32 % av respondentene mener at en seier for landslaget deres kan være til fordel for forholdet deres.

Å dele en felles lidenskap, hemmeligheten bak medvirkning

Enten par velger å følge denne legendariske sportsbegivenheten hjemmefra, på en bar eller i hjertet av fansonene, blir de ett, som et lag på banen. De løfter skjerfene sine så snart en spiller setter fart, får panikk når motstanderlaget kontrer, og er til og med helt enige om sin analyse av første omgang. De kysser lidenskapelig etter hvert mål og trøster hverandre når favorittlaget deres sliter.

Fotball, noen ganger kritisert for fansens holdning og utskeielser etter kamper, gir også en sterk følelse av tilhørighet og skaper enorme menneskelige forbindelser. Denne smittsomme solidariteten føles også i par, som resonnerer i perfekt harmoni. Fotball fungerer da som et «bånd». I Psychology Today forklarer spesialistene i positiv psykologi, Suzie Pileggi Pawelski og James Pawelski, at et sunt par er et som vet hvordan de skal dele følelsene sine. En kommentar, et blikk, et smil eller en uformell bemerkning er alle måter å si: «Del dette øyeblikket med meg».

Og fotballkamper skaper nettopp denne alkymien, som bringer hjerter og sinn nærmere hverandre. De forsterker kameratskapet . I de siste minuttene av en jevn kamp holder dere hender uten å tenke over det. Etter en tapt mulighet utveksler dere et vitende blikk som sier: «Vi led sammen på den der.» Så mange mikroforbindelser som utfordrer likegyldigheten ved å bla og myker opp kranglenes slag. For ja, å rope til stemmen er hes, stresse for laget sitt like mye som for en eksamen, spontant omfavne ved sluttsignalet er også en form for kjærlighetserklæring.

Et vinnende øyeblikk av tilknytning, uavhengig av sluttresultatet

LELOs studie avdekker et overraskende fenomen: etter at laget deres scorer, sier 38 % av fansen at de opplever et slikt adrenalinkick at de føler et større ønske om å være nærmere partneren sin, eller til og med dele et intimt øyeblikk. Det er derfor ikke rart at ektefellen din kan føle en bølge av ømhet på slutten av de 90 minuttene. Messi, Mbappé, Ronaldo ... disse erfarne målscorerne er verdt alle afrodisiakumene på markedet.

Dette tallet kan forklares med en velkjent psykologisk mekanisme. Når vi opplever en sterk følelse sammen med noen, uavhengig av dens natur, har hjernen vår en tendens til å assosiere disse positive følelsene med personen som deler øyeblikket med oss. Psykologer refererer til dette som overføring av emosjonell opphisselse.

I praksis, når et par feirer et avgjørende mål sammen, er ikke øyeblikkets energi utelukkende knyttet til kampen. Den kan også styrke følelsen av tilknytning mellom de to partnerne. Gledesropene, de spontane klemmene, de utstrakte hendene og de vitende blikkene forsterker denne nærheten. Og enten laget, heiet på med en slik iver, vinner kampen eller ikke, kommer paret alltid seirende ut av kampen.

Selvfølgelig foretrekker noen spillere å trekke seg tilbake for å fordøye nederlaget bedre. Imidlertid kan den andre spillerens reaksjon utgjøre hele forskjellen. I stedet for å bagatellisere den andre spillerens følelser ved å si «det er bare fotball, ikke verdens undergang», forblir du til stede og viser forståelse.

Så nei, kvinner ser ikke bare på fotball for å beundre eller rangere spillere etter utseende. De er fullt engasjerte, enten av genuin interesse eller for å glede partneren sin. Til syvende og sist er det å støtte det samme laget i fotball eller andre steder en romantisk taktikk som alle andre.