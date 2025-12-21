Dette er yrkene der utroskap er utbredt, ifølge en urovekkende studie.

Enkelte yrker ser ut til å skape miljøer som fremmer romantisk utroskap, men det er viktig å huske at jobben i seg selv ikke «skaper» utroskap. Det er først og fremst situasjoner der nærhet, stress eller uvanlige arbeidstider kan fremme mer intime interaksjoner. En fersk britisk studie belyser disse trendene med noen overraskende tall.

En britisk studie som skaper oppstyr

I Storbritannia ble det gjennomført en undersøkelse med 3800 deltakere for å forstå utenomekteskapelige forhold på arbeidsplassen. Respondentene ble spurt om tidligere forhold til kolleger, og omtrent 20 % innrømmet å ha vært utro mot partnerne sine i denne sammenhengen. Studien hadde ikke som mål å stigmatisere visse yrker, men snarere å statistisk identifisere miljøene der slik utroskap var mest utbredt. Svarene var anonyme, noe som forsterker oppriktigheten i tilståelsene, samtidig som de selvfølgelig forble selvrapporterte og ikke uttømmende.

Sektorer der utroskap er mer vanlig

Selgere står øverst på listen. Regelmessige reiser, forretningslunsjer og kundearrangementer skaper et miljø der uformell nærhet og sosial interaksjon er konstant. Dette mangedobler mulighetene til å bygge relasjoner som noen ganger kan strekke seg utover den strengt profesjonelle sfæren, bemerker studien.

Rett bak dem er lærere og helsepersonell også blant yrkene der uoverensstemmelser rapporteres oftere. I disse yrkene fremmer uregelmessige arbeidstider, samarbeid og den emosjonelle intensiteten i interaksjoner tillit og kameratskap, som noen ganger kan utvikle seg til uventet intimitet, forklarer studien.

De 10 mest berørte sektorene inkluderer også:

Transport og logistikk

Gjestfrihet, catering, arrangementer

Ingeniørfag og industri

Eiendom og bygg og anlegg

Regnskap, bank og finans

Informatikk

Forsvaret

Studien påpeker at disse miljøene ofte har felles faktorer: uregelmessige arbeidstider, sterkt teamsamhold og situasjoner der stress eller tretthet kan bringe individer nærmere hverandre.

Yrker der avvik er sjeldnere

Motsatt virker noen yrker mindre eksponert. Vitenskapelige og farmasøytiske sektorer topper listen over yrker som anses som de mest «lojale». Deretter kommer konsulentvirksomhet, ledelse, politi og sikkerhet.

Forklaringene er varierte: mer regelmessige arbeidstider, strenge etiske retningslinjer, en formalisert bedriftskultur, eller rett og slett mindre uformell nærhet mellom kolleger. I disse sammenhengene forblir samhandlingen mer profesjonell og mulighetene for emosjonell intimitet er mer begrensede.

En meningsmåling, ikke en uunngåelighet.

Det er viktig å forstå at disse trendene ikke definerer «typiske profiler» av utro individer. De avslører risikable kontekster: hyppige reiser, lange arbeidsdager, nattskift, alkoholforbruk på arbeidsarrangementer eller stresshåndtering borte fra hjemmet. I disse situasjonene kan kolleger bli viktige kilder til emosjonell støtte, og noen forhold kan strekke seg utover den strengt profesjonelle sfæren, spesielt hvis paret opplever vanskeligheter.

Videre understreker forfatterne av studien at dette er en selvrapportert undersøkelse. Svarene kan være partiske, og visse sektorer kan være over- eller underrepresentert. Derfor bør man ikke bedømme en persons troskap i kjærlighet utelukkende ut fra yrket deres.

Til syvende og sist er ikke nøkkelen for et par å unngå visse yrker, men å kommunisere tydelig om grenser og tillit. Oppriktighet, lytting og gjensidig respekt forblir de sanne grunnpilarene for å bevare intimitet og troskap, uavhengig av valgt karrierevei.