Denne utbredte vanen blant menn irriterer de fleste kvinner, ifølge en undersøkelse.

En fersk undersøkelse viser at en vanlig, hverdagslig gest blant menn irriterer sterkt et flertall av kvinner. Det handler ikke om manerer, men snarere om komfort, hygiene ... og gjensidig respekt i felles rom.

En vanlig vane, men langt fra ufarlig

I mange hjem gjentas en scene diskret, men regelmessig: kvinner tar seg selv i ferd med å rydde opp sprut rundt toalettet etter at en mann har urinert stående. Ifølge en fersk undersøkelse foretrekker nesten tre av fire menn fortsatt denne stillingen, selv hjemme. Selv om denne handlingen ofte oppfattes som automatisk, er den ikke uten konsekvenser i et delt miljø.

For mange kvinner er denne vanen en kilde til daglig irritasjon, til og med mental utmattelse, på grunn av det konstante behovet for å «kompensere for» mangel på oppmerksomhet. Og bak denne irritasjonen ligger en enkel realitet: hjemmet er et felles rom som fortjener omsorg, respekt og omtanke for alle som bruker det. Det er ikke et spørsmål om kontroll, men om kollektiv komfort.

Hvor ofte setter menn seg ned for å tisse? Britiske menn er blant de som gjør det minst sannsynlig. % som setter seg ned for å tisse «hver» eller «som oftest» 🇩🇪 62 % 🇸🇪 50 % 🇩🇰 44 % 🇦🇺 40 % 🇫🇷 35 % 🇨🇦 34 % 🇪🇸 34 % 🇮🇹 34 % 🇵🇱 27 % 🇬🇧 24 % 🇺🇸 23 % 🇲🇽 21 % 🇸🇬 20 % https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW — YouGov (@YouGov) 16. mai 2023

Praksis varierer mye fra land til land

Interessant nok varierer denne vanen sterkt på tvers av kulturer. I noen land, som Tyskland, rapporterer et flertall av menn at de setter seg ned for å urinere mesteparten av tiden, til og med systematisk, spesielt hjemme. I land som Storbritannia eller Mexico sier mange menn at de nesten aldri setter seg ned.

Disse forskjellene viser at denne praksisen ikke er biologisk eller uunngåelig, men i stor grad påvirket av sosiale normer, utdanning og kulturelle vaner. Med andre ord er den ikke forhåndsbestemt: atferd utvikler seg og kan tilpasses mer inkluderende og respektfulle miljøer.

Hygiene, helse og komfort: sittestillingen har sine fordeler.

Utover det sosiale aspektet understreker eksperter at det å sitte gir reelle hygieniske fordeler. Når en mann urinerer stående, kan mikrodråper spre seg opptil flere meter rundt toalettskålen, og potensielt forurense gulvet, veggene og til og med hverdagsgjenstander som håndklær eller tannbørster. Selv med grundig rengjøring er det fortsatt vanskelig å unngå denne spredningen helt.

Fra et medisinsk synspunkt indikerer noen studier også at det å sitte ned lar noen menn – spesielt de med urinveisproblemer eller prostataproblemer – tømme blæren mer effektivt. Dette kan bidra til å redusere risikoen for urinveisinfeksjoner eller langvarig ubehag. Med andre ord handler det ikke bare om høflighet, men også om fysisk velvære og helse.

Et spørsmål om respekt og mental belastning

For mange kvinner berører denne vanen et bredere problem: deling av huslige oppgaver innad i et par. Toalettvask er ikke en triviell oppgave, og når det systematisk bare påligger én person, gir det næring til en følelse av urettferdighet. Å sette seg ned for å urinere blir da for noen en enkel, men symbolsk gest, som gjenspeiler hensyn til andre og et ønske om å opprettholde et rent og hyggelig fellesrom.

Målet er ikke å peke fingre, men å oppmuntre til bevissthet. Selv de mest tilsynelatende ubetydelige vanene kan ha en reell innvirkning på livskvaliteten til de rundt deg.

Mot et holdningsendring

Gode nyheter: Holdninger er i endring. Flere og flere menn revurderer denne praksisen, ikke av forpliktelse, men av et bevisst valg, drevet av respekt, komfort og omtanke for sine partnere eller romkamerater. Dette skiftet er en del av en bredere bevegelse for å omdefinere hjemlige normer, der alle bidrar til et sunt, beroligende og balansert miljø.

Kort sagt, det å innta en sittende stilling setter ikke spørsmålstegn ved en manns maskulinitet, identitet eller autonomi. Det er rett og slett en praktisk, respektfull og fordelaktig tilpasning for alle. Din komfort er viktig, og det samme gjør andres komfort. Og i et felles rom blir hver gjennomtenkt gest en positiv, varig og dypt menneskelig handling.