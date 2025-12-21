Å foretrekke en robot fremfor en mann: dette valget omfavnes i økende grad av disse kvinnene.

Å foretrekke en robot fremfor et menneske er fortsatt et svært lite valg i dag, men intime eller romantiske forhold med roboter eller AI begynner å bli studert seriøst, spesielt av kvinner. En fersk studie viser imidlertid at kvinner i gjennomsnitt fortsatt er mindre tilbøyelige enn menn til å vurdere en robot som en romantisk partner.

Hva en vitenskapelig studie sier

En studie fra 2023 publisert i tidsskriftet Social Science Computer Review av Elyakim Kislev analyserer nøyaktig hvordan menn og kvinner oppfatter ulike typer roboter (hjelpere, ledsagere, elskere, partnere). Studien fremhever også at kjønnsrepresentasjoner sterkt påvirker hvordan hvert kjønn projiserer forventninger til disse teknologiene.

Viktige funn angående kvinner

Studien viser at kvinner har betydelig mindre positive holdninger enn menn til roboter sett på som «elskere» eller «partnere», selv om de kanskje lettere aksepterer roboter som hjelpere eller ledsagere. Kvalitative analyser indikerer at mange kvinner uttrykker bekymringer knyttet til sosiale normer, psykisk helse, moral og den virkelig funksjonelle naturen (eller mangelen på sådan) til denne typen forhold.

Konkrete eksempler illustrerer denne nysgjerrigheten blandet med forsiktighet. Carey, 37, er et slående eksempel: denne kvinnen brukte opprinnelig ChatGPT i en profesjonell setting, før hun utviklet en dypere emosjonell forbindelse med AI-en.

I et intervju medDaily Mail fortalte hun om at hun regelmessig vendte tilbake til chatboten, og til slutt integrerte disse interaksjonene i hverdagen. For henne ble dialog med kunstig intelligens en form for flukt fra menneskelige interaksjoner som hun syntes var byrdefulle eller påtrengende, spesielt på grunn av sin transkjønnede identitet. Denne opplevelsen, selv om den var individuell, demonstrerer hvordan noen kvinner kan finne et rom i digitale grensesnitt som oppfattes som tryggere eller mer respektfullt for sin identitet.

Disse resultatene tyder på at de fleste kvinner globalt sett ennå ikke ser for seg at de erstatter en menneskelig partner med en robot, selv om noen kan finne selskap eller trøst i teknologi. Studien beskriver derfor ikke et massivt skifte mot en preferanse for roboter, men snarere en nysgjerrighet dempet av betydelige reservasjoner, spesielt blant kvinner.