Hvorfor noen ekser raskt inngår i nye forhold etter et brudd: taxiteorien forklart

Du har nettopp slått opp og er smertefullt i bedring, men eksen din kastet ikke bort tiden og fant noe bedre enn en boks med iskrem for å trøste seg selv. Mens du prøver å tilpasse deg singellivet, lever de lykkelig alle sine dager med sin nye partner. Enten det er et rebound-forhold eller ekte følelser, en provokasjon eller en uventet virvelvindromanse, prøver mange å berolige seg selv med "taxisjåfør"-teorien.

Taxi-teorien: når eksen din lever romansen sin i hurtigspoling.

Du har forlatt partneren din, og du kjenner ikke lenger igjen mannen du kjente i årevis. Denne mannen, ubesluttsom, forpliktelsesfobisk , umoden og retningsløs, er plutselig proaktiv, engasjert og demonstrativ overfor kvinnen som erstattet deg. Mens han var sammen med deg, brukte han måneder på å ta ting til neste nivå, nå lever han romansen sin i full fart. Denne mannen, som ikke engang ville vurdert ekteskap den gangen, er i ferd med å si det «ja»-et du skulle ønske du hadde hørt ringe på rådhuset. Enda verre, han har kjøpt et hus med kjæresten sin, til tross for at han stadig sier til deg: «Det er ikke riktig tidspunkt å investere.»

Mens du endeløst kikker i bakspeilet med bankende hjerte, har eksen din allerede lagt deg i støvet i denne søken etter stabilitet. Det er en perfekt illustrasjon av taxi-teorien. Denne teorien kom ikke fra en eller annen kyndig terapeut, men fra Miranda Hobbes, vår kulturelle hjørnestein på 2000-tallet.

«Menn er som drosjer. De våkner en dag og bestemmer seg for at de er klare til å slå seg til ro, få barn ... De slår på takvinduet på bilen sin. Kvinnen som dukker opp i det øyeblikket, pang, hun er den de gifter seg med», erklærte hun i Sex and the City. En smart bilmetafor som antyder «dårlig timing». Men hjernen din bestemmer seg ofte annerledes og overbeviser deg om at du er problemet.

En populær oppfatning som stammer fra popkulturen og som må kvalifiseres

Det finnes tonnevis av teorier om forhold , og selv om noen er plausible, er andre fullstendig ubegrunnede . «Taxi-teorien», uansett hvor betryggende den kan virke, bør tas med en klype salt. Som psykolog Marie-Victoire Chopin påpeker i nettmagasinet Auféminin , er den først og fremst en trøstende «oppmuntring» når hjertet ditt er knust og følelsene dine er i kaos. «Jeg har alltid sett på denne 'taxi-teorien' som en slags replikk ment for å trøste venner etter et brudd», forklarer hun. Det er en typisk selvbeskyttelsesmekanisme, en måte å avlede smerten på.

Mens du befinner deg ved et veiskille i kjærligheten, revet mellom anger fra fortiden og ønsket om å gå videre, smir eksen din sin egen vei og omfavner denne nye kjærligheten med både lidenskap og fornuft. Og taxiteorien hjelper deg med å «sette denne vanskelige situasjonen i perspektiv». Likevel holder den deg faktisk tilbake mer enn den hjelper deg å gå videre. Utover å redusere kjærligheten til et bilspill og sammenligne menn med samkjøringstjenester, er taxiteorien ganske forenklet og overskygger alle andre forklaringer.

Terapeuten er godt klar over at forpliktelse ikke alltid er umiddelbar. Noen frykter å bli «lenket» til den andre personen eller bærer på barndomstraumer. Men hvis eksen din umiddelbart gjenoppbygde livet sitt etter deg, var det ikke for å ta igjen «tapt tid», men reflekterer ganske enkelt et «vendepunkt». Bruddet, uansett hvor smertefullt det er, utløser noen ganger en erkjennelse, og dette kan være ganske radikalt. Spesialisten refererer til det som «psykologisk modning».

Tips for å ikke tvile på din egen verdi etter et brudd

Taxi-teorien er derfor mer en «placebo»-unnskyldning enn et genuint fenomen. Men når du ser mannen du har hatt hele livet med oppfylle alle drømmene dine med noen andre, er det vanskelig å ikke klandre deg selv. «Hva gjorde jeg galt?» «Det må være noe galt med meg.» «Hvorfor henne og ikke meg?» Disse spørsmålene farer gjennom hodet ditt og skader selvtilliten din.

Så nei, du var ikke bare et reservehjul, og heller ikke gresskaret foran vognen. Eksperten snur til og med «spørsmålet» for å rydde opp i all forvirringen du ser. «Hvorfor aksepterte jeg et forhold der forpliktelsen var usikker så lenge?» Når du har funnet svaret, kan du kanskje komme tilbake på motorveien til lykke og smi din egen vei, alene eller med noen spesiell.

Kjære Miranda Hobbes har ikke alle svarene. Kjærlighet er ikke fiksjon, men en reise full av hindringer. For å bruke en bilanalogi: finn noen som lader batteriet ditt bare ved å være der, og som ikke lar det være helt utladet.