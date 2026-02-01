Påvirker pillen våre romantiske valg? Eksperter skiller fakta fra fiksjon

P-pillen, uansett hvor liten den er, har betydelige konsekvenser for kroppen. Det ville tatt nesten en halv dag å lese om alle bivirkningene. Men blant all den lille skriften nevner ikke en eneste linje dens innvirkning på ens kjærlighetsliv. Ingen steder står det: «Vær forsiktig, pillen kan forstyrre dine romantiske valg.» Likevel, ifølge noen virale teorier, forstyrrer pillen ikke bare kroppene våre, men også våre romantiske forhold.

En cocktail av hormoner som ikke lar noen være likegyldige til hjernen

Mens den vitenskapelige verden perfeksjonerer en hormonfri p-pille for menn, må kvinner fortsatt nøye seg med kjemiske formler som har en rekke skadelige bivirkninger, som om offeret lå i genene deres. Selv om pillen minimerer menstruasjonssmerter og regulerer syklusen vår for å unngå ubehagelige overraskelser på ferie, har den også sine ulemper. Bare brett ut den medfølgende bruksanvisningen for å se selv. Papiret går nesten til kneet og inneholder en rekke advarsler.

Utover spotting, kvalme, humørsvingninger og andre røde flagg, sies det også at pillen kan herje i romansene våre. Det er ikke nødvendig å finne frem forstørrelsesglasset; det er ikke en av de "offisielle bivirkningene". Likevel, ifølge noen rykter på nettet, kan pillen villede oss i flørtingen vår og komplisere søken etter kjærlighet. Langt fra å fungere som en kjærlighetsdrikk, skal pillen visstnok ha en tendens til å endre vår tiltrekning (og ikke nødvendigvis til det bedre). Alfahannene på nettet mener at pillen hindrer oss i å absorbere testosteron og fordømmer oss til å bli med det de kaller "subhunner". Argumentet deres holder åpenbart ikke vann og gjenspeiler hovedsakelig en følelse av frustrasjon. Heldigvis har det vitenskapelige samfunnet en mer plausibel forklaring.

Hvis pillen kan påvirke libidoen og midlertidig dempe begjæret vårt, hvorfor kan den ikke også endre våre romantiske preferanser? En studie fra 2019 publisert i Psychology Today reiser en fascinerende hypotese: kvinner som bruker pillen kan utvikle andre partnerpreferanser. For eksempel tyder noe forskning på at kvinner som bruker pillen kan være mindre følsomme for biologiske signaler som duft. Og som vi vet, er naturlig kroppslukt mer attraktiv enn noen kunstig parfyme.

Endringer i preferanser har blitt dokumentert, men er ikke universelle.

Menn som sprer denne oppfatningen og tror de har alle svarene om kvinnekropper, samtidig som de forvirrer livmor og skjede, er avhengige av småskalastudier. Disse studiene, som er mer psykologiske enn biologiske, antar at pillen, ved å blokkere eggløsning, påvirker kvinners primære og instinktive tiltrekning.

Med andre ord, mens du bruker p-piller, foretrekker du Harry Styles-lignende ansikter fremfor Brad Pitt-lignende firkantede kjever. Ifølge dem er det ikke din mangel på selvtillit som får deg til å velge en myk mann fremfor en kroppsbygger med atletisk fysikk, men snarere pillens komponenter. Med andre ord antyder de at vi velger menn som moden frukt på en markedsbod: med øynene og luktesansen vår, ikke forstanden vår. Men vi lever ikke lenger i steinalderen, en tid da folk snuste på hverandre som dyr før de paret seg.

Dessuten bekrefter ingen storskala studier noe av dette. Ifølge Dr. Sarah Tang, intervjuet i SELF , finnes det ingen bevis for at pillen reduserer interessen for maskuline menn, og heller ikke at smaken vår faktisk endrer seg med menstruasjonssyklusen. Så det er ikke snakk om å skylde på pillen for alle dine romantiske problemer. Dessuten er maskulinitet langt fra en prioritet for kvinner i dag. Fra deres perspektiv gjenspeiler det ikke «gode gener», men snarere et symptom på patriarkatet.

Å forelske seg handler ikke bare om å ha firkantede kjever.

Som Dr. Tang med rette påpeker, er vi mer enn bare hormoner og gener. Tiltrekning, begjær, kompatibilitet – alt dette går langt utover genetiske kriterier eller fysisk utseende. Bare fordi noen har et «maskulint» utseende, betyr det ikke at de er sunnere eller mer « kompatible » med deg. Og heldigvis avhenger ikke et forholds suksess av et ansikt eller en fysikk.

Dessuten er ikke alle kvinner tiltrukket av menn, og ikke alle prøver å bli gravide. Det er derfor risikabelt å prøve å redusere kjærlighet og begjær til et rigid biologisk rammeverk. Og som Dr. Tang så treffende uttrykker det: «Du kan finne noen attraktive, så høre dem snakke og plutselig ikke føle noe for deg.» Det som får oss til å forelske oss er også delte verdier, vennlighet, humor, lytting – kort sagt, ting som verken en pille eller en studie kan forutsi.

Selv om pillen noen ganger kan forårsake problemer og fortsatt er kontroversiell, er den ikke ansvarlig for din uflaks i kjærligheten. Hvis partneren din irriterer deg til tider, er det sannsynligvis en refleksjon av PMS eller et tegn på ustabile hormoner.