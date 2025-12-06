En studie avslører prosentandelen av datingappbrukere som ikke er single.

Datingappenes verden virket en gang dedikert til single som søkte romantikk, selskap eller en ny start. En fersk studie fra Pew Research Center har krydret ting opp. Ifølge dataene deres er 65 % av brukerne av datingsider eller -apper faktisk allerede i et forhold eller gift. Denne avsløringen endrer virkelig spillet.

Når nysgjerrigheten tar overhånd

Trodde du det var en enorm offentlig plass fylt med ensomme hjerter som håpet på å møte den rette personen? En studie fra Pew Research Center viser at en stor andel av disse «profiljegerne» i realiteten allerede bruker en giftering eller er i et forhold. Ja, du leste riktig: mer enn halvparten av brukerne er ikke single. Dette funnet er nok til å få selv den mest optimistiske til å vakle.

Ifølge studien flørter ikke-single brukere på disse plattformene av flere grunner, og absolutt ikke alltid for å finne sin sjelevenn. Noen er drevet av «ren og enkel nysgjerrighet». Andre kommer for å søke «en dose personlig bekreftelse», det lille ego-boostet som varmer deg som en solstråle midt på vinteren. Noen ønsker å «utforske, teste tiltrekningskraften sin, ha det gøy med å sveipe uten noen intensjon om å gå lenger».

Du tenker kanskje at dette gjenspeiler ubehag eller et ønske om et dobbeltliv, men virkeligheten er ofte mye mer nyansert. Mange av disse menneskene har ingen intensjon om å investere i noe annet. De bruker appen som et sosialt speil, en scene hvor de kan «observere, samhandle eller minne seg selv på at de eksisterer utenfor rollen som ektefelle». I en hypertilkoblet verden blir motivasjonene flere, noen ganger motstridende.

En helt annen atmosfære enn den tradisjonelle jakten på kjærlighet

Denne massive tilstedeværelsen av engasjerte brukere forandrer atmosfæren på datingapper dyptgående. Rom som en gang var ment for å bygge ekte forbindelser, ligner nå mer på «sosiale rom med varierte mål». Seriøse single kan i mellomtiden føle seg fortapt, til og med forvirret. Hvordan kan de skille en ekte intensjon fra ren digital surfing?

Med mer enn halvparten av brukerne allerede i et forhold, er ikke «markedet» lenger helt slik vi forestilte oss. Intensjonene er sammenflettet, forventningene er forskjellige, og skuffelsene øker. Dette utgjør en reell utfordring når det gjelder åpenhet. Brukere som søker et varig forhold må navigere i profiler som ofte er tvetydige, og denne mangelen på klarhet kan svekke tilliten til nettinteraksjoner.

Apper blir sosiale rom for alle terreng

Eksperter snakker i økende grad om en «transformasjon av datingapper». De ser dem ikke lenger utelukkende som «romantiske jaktmarker», men som virkelig «multifunksjonelle sosiale rom». Der finner du folk som leter etter moro, sosial stimulering, identitetsvalidering, en følelse av tilhørighet eller lett underholdning etter en travel dag.

Med andre ord har disse plattformene blitt et slags «parallelt sosialt nettverk» hvor folk kan samhandle, utforske og chatte uten nødvendigvis å lete etter kjærligheten. Man kan nesten se dem som en virtuell stue hvor alle kommer for å vise frem en del av seg selv, noen ganger oppriktig, noen ganger strategisk. Dette endrer selve samhandlingens natur. Appene er ikke lenger bare et møtested for to sjeler som er klare til å fly sammen, men et rom hvor flere intensjoner sameksisterer, fra diskret flørting til bare distrahert skrolling.

En fremtid å tenke nytt om for nettdating

Stilt overfor denne utviklingen dukker det opp et viktig poeng: plattformer må tenke nytt om hvordan de fungerer. Hvordan kan vi garantere et miljø der alle kan finne det de leter etter, samtidig som vi respekterer mangfoldet av bruksområder? Kan vi tilby større åpenhet om brukernes intensjoner? Kan vi bedre støtte folk som søker autentiske møter?

Denne transformasjonen kan være en mulighet til å gjøre disse rommene mer ærlige, mer inkluderende og bedre tilpasset dagens realiteter. Det som betyr noe er tross alt at alle kan trives i et tydelig, omsorgsfullt og respektfullt miljø.

Til syvende og sist sier ikke denne studien at datingapper er «falske», men snarere at de har blitt en refleksjon av et komplekst og mangfoldig samfunn med flere ønsker. Og selv om dette mangfoldet noen ganger kan være forvirrende, viser det også at vi ikke er endimensjonale vesener. Kanskje ved å bedre forstå disse varierte bruksområdene, kan alle finne sin plass i dem, autentisk.