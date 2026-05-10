Etter skilsmissen forlot denne 64 år gamle pensjonisten alt for et «lite hus» i Nederland.

Det finnes historier som inspirerer rett og slett fordi de forteller om en ny begynnelse. Margot Hollanders historie er helt klart en av dem. Som 64-åring, etter en skilsmisse som knuste verden hennes, tok denne tidligere danselæreren og nederlandske prosjektlederen et dristig valg: å legge alt bak seg og flytte inn i et lite hus i hjertet av Eindhoven i Nederland. Historien hennes, publisert i Business Insider, er rørende i sin oppriktighet og varme.

En ny start etter skilsmissen

Da forholdet hennes tok slutt, sto Margot Hollander overfor et dilemma: å finne et sted å bo. Leiemarkedet var mettet, og det å få boliglån som pensjonist virket nærmest umulig. Nesten tilfeldig, sent i 2023, snublet hun over en annonse for Minitopia-prosjektet, en landsby med små hus i Eindhoven som hun allerede hadde hørt om i pressen. «Jeg avtalte et besøk, og jeg ga raskt et tilbud», sier hun. Noen uker senere, i januar 2024, flyttet hun inn. For å bli huseier betalte hun omtrent 143 000 dollar kontant (rundt 130 000 euro) – det maksimale hun hadde råd til. «Jeg er så glad jeg kjøpte på dette tidspunktet i livet mitt», sier hun.

Å starte helt på nytt, helt på nytt, i bokstavelig forstand.

Å flytte fra et tradisjonelt hus til et mye mindre rom innebar en stor opprydding. Klær, sko, gjenstander som hadde samlet seg opp gjennom årene … det var nødvendig å gi slipp. «Jeg tror det er bra for hjernen å rydde, og jeg er glad for å leve med mindre», forklarer hun.

Enda mer symbolsk valgte hun å ikke ta med seg noe fra sitt gamle liv. Ikke et eneste møbel, ikke en eneste dekorasjon. Alt måtte være nytt, som et blankt ark som skulle fylles. I dag er det lille huset hennes utsmykket med kunstverk som gjenspeiler personligheten hennes, små skodder og nøye utvalgte møbler. Et fristed helt i hennes bilde, som hun deler med den lille hunden sin.

Et fellesskap som forandrer alt

Det som gjør opplevelsen enda mer verdifull er landsbystemningen. Med rundt hundre innbyggere er Minitopia Eindhoven den største av landsbyene med samme navn i Nederland. Her finner du unge mennesker, par, familier, single og noen pensjonister som henne selv. «Du trenger ikke å planlegge en drink; du støter bare på naboene dine mens du går tur med hunden», sier Margot Hollander varmt. Denne spontaniteten i hverdagen, disse små samtalene, gir henne en følelse av frihet og menneskelig varme hun aldri hadde trodd hun ville finne. Hun understreker også stedets mangfold: «Jeg skulle ikke ønske at det bare skulle bli en pensjonistlandsby. Det er denne blandingen som gjør det til et ekte fellesskap.»

En mer økonomisk trygg livsstil

Margot Hollander, som nå er pensjonert, minner oss om at man må leve innenfor sine midler for å fortsette å nyte lidenskapene sine. Og økonomisk har det lille huset hennes vist seg å være en lettelse. Takket være solcellepanelene betaler hun så å si ikke strøm, og den månedlige tomteleien er bare noen få hundre euro. «Jo mer du bruker på bolig, desto mindre kan du bruke på det du elsker», oppsummerer hun. Og det hun elsker er å drive med sport.

Gjennom historien sin minner Margot Hollander oss om at det aldri er for sent å gjenoppfinne livet sitt. Med sitt lille hus fant hun mye mer enn bare et tak over hodet: et eget rom, et støttende fellesskap og fremfor alt en nyvunnet frihet. «Jeg håper dette blir mitt siste hus», betror hun med et smil i stemmen. En vakker livslekse som gir gjenklang som et løfte for alle som nøler med å våge å starte på nytt.