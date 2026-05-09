Falske løfter i kjærlighet: tegnene som bør få deg til å tenke deg om to ganger

I kjærlighetens verden finnes det erfarne, glatte pratmakere som utmerker seg i kunsten å snakke søtt og få falske håp. De snakker mer enn de handler, og løftene deres klinger ofte hult. Disse livspartnerne, som gikk glipp av en karriere i forretningslivet, men som lett ville ha bestått auditionen for å spille Don Juan, drømmer stort, men utsetter forpliktelsene sine.

Falske løfter eller «fremtidssvindelen»

Partneren din har et talent for å få deg til å føle at du svever i luften. Han forsikrer deg om et nært forestående bryllup, tar målene på ringfingeren din, lover deg en eventyrlig romanse og konkurrerer med Walt Disneys fantasi når temaet «senere» dukker opp. Han gir deg en veldig klar visjon om fremtiden din og setter deg praktisk talt i slike situasjoner. Som en ekte manusforfatter i hjertet lar han deg tro på et familieliv i et pent landsted , omgitt av kyllinger og småbarn, mens du nyter deilige hjemmelagde måltider tilberedt av ham. På skolen må han ha vært veldig talentfull i kreativ skriving.

Partneren din stopper foran alle eiendomsmeglere og tar nesten det luksuriøse herregården for gitt. Han stopper opp foran smykkebutikkvinduene for å vurdere dine preferanser. Han sender deg videoer av sin jordomreise og forsikrer deg om at det ikke bare blir en uoppfylt drøm. Kort sagt, han skjemmer deg skikkelig bort. Men disse ordene, som du har klamret deg til fra starten av, er ikke annet enn luftspeilinger, flyktige illusjoner. År senere har du fortsatt ikke en diamant på fingeren eller et eget sted. Og den reisen til jordens ende har forblitt ikke mer enn en fantasi.

Denne praksisen har til og med et navn i dating-sjargongen: «sandslott»-teknikken. Enkelt sagt lover personen som bygger den deg en rosenrød fremtid, men det er bare røyk og speil. De blåser bare røyk og speil i øynene dine og blender deg i øyeblikket. Denne tendensen til å overgå seg selv «oppstår ofte når noen føler et dypt behov for å imponere partneren sin for å vinne deres hengivenhet», forklarer Jessica Alderson, en forholdsekspert hos Stylist .

Dette er ikke alltid en manipulasjonsteknikk

Når du stadig venter på at partneren din skal holde løftene sine, ender du opp med å føle deg forrådt, bedratt og lurt. Likevel, selv om denne bløffen er en universell strategi for manipulatorer og andre narsissistiske overgripere , er falske løfter ikke alltid forsettlige.

Utover det kjente refrenget «Jeg skal forandre meg» eller «Jeg skal gjøre en innsats», som ikke lenger overbeviser noen, finnes det partnere som føler seg tvunget til å gjøre denne lille maktdemonstrasjonen for å vinne den andre personens hjerte. «Han eller hun kan føle seg utilstrekkelig og ty til store gester og løfter for å prøve å forføre den andre personen. For eksempel kan han eller hun love å ta deg med på en tur, men aldri holde løftet sitt, eller tro at for å holde deg interessert, må de stadig overøse deg med gaver og legge overdådige planer», forklarer eksperten.

«Amors disippel» maler også et annet bilde: mennesker med lav emosjonell intelligens, overbevist om at de kan gjøre ordene sine til virkelighet uten å innse den ekstraordinære ambisjonen bak dem. «Når de gir disse løftene, mener de dem oppriktig, men når det gjelder å holde dem, mangler de motivasjon», legger Jessica Alderson til.

Et atypisk symptom på frykt for forpliktelse

Frykt for forpliktelse uttrykkes ikke bare gjennom en sterk følelse av uavhengighet, vedvarende ambivalens eller ubehag ved tanken på å definere et forhold som sådan. Noen ganger tar det mer lumske former. Paradoksalt nok prøver folk som frykter forpliktelse noen ganger å berolige seg selv ved å «fortelle seg selv historier».

«For noen er tanken på å tilbringe resten av livet med den personen skremmende. De kan da lure seg selv og si «vi skal gjøre dette», men virkeligheten kan vise seg å være fryktelig kjedelig, gi inntrykk av å være fastlåst og uunngåelig innebære kompromisser», forklarer Sarah Ingram, en parpsykoterapeut, til Independent .

En vedleggsstil som unngår bakgrunnen

Bak disse store løftene og prosjektene som rulles ut som en rød løper, ligger det noen ganger en dypere mekanisme: den unngående tilknytningsstilen. Disse partnerne kan snakke om fremtiden med foruroligende, nesten teatralsk letthet, men så snart det gjelder å iverksette konkrete handlinger, bremser de ned, bytter tema eller finner tusen grunner til å utsette. Som om de foretrakk å elske i teorien fremfor i praksis.

Dette paradokset er ganske enkelt å forklare. Mennesker med en unngående personlighet frykter ofte ekte intimitet, den typen som innebærer å vise sårbarhet, inngå kompromisser og akseptere at et forhold ikke bare er en idealisert projeksjon. Så de konstruerer en storslått, svært detaljert, nesten håndgripelig fremtid ... men en som forblir forsiktig utenfor rekkevidde. Så lenge prosjektet forblir i fantasiens rike, setter det dem ikke i fare. Problemet begynner når det gjelder å signere en kontrakt, bestille billetter eller faktisk velge en ring.

«Hvis du har en spesiell tilknytning der følelsen av trygghet føles kvelende – det vil si, selv om ideen appellerer til deg, er virkeligheten rett og slett overveldende», forklarer spesialisten. Kort sagt, å gi løfter blir en måte å opprettholde forbindelsen på uten å måtte konfrontere hva forpliktelse egentlig innebærer.