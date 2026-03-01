Search here...

En «permisjon for hjertesorg»: absurd idé eller sosial fremgang?

Elsker livet
Anaëlle G.
Photo d'illustration : DC Studio/Freepik

En Zety- studie viser at 33 % av ansatte allerede har tatt feriedager eller sykefravær for å komme seg etter et brudd, og at 43 % av dem har hatt et fall i produktiviteten. Dette ofte skjulte fenomenet reiser spørsmålet om offisiell permisjon for en type smerte som nevrologisk sett er sammenlignbar med avhengighet.

Konkret innvirkning på arbeidsytelse

Redusert konsentrasjon, redusert motivasjon og gjentatte forsinkelser forstyrrer team, ifølge en undersøkelse av 1020 ansatte. Menn (36 %) og generasjon Z (47 %) er mest berørt, og bruker gjennomsnittlig tre dager på å komme seg. Innen nevrovitenskap aktiverer romantisk avvisning områder av kroppen som er forbundet med fysisk smerte, noe som forklarer denne midlertidige uorganiseringen, som er kostbar for bedrifter.

Hvorfor hjertesorg forstyrrer kontoret

Et brudd utløser et ekte knust hjerte-syndrom, en blanding av intens tristhet, irritabilitet og kronisk utmattelse som gjennomsyrer sinnet på jobb. Daglig nærhet til kolleger forsterker denne sårbarheten, og forvandler hver interaksjon til en smertefull påminnelse og gjør det vanskelig å skille privatliv og profesjonelt liv.

Generasjons- og kjønnsforskjeller

Yngre generasjoner (Generasjon Z og millennials) er oftere borte fra jobb, kanskje på grunn av mindre erfaring med jobbtap eller forventninger om større fleksibilitet. Babyboomere, med 11 %, virker bedre rustet følelsesmessig.

Mot fleksibilitet heller enn formell permisjon?

En tredjedel av de ansatte ønsker dedikert permisjon på 1 til 3 dager, men foretrekker overveldende fjernarbeid (31 %), fleksible timer (31 %) eller færre møter (26 %). Disse diskrete tilpasningene unngår stigmaet forbundet med offisielt fravær, samtidig som de gjenoppretter en følelse av kontroll som er viktig for å overvinne det følelsesmessige sjokket. Fjernarbeid begrenser utmattende sosiale interaksjoner, mens utvidede tidsfrister eller færre oppfølgingsmøter bevarer mental energi uten å stanse driften fullstendig. Denne diskrete tilnærmingen gjenoppretter kontroll uten å stigmatisere.

Stilt overfor disse realitetene ville bedrifter ha fordel av å innføre en støttende og fleksibel tilnærming i stedet for en stigmatiserende formell permisjonspolicy. Hjertesorg, en universell smerte, kan da tas opp som et genuint globalt HR-problem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
I Kina gjør en ny datingtrend ekser til «referanser»

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I Kina gjør en ny datingtrend ekser til «referanser»

Hva om eksen din ble din beste anbefaling? I Kina er det en overraskende trend som rister opp...

En professor analyserer den ideelle mengden tid å tilbringe sammen for å dyrke harmoni i et par.

Det finnes par som gjør alt sammen og lever som siamesiske tvillinger, og så finnes det andre som...

For å finne kjærligheten er hun avhengig av urban reklame: 4000 beilere venter på henne.

For å omgå datingapper valgte hun en radikalt annerledes metode. I California brukte Lisa urbane reklametavler for å...

Forberede argumenter i hodet: denne vanlige mentale refleksen forklart

Før krangler bryter ut offentlig, øver vi på dem i hodene våre som et manus. Vi øver på...

Er overfloden av profiler på datingsider et problem for parforholds stabilitet?

Datingapper gir tilgang til hundrevis av profiler på få minutter. Kan dette inntrykket av konstant overflod svekke forhold...

Hva er «hoboseksuelle»? Dette nye giftige datingfenomenet

I den moderne datingverdenen får et nytt begrep fotfeste på sosiale medier: hoboseksuell. Bak dette spennende ordet ligger...

© 2025 The Body Optimist