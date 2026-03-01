En «permisjon for hjertesorg»: absurd idé eller sosial fremgang?

En Zety- studie viser at 33 % av ansatte allerede har tatt feriedager eller sykefravær for å komme seg etter et brudd, og at 43 % av dem har hatt et fall i produktiviteten. Dette ofte skjulte fenomenet reiser spørsmålet om offisiell permisjon for en type smerte som nevrologisk sett er sammenlignbar med avhengighet.

Konkret innvirkning på arbeidsytelse

Redusert konsentrasjon, redusert motivasjon og gjentatte forsinkelser forstyrrer team, ifølge en undersøkelse av 1020 ansatte. Menn (36 %) og generasjon Z (47 %) er mest berørt, og bruker gjennomsnittlig tre dager på å komme seg. Innen nevrovitenskap aktiverer romantisk avvisning områder av kroppen som er forbundet med fysisk smerte, noe som forklarer denne midlertidige uorganiseringen, som er kostbar for bedrifter.

Hvorfor hjertesorg forstyrrer kontoret

Et brudd utløser et ekte knust hjerte-syndrom, en blanding av intens tristhet, irritabilitet og kronisk utmattelse som gjennomsyrer sinnet på jobb. Daglig nærhet til kolleger forsterker denne sårbarheten, og forvandler hver interaksjon til en smertefull påminnelse og gjør det vanskelig å skille privatliv og profesjonelt liv.

Generasjons- og kjønnsforskjeller

Yngre generasjoner (Generasjon Z og millennials) er oftere borte fra jobb, kanskje på grunn av mindre erfaring med jobbtap eller forventninger om større fleksibilitet. Babyboomere, med 11 %, virker bedre rustet følelsesmessig.

Mot fleksibilitet heller enn formell permisjon?

En tredjedel av de ansatte ønsker dedikert permisjon på 1 til 3 dager, men foretrekker overveldende fjernarbeid (31 %), fleksible timer (31 %) eller færre møter (26 %). Disse diskrete tilpasningene unngår stigmaet forbundet med offisielt fravær, samtidig som de gjenoppretter en følelse av kontroll som er viktig for å overvinne det følelsesmessige sjokket. Fjernarbeid begrenser utmattende sosiale interaksjoner, mens utvidede tidsfrister eller færre oppfølgingsmøter bevarer mental energi uten å stanse driften fullstendig. Denne diskrete tilnærmingen gjenoppretter kontroll uten å stigmatisere.

Stilt overfor disse realitetene ville bedrifter ha fordel av å innføre en støttende og fleksibel tilnærming i stedet for en stigmatiserende formell permisjonspolicy. Hjertesorg, en universell smerte, kan da tas opp som et genuint globalt HR-problem.