Hun vil gifte seg med en japansk tegneseriefigur, og det skaper kontrovers.

Kjærlighet mellom mennesker og fiktive karakterer er ikke lenger en kuriositet forbeholdt Japan. I desember 2025 forbereder en ung fransk kvinne kjent under pseudonymet Lucie (@hikari_sunshine på TikTok) seg på å feire det hun kaller sitt «offisielle ekteskap» med Mami Nanami, en karakter fra den berømte animeen «Rent-a-Girlfriend».

En lidenskap som ble til en forpliktelse

Lucie, en japansk animasjonsentusiast i flere år, deler jevnlig sitt virtuelle liv på TikTok. I en video som nylig gikk viralt, forteller hun at hun har vært «i et forhold» med den unge blonde heltinnen fra serien Mami Nanami i «fire og et halvt år», og at de «endelig skal gifte seg». Med sin imponerende merchandise-kolleksjon og sine mange turer til Japan, tar den unge kvinnen tydeligvis lidenskapen sin utover skjermen.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Forlovede Anthem av ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Ja, det stemmer. Jeg skal gifte meg med min oshi Mami fra Rent a girlfriend 13. desember 2025💛 Det er knapt om to uker, så følg meg hvis du er interessert i å se bryllupsbildene! På en eller annen måte har så mange jeg ikke kjenner begynt å legge ut om dette som om det er deres oppgave å annonsere det, så jeg ville lage et skikkelig innlegg om det 🙂‍↕️ Jeg har vært en Mami oshi i 4,5 år nå, og hun er helt klart favorittkarakteren min noensinne! Som yumejoshi er det en drøm å få bruke en brudekjole til henne 🤭 Vi er begge født den 13., så 13. desember føltes som en perfekt date (det er også St. Lucia-dagen!). Seremonien vil være i Japan, hjemlandet hennes og der jeg bor nå! Jeg deler mer om stedet senere💕 Vi skal fortsette å være lykkeligst sammen. Vær så snill å gi oss din velsignelse. 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Reaksjoner fra nettsamfunnet

Under videoen reagerte internettbrukere med følelser og overraskelse. Noen var rasende og anså initiativet som «vanvittig», mens andre uttrykte dyp empati. «Så lenge hun er lykkelig, hvem er vi til å dømme?» sto det i en av kommentarene.

Lucie (@hikari_sunshine på TikTok) er ikke alene om denne tilnærmingen: et lite fellesskap av «romantiske otaku» har dannet seg rundt disse symbolske foreningene mellom elskere og fiktive karakterer. Disse seremoniene, ofte inspirert av tradisjonelle bryllup, lar disse fansen uttrykke en oppriktig tilknytning til imaginære figurer som følger dem i hverdagen.

Grensen mellom fiksjon og virkelighet er visket ut.

Denne typen forening utfordrer imidlertid tradisjonelle forestillinger om parforhold og stiller spørsmål ved selve konseptet emosjonell tilknytning. For noen er det en form for eskapisme eller kunstnerisk uttrykk. For andre er det en måte å gi mening til et forhold drevet av fiksjon. Lucie sier på sin side ganske enkelt at hun ønsker å «feire en kjærlighet som gjør henne lykkelig».

Enten man blir overrasket eller rørt av det, viser denne historien til syvende og sist hvordan grensene mellom det virtuelle og det virkelige fortsetter å bli uklare. Gjennom Lucie og hennes «2D-brud» omdefinerer en hel sammenkoblet generasjon de mulige formene for tilknytning og delt lykke.