For å finne kjærligheten er hun avhengig av urban reklame: 4000 beilere venter på henne.

For å omgå datingapper valgte hun en radikalt annerledes metode. I California brukte Lisa urbane reklametavler for å finne sin fremtidige ektemann ... og initiativet tiltrakk seg mer enn 4000 beilere, ifølge henne.

Gigantiske reklametavler for å finne din sjelevenn

Lisa, bosatt i San Mateo i California, bestemte seg for å tenke utenfor boksen. Lei av nettdating leide hun digitale reklametavler langs Highway 101, en travel vei som forbinder Santa Clara med sørlige San Francisco. Ansiktet hennes vises i stort format, ledsaget av en klar beskjed: hun leter etter en ektemann.

Nysgjerrige sjåfører inviteres til å besøke nettsiden hennes, hvor hun forklarer sin tilnærming og kriteriene hun anser som essensielle. Historien ble rapportert av New York Post og deretter plukket opp av flere internasjonale medier. Initiativet vekket raskt nysgjerrighet og reaksjoner på sosiale medier.

Detaljerte kriterier

På nettsiden sin spesifiserer Lisa at hun leter etter «en mann i alderen 35 til 47 år som ønsker å stifte familie i nær fremtid». Hun indikerer også at hun «setter pris på å dele politiske overbevisninger», og plasserer seg på venstresiden. Denne åpenheten er en integrert del av hennes tilnærming. Målet: å unngå misforståelser og spare tid. På under et år har mer enn 4000 menn svart på oppfordringen hennes.

Etter en grundig innledende screening forklarte hun at hun hadde valgt ut omtrent tjue profiler. Av disse ble fem invitert på date. Hun beskrev utvalget som «gjennomtenkt og organisert». På Valentinsdagen fortalte Lisa til og med at hun hadde tilbrakt kvelden med en av kandidatene hun hadde kommet i kontakt med noen uker tidligere. Planene deres inkluderte en kino og en enkel middag.

En splittende tilnærming

Mens noen applauderer originaliteten og djervheten i initiativet, kritiserer andre det sterkt. Reaksjonene på sosiale medier er blandede. Noen brukere beskriver tilnærmingen som «desperat», mens andre ser på den som «en trassig måte å gjenvinne kontrollen over kjærlighetslivet».

Lisa forklarer at hun lanserte denne kampanjen med et snev av humor, frustrert over begrensningene ved datingapper. Hun innrømmer at hun ikke forventet den medieoppmerksomheten eksperimentet ville få. For å beskytte personvernet sitt ber hun utvalgte kandidater om å signere en taushetserklæring. Hun anser denne forholdsregelen som nødvendig gitt prosjektets synlighet.

Når kjærligheten blir offentlig

Byreklame, vanligvis forbeholdt kommersielle kampanjer, blir et verktøy for å finne kjærligheten. Lisas initiativ reiser spørsmål om grensen mellom privat og offentlig rom. Ved å vise frem sitt partnersøk på reklametavler som er synlige for tusenvis av bilister hver dag, forvandler hun en intim søken til et prosjekt.

Dette valget fremhever også vanskelighetene enkelte enslige står overfor når de bruker tradisjonelle digitale verktøy. Ved å annonsere seg selv på Highway 101, omgår Lisa algoritmer for å snakke direkte til publikum. Selv om resultatet av eventyret hennes fortsatt er usikkert, er én ting sikkert: initiativet hennes har allerede hatt en innvirkning.

Ved å leie reklametavler for å finne kjærligheten, forvandlet Lisa til syvende og sist sin personlige søken til et mediefenomen. Hennes «eksperiment» illustrerer kreativiteten noen mennesker viser i søket etter en sjelevenn. Mellom frekkhet, kontrovers og håp demonstrerer dette californiske initiativet at kjærligheten noen ganger også kan finnes ... i stor skala.