Kan man elske noen fullt ut uten å elske seg selv?

Spørsmålet er verdig et filosofiessay, og likevel er det en god test av ens følelser. Før du erklærer din kjærlighet til noen du knapt kjenner, lær deg å si «Jeg elsker deg» til deg selv foran speilet og tro på det. Ifølge vitenskapen er denne selvmedfølelsen ikke-forhandlingsbar for sunn kjærlighet. Så ikke forvent en eventyrlig romanse hvis du ikke er i stand til å rose deg selv.

Er egenkjærlighet en forutsetning for å starte et forhold?

«Du må elske deg selv før du kan elske andre.» Denne nesten eksistensielle frasen, som virker som tatt rett ut av en litteraturbok, en romantisk komedie eller et buddhisttempel, er ikke så triviell som den ser ut til. Det er et råd, gjennomsyret av visdom, som godt kunne ha kommet fra et psykologkontor. For til syvende og sist er det å elske noen uten å elske seg selv litt som å hoppe i vannet uten å vite hvordan man svømmer eller sykle uten hjul.

Det er selvsagt ikke snakk om å bli besatt av seg selv som Narcissus eller stadig overøse seg selv med komplimenter. Ellers risikerer du å fremstå som selvsentrert og trangsynt. På den annen side er selvtillit, som du ofte mangler på Tinder-profilene dine eller på dater, avgjørende for å oppleve en virkelig meningsfull kjærlighet.

Dette er hva en studie fra 2016, publisert i Journal of Personality and Social Psychology, fremhever. Selvtillit er ikke en ekstra bonus; det er en garanti for en varig, strålende og sunn romanse. «Høy selvtillit forutsier starten på et forhold, mens lav selvtillit forutsier at det tar slutt. Disse resultatene viser at selvtillit påvirker forekomsten av betydelige overganger i forhold, og at det å oppleve disse overgangene omvendt påvirker den påfølgende utviklingen av selvtillit», heter det i rapporten.

Selvtillit, nøkkelen til en mer meningsfull romanse

Selvfølelse, tilegnet i barndommen, men tapt underveis på grunn av hån, sammenligninger eller upassende bemerkninger, er vanskelig å opprettholde. Denne selvfølelsen, som, tatt til det ekstreme, blir et rødt flagg eller til og med et vanlig trekk hos narsissistiske perverse, er en beskyttelse i motgang, et skjold mot usikkerhet. Psykolog Elisabeth De Madre beskriver den som «indre trygghet». Det er din emosjonelle buffer, din innebygde airbag.

En studie publisert i tidsskriftet Nature støtter også dette synet. Selvtillit er grunnlaget for et forhold, limet som holder et par sammen. Uten selvtillit risikerer et par å bli ustabile, mangle stabilitet og havne fullstendig på villspor i tilfelle konflikt. Hvis du har god selvtillit, vet du allerede hvordan du skal være selvhjulpen og er nesten helt immun mot emosjonell avhengighet. «Å kjenne deg selv godt vil tillate deg å unngå å undervurdere dine behov, og fremfor alt, å uttrykke dem med fullstendig sinnsro», legger psykologen til.

Det er verdt innsatsen å jobbe med selvtilliten din.

God selvtillit er ikke bare nyttig for å be om forfremmelse på jobb uten å stamme, eller for å snakke offentlig uten å bli knallrød. Det er også en fordel i kjærligheten, forutsatt at denne selvtilliten ikke blir overdreven. Så i stedet for å perfeksjonere veltalenheten din, finpusse dine glatte taleferdigheter sammen med Hugh Grant og Julia Roberts, og finpusse din muntlige presentasjon som en skoleoppgave, begynn med å sette deg selv tilbake i sentrum av dine prioriteringer.

Før du sender lidenskapelige tekstmeldinger til en fremmed og boltrer deg i den lokale parken, sett av litt rolig tid for deg selv, lag lasagne bare til deg selv, klistre selvgratulerende lapper på Post-it-lapper. Lage frokost på sengen, dekke et pent bord til middag, si «Jeg elsker deg»... Alle disse handlingene, ofte ment for noen andre, blir deretter ritualer for egenkjærlighet.

Kan vi virkelig elske uten å elske oss selv? Et avgjørende skille

Å si at det er umulig å elske noen uten å elske seg selv ville være litt ekstremt. I virkeligheten forelsker mange seg selv når de tviler på seg selv, undervurderer seg selv eller fortsatt søker etter sin indre balanse. Kjærlighet kan eksistere, selv på skjør grunn.

Men kanskje det egentlige spørsmålet ikke er «Kan vi elske?», men snarere «Hvordan elsker vi under disse forholdene?». Uten selvfølelse tar kjærligheten ofte mer ustabile former: frykt for ikke å være god nok, et konstant behov for trygghet, vanskeligheter med å sette grenser. Vi elsker, ja, men med en spenning i bakgrunnen, som om alt kunne kollapse når som helst.

Omvendt, det å elske seg selv nok garanterer ikke et perfekt forhold, men det endrer fundamentalt hvordan du nærmer deg det. Du leter ikke lenger etter noen å fylle et tomrom med, men å dele et rom som allerede er bebodd. Du ber ikke om kjærlighet, du mottar den.

Til syvende og sist er ikke egenkjærlighet en forutsetning for et forhold, men snarere et kompass. Det veileder, balanserer og gir trygghet. Fremfor alt lar det oss skille mellom en kjærlighet som lindrer ... og en kjærlighet som fortærer.