Et alternativ til kremasjon introduseres i Skottland

Begravelsesbransjen er i stadig utvikling som følge av teknologiske fremskritt og miljøhensyn. I Skottland vekker en ny metode nå oppmerksomhet: landet godkjente nylig en praksis kalt «akvamasjon», noen ganger beskrevet som «kremasjon med vann», som kan tilby et alternativ til tradisjonell kremasjon.

En ny metode nå lovlig i Skottland

Tidlig i mars 2026 godkjente det skotske parlamentet bruken av alkalisk hydrolyse, en teknikk som allerede brukes i noen land, men fortsatt er sjelden i Storbritannia. Ifølge The Guardian er dette det første territoriet i Storbritannia som legaliserer praksisen, som en del av en bredere reform av begravelsesreglene.

Avisen påpeker at «denne utviklingen regnes som en av de viktigste endringene på dette området siden kremasjon ble legalisert tidlig på 1900-tallet.» Den skotske helseministeren Jenni Minto forklarte at denne teknikken «kunne tilby familier et ekstra alternativ samtidig som den tar opp økende miljøhensyn».

Hvordan fungerer «vannkremasjon»?

I motsetning til tradisjonell kremasjon, som er avhengig av forbrenning ved svært høye temperaturer, bruker akvamasjon en kjemisk prosess som kalles alkalisk hydrolyse. Kroppen plasseres i et kammer som inneholder vann og en alkalisk løsning, og varmes deretter opp til høy temperatur under trykk. Denne prosessen akselererer den naturlige nedbrytningen av vev. På slutten av prosedyren er det bare beinene som gjenstår. Disse tørkes deretter og males til et pulver, likt asken som oppnås under en tradisjonell kremasjon. Denne metoden presenteres noen ganger som en akselerert reproduksjon av den naturlige nedbrytningsprosessen.

En metode presentert som «mer økologisk»

Et av argumentene som fremsettes av tilhengere av akvamasjon gjelder miljøpåvirkningen. Tradisjonell kremasjon krever temperaturer som kan overstige 800 °C, noe som resulterer i betydelig energiforbruk og klimagassutslipp.

Ifølge BBC kan en konvensjonell kremasjon produsere rundt 320 kg karbondioksid, mens alkalisk hydrolyse kan generere opptil syv ganger færre utslipp. Metoden eliminerer også behovet for en brennbar kiste og bruker mindre energi enn tradisjonelle krematorieovner. Etter prosessen behandles vannet som brukes av avløpsrensesystemer på en måte som ligner på andre biologiske avløpsvann.

En praksis som allerede brukes andre steder i verden

Selv om denne teknikken er ny i Storbritannia, finnes den allerede i flere land. Alkalisk hydrolyse er blant annet godkjent i flere amerikanske stater, samt i Canada, Australia og Sør-Afrika. Det tilbys noen ganger som et mer miljøvennlig alternativ til tradisjonelle begravelsesmetoder. Ifølge noen spesialister i begravelsesbransjen er dette alternativet fortsatt uvanlig og bør ikke erstatte eksisterende praksis, men snarere tilby familier et ekstra valg.

En gradvis implementering

Innføringen av akvamasjon i Skottland vil fortsatt kreve installasjon av spesifikt utstyr. Alkaliske hydrolyseanlegg må bygges og innhentes nødvendige tillatelser, inkludert fra lokale myndigheter og Scottish Water, det offentlige organet som er ansvarlig for vann- og sanitærnettverket. Selskaper som spesialiserer seg på disse teknologiene, som det britiske firmaet Kindly Earth, oppgir at de er «i diskusjoner med flere skotske interessenter for å utvikle disse anleggene».

Med legaliseringen av akvamasjon baner Skottland vei for et nytt alternativ i den britiske begravelsesbransjen. Denne teknikken presenteres som mer miljøvennlig, og kan gradvis integreres i eksisterende praksis. Selv om adopsjonen fortsatt er usikker, illustrerer den likevel utviklingen av begravelsessektoren som svar på økologiske bekymringer og familiens endrede forventninger.