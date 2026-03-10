Smarte øredobber kan identifisere en angriper og varsle myndighetene

Stilt overfor økende bekymringer om personlig sikkerhet, har en rekke teknologiske innovasjoner som mål å beskytte potensielle ofre for overgrep. Noen av disse ideene kommer fra svært unge oppfinnere. Dette er tilfellet med Bohlale Mphahlele, en sørafrikansk tenåring som designet smarte øredobber som er i stand til å identifisere en angriper og sende et varsel til myndighetene.

En oppfinnelse designet for å forbedre sikkerheten

Seksten år gamle Bohlale Mphahlele designet dette teknologiske prosjektet for å hjelpe overgrepsofre med å reagere raskt og diskret. Ideen hennes er basert på et hverdagstilbehør: et par øredobber. Disse smarte øredobbene ville inneholde flere miniatyriserte elektroniske komponenter, inkludert et kamera og et kommunikasjonssystem.

Målet er å la brukeren utløse en sikkerhetsanordning i en farlig situasjon. Ifølge rapporter i flere medier kan øredobbene ta et bilde av angriperen og automatisk overføre informasjonen til en varslingstjeneste.

Et diskret og raskt system

Konseptet tenåringen forestiller seg er basert på en enkel mekanisme. Når en person føler seg truet, kan de aktivere enheten via en diskret gest eller en integrert knapp. Når den er utløst, vil systemet kunne:

ta et bilde av personen overfor

registrere nyttig informasjon

sende et varsel til myndighetene eller en nødkontakt

Tanken er å forhindre at offeret må bruke telefonen sin i en stressende eller farlig situasjon. Denne typen enhet kan også bevare visuelle bevis som kan bidra til å identifisere en mistenkt.

En innovasjon inspirert av sikkerhetsutfordringer

Opprettelsen av dette prosjektet er en del av en kontekst der bærbar teknologi i økende grad brukes for å forbedre personlig sikkerhet. I de senere årene har flere selskaper utviklet tilkoblet tilbehør – armbånd, anheng eller mobilapplikasjoner – som er i stand til å sende et varslingssignal i nødstilfeller. Tilkoblede enheter dedikert til sikkerhet tar generelt sikte på å løse to hovedutfordringer: å muliggjøre rask respons og å forbli diskrete nok til ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Bærbar teknologi er i rask utvikling.

Bohlale Mphahleles prosjekt illustrerer også den raske utviklingen av bærbar teknologi. Disse enhetene, integrert i hverdagsgjenstander som klokker, briller eller smykker, kan nå inneholde sensorer, geolokasjonssystemer eller til og med miniatyriserte kameraer.

Innen sikkerhetsfeltet kan disse innovasjonene bidra til å utvikle nye løsninger for å beskytte mennesker i offentlige rom. Men som med all teknologi som involverer bildeopptak eller dataoverføring, reiser bruken av dem også spørsmål knyttet til personvern og håndtering av innsamlet informasjon.

Med sitt smarte øredobbprosjekt tilbyr Bohlale Mphahlele en original idé som kombinerer teknologi og personlig sikkerhet. Ved å designe et diskret tilbehør som raskt kan varsle myndighetene og identifisere en overgriper, fremhever tenåringen potensialet til tilkoblede enheter for å forhindre overgrep. Selv om dette konseptet gjenstår å utvikles, demonstrerer det hvordan innovasjon kan oppstå for å løse viktige sosiale problemer.