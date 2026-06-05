Under avslutningsseremonien sin setter denne studenten opp et show, og videoen går viralt

Motta vitnemålet sitt, gå ned de få trinnene til scenen … og plutselig bryte ut i et dansevanvidd, som kulminerte i en baklengssalto til tordnende applaus. Sekvensen, filmet i Baton Rouge, Louisiana (USA), gikk umiddelbart viralt på sosiale medier.

Et øyeblikk med ren glede

Den 19. mai 2026 skulle A'Myria Marquee motta vitnemålet sitt under avslutningsseremonien til GEO Next Generation High School i Baton Rouge. Knapt hadde hun forstått det før hun startet en improvisert, hektisk og gledelig danserutine som utløste applaus og latter fra hele rommet. Prikken over i-en: en perfekt utført bakoversalto midt i dansen.

Videoklippet gikk raskt viralt på sosiale medier, hvor det nå har blitt sett av hundretusenvis av berørte internettbrukere. Denne smittende gledesutbruddet fungerer som en mild påminnelse om hvor mye disse øyeblikkene fortjener å bli feiret.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Brittney Ford (@poeticpaige35)

Mye mer enn et diplom: en eksepsjonell karrierevei

Bak denne spontane scenen skjuler det seg en skikkelig hinderløype. På sosiale medier forklarte A'Myria Marquee at hun ikke bare «fikk vitnemålet sitt fra videregående skole»: hun tok også en «associate's degree» – den amerikanske ekvivalenten til en toårig bachelorgrad.

I praksis vil den unge kvinnen derfor begynne på universitetet direkte i sitt tredje år (junior), og dermed bryte normene for hennes aldersgruppe. I sitt feirende innlegg la hun vekt på å hylle moren sin. «Takk, mamma, for at du alltid har trodd på meg, støttet meg og presset meg til å forbedre meg hver dag. Ingenting av dette ville vært mulig uten deg», skrev hun, ledsaget av et lilla hjerte.

En emosjonell lærer bak kameraet

Videoen traff så dypt gjenklang, delvis takket være personen som filmet den: Brittney Ford, A'Myria Marquees lærer siden første klasse. Hun delte øyeblikket på sin egen Instagram-konto, sammen med en hjertevarm melding.

«Ford vil elske deg for alltid ... du vet jeg gråter!» skrev hun, og understreket budskapet sitt med en mengde røde hjerter. Å se en elev du har kjent siden barndommen nå en slik milepæl er uvurderlig – og det skinner gjennom i hvert sekund av videoen, som igjen har blitt en kjærlighetserklæring mellom en lærer og hennes tidligere elev.

Med dansen og den uventede saltoen sin gjorde A'Myria Marquee mye mer enn å feire vitnemålet sitt: hun forvandlet en vanlig seremoni til en ren parentes av delt glede, og minnet alle om at en akademisk reise, uansett hvor utmerket, er verdiløs uten den gleden man legger i den.