Fra depresjon til finale: tennisspilleren Maja Chwalińskas bemerkelsesverdige comeback

Tennisfans vil lenge huske French Open i 2026. Blant de forventede toppspillerne var det en 24 år gammel polsk spiller som hadde turneringens mest rørende periode: Maja Chwalińska. Hun gjorde et spektakulært sprang på WTA-rankingen, og hoppet fra 114. til 21. plass i verden.

En historisk finale for verdens nummer 114

Maja Chwalińska ble den andre kvalifiserte spilleren i Open Era som nådde semifinalen i en Grand Slam-turnering på Roland-Garros – før hun gikk videre til finalen. Denne bragden er desto mer bemerkelsesverdig gitt at hun i 2023 endte utenfor verdens 300 beste, rangert som nummer 349.

Under Paris-turneringen beseiret hun fire spillere rangert blant verdens 50 beste i semifinalen, inkludert russiske Diana Shnaider. Denne formoppgangen oppildnet det franske publikummet – og spesielt de mange polske supporterne som kom, viftet med røde og hvite flagg og ropte navnet hennes på tribunen til Court Philippe-Chatrier.

6. juni 2026, i finalen, var det den unge russiske Mirra Andreeva, 19 år gammel og rangert som nummer 8 i verden, som vant i to sett (6-3, 6-2). «Jeg gjorde mitt beste, beklager. Jeg kommer aldri til å glemme disse tre ukene, det er helt sikkert», sa en synlig rørt Maja Chwalińska på banen etter kampen. På slutten av turneringen gjorde hun et spektakulært sprang på WTA-rankingen, og hoppet fra 114. til 21. plass i verden – et hopp på nesten 100 plasser.

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En depresjon som hadde holdt henne unna rettsvesenet i 2021

Det som gjør denne historien virkelig eksepsjonell, er reisen hun har tatt. I 2021 kunngjorde Maja Chwalińska offentlig at hun hadde lidd av alvorlig depresjon i over atten måneder – og tok den vanskelige avgjørelsen om å midlertidig forlate den profesjonelle sporten. En slik uttalelse er sjelden i en idrettsverden som fortsatt i stor grad er preget av tabuet rundt psykiske helseproblemer.

Noen måneder senere ga hun en spesielt slående beretning om opplevelsen sin. «Først tvang jeg meg selv. Jeg trodde jeg måtte holde meg sterk, tøff og fortsette å trene. Men på et tidspunkt klarte jeg ikke engang å komme meg ut av sengen lenger. Jeg var rett og slett livløs, for å være ærlig. Jeg innså at jeg måtte ta en pause – ellers ville jeg ikke kunne leve lenger.»

Tilbakekomsten, tålmodigheten, gjenoppbyggingen

I flere måneder trakk spilleren seg helt bort fra banen for å fokusere på sin mentale helse. «Jeg visste ærlig talt ikke om jeg kom til å komme tilbake eller ikke. Etter noen måneder bestemte jeg meg for å komme tilbake», forklarte hun nylig. Et tålmodig comeback, preget av flere titler på andredivisjonen (Praha, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), før denne plutselige eksplosjonen i Paris.

En stemme som betyr noe for mental helse i idretten

Utover hennes sportslige prestasjoner har Maja Chwalińskas reise nå fått en symbolsk dimensjon. I likhet med den japanske tennisspilleren Naomi Osaka, den amerikanske kunstneriske gymnasten Simone Biles, eller mer nylig, den franske internasjonale basketballspilleren Victor Wembanyama , legemliggjør hun denne nye generasjonen idrettsutøvere som nekter å skjule sine personlige problemer og som minner oss om at prestasjoner ikke kan oppnås på bekostning av mental helse. Hennes vitnesbyrd, både klart og trassig, vil utvilsomt være en milepæl i historien om kvinneidrettsfortellinger.

Maja Chwalińska vant kanskje ikke French Open i 2026, men hun har hatt en av de mest inspirerende periodene i kvinnetennis dette tiåret. Og hun minnet oss, med sjelden innsikt, om at det ikke finnes suksess uten retten til, noen ganger, å stoppe alt for å bygge opp igjen.