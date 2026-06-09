Denne kvinnen ber om å finne mannen som reddet henne etter et angrep i Milano.

Historien sirkulerer for tiden i italienske medier. Anna Aksamit rapporterte at hun ble angrepet midt på lyse dagen i Milano. Etter å ha blitt reddet av en fremmed, sendte hun en appell på sosiale medier for å finne ham – og for å uttrykke en takknemlighet hun sier hun «aldri vil glemme».

Et angrep på dagtid i Milano

Hendelsene, som Anna Aksamit fortalte til et lokalt italiensk mediehus, fant sted i Porta Romana-området, et av boligområdene sør i Milano. Aksamit uttalte at hun hadde gått til et supermarked da hun la merke til en gruppe på seks til åtte unge menn som fulgte etter henne. Mennene omringet henne raskt, trakasserte henne og slo henne deretter i ansiktet og magen.

Fortsatt i sjokk har hun nå bare et svært vagt minne om angriperne sine. «Alt jeg husker er at de var unge og drakk øl», forklarte hun i vitneforklaringen sin. Volden var desto vanskeligere å bære fordi den fant sted i et nabolag kjent for sin sikkerhet, i hjertet av en stor europeisk by.

Den heltemodige handlingen til en ukjent forbipasserende

Det var i denne ekstreme isolasjonen at en mann – beskrevet av Anna Aksamit som «en høy, muskuløs italiener» – grep inn på egenhånd for å jage gruppen bort. Hans inngripen lot Anna Aksamit unnslippe en potensielt mye verre skjebne. På den tiden tenkte ikke Anna Aksamit på å spørre om navnet eller kontaktinformasjonen hans. Sjokkert og lamslått kunne hun bare dra hjem og gråte hele natten. Noen dager senere håper hun nå å finne denne fremmede – som hun beskriver som «en sann helt» – for å uttrykke sin takknemlighet.

En appell formidlet på sosiale medier

For å finne ham, startet Anna Aksamit en appell på sine egne sosiale medier, i håp om at solidaritet på nett ville bidra til å knytte dem sammen. Initiativet hennes har allerede blitt bredt delt av italienske, polske og internasjonale internettbrukere, som deler innlegget hennes flittig. Målet: å hjelpe denne mannen – sannsynligvis uvitende om hvilken innvirkning han har hatt – med å innse betydningen av handlingene sine.

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Det er innlevert en klage og det er utstedt en påminnelse om kvinners sikkerhet i byen.

I tillegg til å lete etter redningsmannen sin, annonserte Anna Aksamit også at hun hadde til hensikt å klage til italienske myndigheter. Utover denne individuelle saken, vekker dessverre vitnesbyrdet hennes opp debatten om kvinners sikkerhet i offentlige rom. I Milano, som i mange europeiske byer, har flere feministiske organisasjoner i årevis slått alarm om økningen i gjengvold som kun retter seg mot kvinner – selv på lyse dagen, i nabolag som anses som «stille».

Anna Aksamits historie er dermed både en fortelling om såkalt «vanlig» vold som fortsatt er uutholdelig, og et vitnesbyrd om en handling av menneskelig solidaritet. La oss håpe at denne ukjente mannen, den stille helten på en milanesisk ettermiddag, til slutt vil få den anerkjennelsen han fortjener.