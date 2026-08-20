Myten om den «kule jenta»: når «å være attraktiv» hovedsakelig betyr å aldri skape oppstyr

Hun elsker sport, spiser med velbehag, lager aldri noe oppstyr, og ler til og med når en vits rettes mot henne. Den «kule jenta» ser ut til å ha «alt skjønt»: hun er vakker uten å være overdrevet, feminin uten å være kresen, og tilgjengelig uten å være krevende. Bak denne «forførende» personaen ligger en langt mindre glamorøs formaning: fremfor alt, ikke vær til bry.

En perfekt kvinne ... spesielt når hun ikke ber om noe

«Den kule jenta» ble en viktig kulturfigur etter utgivelsen i 2012 av en bestselgende roman der den berømte passasjen beskrev kvinner som «karakterer som er i stand til å ta i bruk all smak og atferd som angivelig appellerer til menn». Siden den gang har konseptet langt overgått fiksjon. Den «kule jenta» er den som ikke krever noe, ikke blir sint, ikke kommer med anklager, spiser «som alle andre», liker sport, aksepterer partnerens vaner og aldri ser ut til å trenge oppmerksomhet.

Hemmeligheten hennes? Hun tar ikke opp for mye plass. Og det er nettopp der problemet begynner. Fordi dette portrettet er basert mindre på hva hun er enn på alt hun forbyr seg selv å være: opprørt, krevende, sliten, ambisiøs, sårbar, uenig, eller rett og slett ... komplisert som ethvert menneske.

2026: Velkommen til «velg meg-jenta»-æraen

Vokabularet har utviklet seg. På sosiale medier har «kul jente» i stor grad måttet vike for «pick me girl», et uttrykk som beskriver en kvinne som søker anerkjennelse, spesielt fra menn, ved å skille seg ut fra andre kvinner eller ved å sette dem ned. Den underliggende mekanismen er imidlertid fortsatt kjent: for å bli valgt, verdsatt eller ønsket, må man bevise at man ikke er «som de andre».

Vær imidlertid oppmerksom på den motsatte fellen. Begrepet «pick me» brukes noen ganger for å dømme kvinner hvis smak eller oppførsel ikke samsvarer med forventningene. Ved å prøve å fordømme normer kan vi derfor skape en ny måte å kontrollere kvinner på. Med andre ord: du trenger ikke å bestå en feminismeeksamen for å ha rett til å eksistere som du er.

Å tie stille for å bevare båndet: psykologien blir involvert

Dette fenomenet oppsto ikke med TikTok, Instagram eller skjønnhetstrender. Den amerikanske psykologen Dana Crowley Jack teoretiserte konseptet med selvdemping allerede i 1991.

Ideen er enkel: noen lærer å sette sine behov, følelser eller sinne på hylla for å bevare forholdene sine. De søker å unngå konflikt, tilpasse seg andres forventninger og ender opp med å måle sin egen verdi gjennom andres øyne. Forskning som er utført siden den gang har studert denne mekanismen grundig og har særlig knyttet den til depressive symptomer.

Én avgjørende distinksjon fortjener imidlertid å opprettholdes: ideen om at kvinner systematisk er mer berørt enn menn har ikke blitt bekreftet. Selvtaushet er derfor ikke utelukkende et kvinnelig fenomen. På den annen side forblir de sosiale normene som oppmuntrer kvinner til å være hyggelige, hyggelige og imøtekommende dypt kjønnsdelte.

En kvinne har ingen rolle å spille

Det er her myten om den «kule jenta» definitivt mister sin glans. En kvinnes oppgave er ikke å være attraktiv. Hun trenger ikke å være konstant vakker, sminket, tynn, velstelt, smilende, sexy, søt eller «avslappet». Hun trenger heller ikke å bli den «ideelle kvinnelige versjonen» som patriarkatet forestilte seg: forførende nok til å tiltrekke seg, men aldri selvsikker nok til å være urovekkende.

Hun elsker kanskje sminke eller bruker det aldri. Elsker kjoler eller går i joggesko. Spiller kanskje sport eller hater det. Nyter mat, ombestemmer seg, sier nei, setter grenser, tar opp plass, blir sint, har dårlige dager. Og fremfor alt, hun er kanskje ikke attraktiv. Fordi hennes eksistens ikke avhenger av å bli valgt.

Ekte luksus? Å kunne være helt seg selv.

Problemet er ikke å være avslappet, atletisk, «feminin», spontan eller å mislike konflikt. Disse egenskapene kan være helt autentiske og gledelige når de virkelig gjenspeiler dine ønsker. Problemet oppstår når de blir et kostyme du har på deg for å bli elsket. Ved å stadig strebe etter å være kvinnen som aldri forårsaker problemer, ender du opp med å viske ut dine preferanser, dine grenser og din personlighet. Men et sunt forhold trenger ikke en «perfekt polert» person; det trenger to personer som er i stand til å eksistere fullt ut.

Sann frihet handler kanskje ikke om å bli en «kul jente». Det handler om å ikke lenger trenge å være kul for å ha verdi. Du har rett til å være attraktiv, eller ikke. Pent kledd, eller ikke. Avslappet noen dager og ærlig talt mindre andre. Kort sagt: fremfor alt har du rett til å være en person, ikke en rolle.