For å «føle seg vakker igjen» bestemmer hun seg for å barbere hodet helt.

Å lage skjønnhetsinnhold er jobben hennes. I desember 2025 bestemte imidlertid Erika Titus, en av TikToks kommende stjerner, seg for å gjøre noe for seg selv – ikke for algoritmen. Som 23-åring valgte den hawaiiske innholdsskaperen med 4 millioner følgere å barbere hodet. Hun så denne avgjørelsen som en personlig frigjøring og en handling for å omdefinere skjønnhet i filtrenes og «tynne innholds»-tiden.

Et plutselig ... og symbolsk ønske

Det hele startet med en vedvarende idé. «Jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det, kanskje jeg så på «Stranger Things» og så det barberte hodet til Eleven», fortalte hun Teen Vogue . I flere dager klarte ikke den unge kvinnen å riste av seg lysten, helt til hun endelig tok steget. Under det impulsive utseendet var handlingen hennes faktisk et resultat av lang overveielse.

Bak hårklipperen: en tvil om selvbildet hennes, formet av årevis med eksponering på sosiale medier. For Erika Titus (@erikatitus) hadde frisyrer blitt et symbol på kontroll, på konform skjønnhet, og barbering av hodet, en måte å viske ut alt og starte på nytt.

Trettheten av å «se vakker ut» på nettet

Siden hun startet som 18-åring har Erika Titus (@erikatitus) bygget sitt rykte på kreative sminkeopplæringer og smittende energi. Over tid ble imidlertid presset fra nettbasert gransking en byrde. «Jeg fikk kommentarer om personligheten min, så jeg gjemte meg bak skjønnheten min. Så lenge jeg så bra ut, trodde jeg at folk ville være mer tilgivende», sier hun.

Derfra begynte en nedadgående spiral: retusjering, kosmetiske prosedyrer, konstant bildekontroll … uten noen gang å finne den ønskede tilfredsstillelsen. «Det var som å legge en bandasje på et dypere sår.» Ved å barbere hodet ønsket Erika å avslutte denne avhengigheten av ytre bekreftelse og prøve å se seg selv annerledes.

En kollektiv gjenfødelse

Hennes «Bald Series», publisert på TikTok, fikk raskt millioner av visninger. Erika Titus (@erikatitus) leste alt, fra beundrende kommentarer til harde dommer. Det som slo henne mest var bølgen av mennesker som imiterte henne: «Mange la også ut videoer av seg selv mens de barberte hodet. Det var vakkert å se at denne gesten kunne bli til en bevegelse.»

Siden den gang har Erika gjenoppdaget imaget sitt. Hun er vågal, eksperimenterer, føler seg frem – noen ganger hater hun det til og med. «Jeg bleket håret mitt og hatet resultatet, men jeg var glad jeg prøvde det», sier hun humoristisk. Dette nye, friere og mer avslappede forholdet til utseendet hennes oppmuntrer henne til å utforske andre sider ved seg selv: «Jeg snakker mer, jeg sier nei, jeg hevder meg selv. Å barbere hodet hjalp meg med å sette grenser – med andre, men spesielt med meg selv.»

Til syvende og sist var ikke barbering av hodet «en krise» for Erika Titus (@erikatitus), men snarere en form for feministisk gjenfødelse. I en verden der utseende er allestedsnærværende, valgte hun å lette byrden – av imaget sitt, maskene sine og presset om å være vakker for enhver pris. En sterk gest: en ung kvinne som lærer å elske seg selv igjen, på en annen måte.