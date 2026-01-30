Search here...

For å «føle seg vakker igjen» bestemmer hun seg for å barbere hodet helt.

Feminisme
Léa Michel
@erikatitus/TikTok

Å lage skjønnhetsinnhold er jobben hennes. I desember 2025 bestemte imidlertid Erika Titus, en av TikToks kommende stjerner, seg for å gjøre noe for seg selv – ikke for algoritmen. Som 23-åring valgte den hawaiiske innholdsskaperen med 4 millioner følgere å barbere hodet. Hun så denne avgjørelsen som en personlig frigjøring og en handling for å omdefinere skjønnhet i filtrenes og «tynne innholds»-tiden.

Et plutselig ... og symbolsk ønske

Det hele startet med en vedvarende idé. «Jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det, kanskje jeg så på «Stranger Things» og så det barberte hodet til Eleven», fortalte hun Teen Vogue . I flere dager klarte ikke den unge kvinnen å riste av seg lysten, helt til hun endelig tok steget. Under det impulsive utseendet var handlingen hennes faktisk et resultat av lang overveielse.

Bak hårklipperen: en tvil om selvbildet hennes, formet av årevis med eksponering på sosiale medier. For Erika Titus (@erikatitus) hadde frisyrer blitt et symbol på kontroll, på konform skjønnhet, og barbering av hodet, en måte å viske ut alt og starte på nytt.

@erikatitus Jeg glemte at jeg filmet dette da jeg hadde hår hshdshhshs ♬ original lyd - Lyrical Lemonade

Trettheten av å «se vakker ut» på nettet

Siden hun startet som 18-åring har Erika Titus (@erikatitus) bygget sitt rykte på kreative sminkeopplæringer og smittende energi. Over tid ble imidlertid presset fra nettbasert gransking en byrde. «Jeg fikk kommentarer om personligheten min, så jeg gjemte meg bak skjønnheten min. Så lenge jeg så bra ut, trodde jeg at folk ville være mer tilgivende», sier hun.

Derfra begynte en nedadgående spiral: retusjering, kosmetiske prosedyrer, konstant bildekontroll … uten noen gang å finne den ønskede tilfredsstillelsen. «Det var som å legge en bandasje på et dypere sår.» Ved å barbere hodet ønsket Erika å avslutte denne avhengigheten av ytre bekreftelse og prøve å se seg selv annerledes.

En kollektiv gjenfødelse

Hennes «Bald Series», publisert på TikTok, fikk raskt millioner av visninger. Erika Titus (@erikatitus) leste alt, fra beundrende kommentarer til harde dommer. Det som slo henne mest var bølgen av mennesker som imiterte henne: «Mange la også ut videoer av seg selv mens de barberte hodet. Det var vakkert å se at denne gesten kunne bli til en bevegelse.»

Siden den gang har Erika gjenoppdaget imaget sitt. Hun er vågal, eksperimenterer, føler seg frem – noen ganger hater hun det til og med. «Jeg bleket håret mitt og hatet resultatet, men jeg var glad jeg prøvde det», sier hun humoristisk. Dette nye, friere og mer avslappede forholdet til utseendet hennes oppmuntrer henne til å utforske andre sider ved seg selv: «Jeg snakker mer, jeg sier nei, jeg hevder meg selv. Å barbere hodet hjalp meg med å sette grenser – med andre, men spesielt med meg selv.»

Til syvende og sist var ikke barbering av hodet «en krise» for Erika Titus (@erikatitus), men snarere en form for feministisk gjenfødelse. I en verden der utseende er allestedsnærværende, valgte hun å lette byrden – av imaget sitt, maskene sine og presset om å være vakker for enhver pris. En sterk gest: en ung kvinne som lærer å elske seg selv igjen, på en annen måte.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«En kvinnes verdiløshet slutter etter 25»: hun tar til orde mot sexistiske bemerkninger

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«En kvinnes verdiløshet slutter etter 25»: hun tar til orde mot sexistiske bemerkninger

På TikTok forvandlet innholdsskaperen @deraslife_ en sexistisk bemerkning til et strålende, morsomt og dypt befriende svar. Svaret hennes...

Denne journalisten forlater fotballen, målrettet av en bølge av hat

Journalisten Vanessa Le Moigne annonserte nylig at hun avslutter fotballdekningen sin etter å ha blitt utsatt for en...

«Giftig maskulinitet»: en feministisk respons dukker opp på sosiale medier

På sosiale medier organiserer en feministisk motoffensiv seg mot maskulinistisk diskurs. Med innovative kampanjer, inspirerende taler og pedagogiske...

Denne uttalelsen om den «ideale kvinnen», som anses som «for feministisk», skaper kontrovers.

En viral uttalelse fra en kvinnelig internettbruker på X (tidligere Twitter) som kontrasterer menns forventninger til den «ideale...

«Menn vil ha en kvinne som holder seg hjemme»: Ordene til denne streameren skaper kontrovers

Asmongold, en ultrapopulær streamer kjent som «Zack Asmongold», utløste nylig en massiv debatt på nett ved å forklare,...

I Etiopia utfordrer disse kvinnelige skateboarderne patriarkatet og bryter tradisjoner.

I Addis Abebas travle gater forvandler en gruppe unge kvinner betongen til en lekeplass for myndiggjøring. På skateboardene...

© 2025 The Body Optimist