«Jenta må veie mindre enn meg»: hun fordømmer fettfobi i forhold

Noen setninger gir et varig inntrykk, spesielt når de berører kropp og kjærlighet. På Instagram delte innholdsskaperen Mélodie (@ melodie.prud) en video der hun gjenforteller de fettfobiske bemerkningene hun har hørt fra menn. Dette ærlige vitnesbyrdet, som ble mye delt på sosiale medier, resonnerte dypt hos mange kvinner.

Dette er bemerkninger som går utover ren «personlig smak».

Mélodie (@ melodie.prud ) lister opp flere setninger hun sier hun har hørt fra menn om kroppen sin, foran kameraet. Blant dem: «det er en grense du ikke bør krysse», «hvis du går opp i vekt, er jeg ikke sikker på om jeg fortsatt vil begjære deg», eller til og med «jenta må veie mindre enn meg».

Disse bemerkningene, noen ganger presentert som «ærlighet», humor eller rett og slett en fysisk preferanse fra menns side, kan ha en betydelig innvirkning på selvfølelsen. Gjennom historien sin fordømmer ikke Mélodie bare personlige erfaringer. Hun fremhever også et bredere fenomen: den fortsatt utbredte ideen om at kvinners kropper må overholde visse regler for å bli ansett som «ønskelige». Som om kjærlighet eller tiltrekning kunne bestemmes av et tall på en vekt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Melod | kjæresten din 🫶🏼 (@melodie.prud)

Vekten av sosialt press i kjærlighetshistorier

I forhold blir kommentarer om vekt eller utseende ofte bagatellisert. Likevel kan de skape et konstant press rundt kroppen. Noen ender opp med å overvåke kostholdet sitt, skjule usikkerheten sin eller frykte naturlige endringer i figuren sin for å forbli «akseptable» i partnerens øyne.

Problemet, som Mélodies video (@ melodie.prud) implisitt påpeker, er at kroppene utvikler seg gjennom livet. Stress, graviditet, sykdom, hormoner, aldring, endringer i rutiner ... ingen kropp forblir statisk. Og denne utviklingen reduserer ikke en persons verdi.

Et kroppspositivt budskap som resonnerte med mange kvinner

Videoen stopper ikke ved å bare oppgi fakta. Mélodie avslutter med en setning som spesielt resonnerte med abonnentene hennes: «Personen som virkelig elsker deg, vil ikke la seg påvirke av vektsvingningene dine.» Et enkelt, men kraftfullt budskap som minner oss om at et sunt forhold ikke bør bygges på frykt for fysiske forandringer.

Kroppen din trenger ikke å være «optimalisert» for å fortjene respekt, begjær eller kjærlighet. Vektsvingninger er en del av mange menneskers liv, og de definerer ikke skjønnhet eller verdi. Denne kroppspositive tilnærmingen ga umiddelbart gjenklang i kommentarfeltet. Under innlegget delte mange kvinner sårende kommentarer de hadde hørt i forhold eller på dater. Andre takket ganske enkelt skaperen for å ha satt ord på opplevelser de ikke hadde turt å snakke om.

Ingen trenger å «fortjene» kjærlighet

Med denne uttalelsen slutter Mélodie (@ melodie.prud) seg til de mange stemmene som fordømmer de fysiske forventningene som stilles til kvinner i forhold. Budskapet hennes gjentar et viktig poeng: en kropp trenger ikke å rettferdiggjøre seg selv for å bli elsket.

Kroppsformer endrer seg, utvikler seg og forteller livshistorier. Alle fortjener en historie der de føler seg respektert, ønsket og trygge i kroppen sin, uavhengig av vekt. Og fremfor alt finnes det ingen enkelt måte å være vakker eller verdig kjærlighet på.

Å huske dette åpner veien for mildere, friere og mer respektfulle historier, der kroppen ikke lenger er et utvalgskriterium, men ganske enkelt en levende del av hver persons historie.