Search here...

Hvorfor førte denne hjelmen til at en ukrainsk utøver ble utestengt fra OL?

Samfunn
Léa Michel
@heraskevychvladyslav/Instagram

Den ukrainske skjelettløperen Vladyslav Heraskevych er blitt diskvalifisert fra vinter-OL i Milano-Cortina i 2026 fordi han nektet å ta av seg hjelmen, som var prydet med portretter av ukrainske utøvere som døde i krigen. Denne hyllesthandlingen ble ansett som i strid med Den internasjonale olympiske komités (IOC) regler angående utøveres ansiktsuttrykk under konkurranser.

Hjelmen, et symbol på hyllest til den avdøde

Hjelmen viste ansiktene til flere ukrainske idrettsutøvere som hadde dødd siden konfliktens begynnelse, som vektløfteren Alina Perehudova og bokseren Pavlo Ischenko. Den ukrainske skjelettløperen Vladyslav Heraskevych ønsket å hylle dem og forklarte at «offeret deres tillot ham å være med i OL». Til tross for gjentatte forespørsler fra IOC nektet han å bytte hjelm før løpet.

En avgjørelse bekreftet etter et siste intervju

IOC-president Kirsty Coventry møtte utøveren «for å finne et kompromiss», men uten hell. Juryen i Det internasjonale bobsleigh- og skjelettforbundet (IBSF) ugyldiggjorde deretter akkrediteringen hans. Den ukrainske skjelettløperen Vladyslav Heraskevych hadde dominert treningen og vurderer derfor å anke til Idrettsvoldgiftsretten (CAS).

Reaksjoner og spenninger rundt reglene

Ukrainske fans som var til stede uttrykte sjokk, og én av dem beskrev avgjørelsen som «svært dårlig», ifølge en uttalelse CNN Sports har fått tak i. Det latviske forbundet protesterte offisielt og krevde at den ble gjeninnsatt. IOC understreket på en pressekonferanse nøytraliteten på spillebanen: «Det er ikke budskapet, det er arenaen som betyr noe.»

Til syvende og sist fremhever denne saken konflikten mellom personlige hyllester og den sportslige nøytraliteten som IOC krever. Utelukkelsen av den ukrainske skeletonløperen Vladyslav Heraskevych, selv om den er i samsvar med regelverket, reiser spørsmål om spillerom utøverne har til å uttrykke sine menneskelige verdier ved store arrangementer. Debatten vil sannsynligvis fortsette etter vinter-OL i Milano-Cortina i 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Margot Robbie snakker om den «verste» gaven hun noen gang har fått fra en skuespiller, og den er relatert til kroppen hennes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Margot Robbie snakker om den «verste» gaven hun noen gang har fått fra en skuespiller, og den er relatert til kroppen hennes.

Margot Robbie, som for tiden spiller hovedrollen i filmatiseringen av «Wuthering Heights», gjør en rekke intervjuer for å...

«No spend challenge», denne populære utfordringen som oppfordrer folk til å ta tilbake kontrollen over forbruket sitt

Føler du at pengene dine forsvinner raskere enn motivasjonen din til å spare? «No Spend Challenge» tiltrekker seg...

Måltider, familie, ritualer: hvordan er egentlig kinesisk nyttår?

Kinesisk nyttår, også kjent som vårfestivalen, er mye mer enn bare en datoendring. Det er en levende, varm...

Som 22-åring imponerer denne utøveren i skibakken og fascinerer publikum

Bare 22 år gammel har Eileen Gu etablert seg som et fenomen innen freestyle-ski, en tre ganger olympisk...

Når AI tar på seg et menneskelig ansikt: denne ultrarealistiske roboten skaper kontrovers

I Kina har selskapet DroidUp nettopp avduket Moya, en humanoid robot med forbløffende realisme. Utstyrt med integrert kunstig...

De byttet karriere etter 35: hva overrasket dem

Å bytte karriere etter 35 føles ofte som et sprang inn i det ukjente. Likevel har mange kvinner...

© 2025 The Body Optimist