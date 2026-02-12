Hvorfor førte denne hjelmen til at en ukrainsk utøver ble utestengt fra OL?

Den ukrainske skjelettløperen Vladyslav Heraskevych er blitt diskvalifisert fra vinter-OL i Milano-Cortina i 2026 fordi han nektet å ta av seg hjelmen, som var prydet med portretter av ukrainske utøvere som døde i krigen. Denne hyllesthandlingen ble ansett som i strid med Den internasjonale olympiske komités (IOC) regler angående utøveres ansiktsuttrykk under konkurranser.

Hjelmen, et symbol på hyllest til den avdøde

Hjelmen viste ansiktene til flere ukrainske idrettsutøvere som hadde dødd siden konfliktens begynnelse, som vektløfteren Alina Perehudova og bokseren Pavlo Ischenko. Den ukrainske skjelettløperen Vladyslav Heraskevych ønsket å hylle dem og forklarte at «offeret deres tillot ham å være med i OL». Til tross for gjentatte forespørsler fra IOC nektet han å bytte hjelm før løpet.

En avgjørelse bekreftet etter et siste intervju

IOC-president Kirsty Coventry møtte utøveren «for å finne et kompromiss», men uten hell. Juryen i Det internasjonale bobsleigh- og skjelettforbundet (IBSF) ugyldiggjorde deretter akkrediteringen hans. Den ukrainske skjelettløperen Vladyslav Heraskevych hadde dominert treningen og vurderer derfor å anke til Idrettsvoldgiftsretten (CAS).

Reaksjoner og spenninger rundt reglene

Ukrainske fans som var til stede uttrykte sjokk, og én av dem beskrev avgjørelsen som «svært dårlig», ifølge en uttalelse CNN Sports har fått tak i. Det latviske forbundet protesterte offisielt og krevde at den ble gjeninnsatt. IOC understreket på en pressekonferanse nøytraliteten på spillebanen: «Det er ikke budskapet, det er arenaen som betyr noe.»

Til syvende og sist fremhever denne saken konflikten mellom personlige hyllester og den sportslige nøytraliteten som IOC krever. Utelukkelsen av den ukrainske skeletonløperen Vladyslav Heraskevych, selv om den er i samsvar med regelverket, reiser spørsmål om spillerom utøverne har til å uttrykke sine menneskelige verdier ved store arrangementer. Debatten vil sannsynligvis fortsette etter vinter-OL i Milano-Cortina i 2026.