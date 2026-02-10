Måltider, familie, ritualer: hvordan er egentlig kinesisk nyttår?

Kinesisk nyttår, også kjent som vårfestivalen, er mye mer enn bare en datoendring. Det er en levende, varm og dypt symbolsk feiring som samler milliarder av mennesker over hele verden (17. februar til 3. mars 2026) rundt verdier som deling, velstand og familiekjærlighet.

En festival i hjertet av månekalenderen

Kinesisk nyttår markerer starten på det nye året i henhold til månekalenderen, og er den viktigste festivalen i kinesisk og sinofonisk kultur. I 15 dager feirer familier, venner og lokalsamfunn en ny start sammen, med gledelig energi og smittende optimisme. Hver gest, hver rett og hvert ritual bærer mening: det handler om å tiltrekke seg flaks, helse, velstand og harmoni for månedene som kommer. Det er en tid for å gjenopprette kontakten med andre, men også med seg selv, med vennlighet og stolthet.

Familiemiddagen på julaften: hjertet av feiringen

Julaften er en hellig tid. Hele familien samles rundt en festlig bankett, ofte kalt «skattefesten». Her er maten ikke bare deilig: den forteller en historie og formidler ønsker.

Ravioliene, formet som gullbarrer, symboliserer rikdom og suksess.

Hele fisken fremkaller overflod, fordi navnet på kinesisk ligner ordet «overskudd».

Lange nudler lover lang levetid, forutsatt at du absolutt ikke kutter dem.

I noen nordlige regioner er dumplings et must-prøve, mens i sør representerer søte klebrige riskaker sosial og personlig fremgang.

Hver region setter sitt eget preg på det: en hel kylling for familieenhet i Guangdong, reker for lykke i Fujian. Overalt er essensen den samme: å feire sammen, gi næring til kropp og hjerter, og styrke bånd med varme og stolthet.

Ritualer for å ønske lykke velkommen

Forberedelsene begynner flere dager før nyttår. Huset rengjøres grundig for å avverge uflaks og gi plass til ny energi. Røde og gullfargede dekorasjoner pryder dører, vinduer og gater, ettersom disse fargene forbindes med flaks, glede og velstand.

Ved midnatt fyres det av fyrverkeri og kinaputter for å jage bort det legendariske monsteret Nian, et symbol på det siste årets frykt. Barn, og også voksne, mottar røde konvolutter kalt hong bao, som inneholder nye penger som et tegn på fornyelse, beskyttelse og gode ønsker. Hilsener, kalt bainian, utveksles personlig, per telefon eller via videokonferanse, med meldinger om velstand, helse og lykke.

En feiring som overskrider landegrenser

Kinesisk nyttårsfeiring varierer fra land til land og fra samfunn til samfunn. I San Francisco, Paris og London lyser parader med drager og løver opp gatene i Chinatown. I Malaysia kombineres religiøse prosesjoner med tradisjonelle danser. I Vietnam, hvor Tết feires, legges det til riskaker pakket inn i blader, som symboliserer jorden og takknemlighet til forfedrene.

Disse 15 dagene med festligheter kulminerer i Lanternefestivalen, preget av tenning av opplyste lanterner og nytelse av tangyuan, søte dumplings som symboliserer familieharmoni. Selv i moderne byer, hvor man kan skåle med vin eller øl i tillegg til tradisjonell te, forblir ånden intakt: enhet, respekt, glede og håp.

I dag overskrider kinesisk nyttår kulturelle grenser. Det har blitt en universell tid for deling, aksept og feiring av seg selv og andre. Enten du er i hjertet av en storby eller i en landsby, minner denne festivalen oss om en viktig sannhet: å pleie relasjoner, hedre historien og omfavne fremtiden med selvtillit er en dyptgående kraftfull og dypt menneskelig handling.